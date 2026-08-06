La estrategia financiera de Viña Santa Rita para enfrentar la crisis del vino

La industria vitivinícola a nivel global enfrenta una compleja situación, donde la caída del consumo ha presionado su situación financiera. Las viñas chilenas no han escapado de esta situación.

Viña Santa Rita, controlada por el grupo Claro, publicó sus estados financieros la semana pasada, revelando pérdidas en los primeros seis meses del año por $3.470 millones, levemente por sobre el resultado negativo de $3.393 millones obtenidos en igual período de 2025.

“Si bien a nivel operacional la compañía presenta una mejora respecto del año anterior, este avance fue afectado negativamente por un menor resultado no operacional, explicado por menores utilidades por diferencias de cambio y un mayor costo financiero de la deuda debido a mayores tasas”, detalló la firma en su análisis razonado.

Sin embargo, sus estados financieros también entregaron detalles respecto del proceso de fortalecimiento financiero que se encuentra implementando, lo que incluye la venta de terrenos.

El noviembre del año pasado, la compañía renegoció con sus bonistas la medición de los covenants - cláusulas que establecen requerimientos máximos de deudas, entre otros-; el contrato estableció la prohibición de constituir prendas sobre los campos Los Tilos, de 53 hectáreas, ubicado en Buin, y Pumanque, de mil hectáreas, en la región Libertador Bernardo O´Higgins.

La prohibición se estableció pues los terrenos se encontraban en venta, y el contrato con los bonistas estableció que “el emisor se compromete a destinar la totalidad de los fondos obtenidos en el proceso de venta de todo o parte de los referidos Inmuebles, a reducir la deuda financiera”.

En diciembre del año pasado, Santa Rita comunicó vía hecho esencial que suscribió una promesa de compraventa a plazo de inmuebles y derechos de aprovechamiento de aguas ubicados en la comuna de Pumanque, en la Provincia de Colchagua, por un monto total de $13.000.000.000 más IVA, equivalentes a unos US$14,3 millones.

Dicha transacción se concretó en mayo de este año, y el terreno fue adquirido por viña Concha y Toro. En tanto, el campo en Los Tilos sigue en venta , pero no son las únicas opciones que la viña baraja, pues cuenta con otros terrenos no estratégicos.

En concreto, la compañía se ha enfocado en la producción de sus vinos de mayor valor, estrategia conocida como premiumización, considerando que aquellos productos han mostrado mayor resiliencia a nivel global.

Con ese telón de fondo, Santa Rita se ha enfocado en aquellos campos necesarios para ello, donde los terrenos de Alto Jahuel, donde se ubica la viña, producen lo necesario para sus marcas premium.

Ejemplo de ello es que, en sus estados financieros, reveló un efecto negativo por $420,7 millones tras devolver el arriendo de un campo en Pirque el 30 de abril, esto como parte de la estrategia.

De hecho, en su análisis razonado, detalló que “con el objetivo de fortalecer la generación de caja y reducir el nivel de endeudamiento, la compañía ha implementado un conjunto de medidas orientadas a optimizar el capital de trabajo y la estructura de costos”.

Así, en materia de inventarios, expuso que están avanzando en “la racionalización de campos, reducción de costos agrícolas, venta de graneles y renegociación de contratos, junto con ajustes en los procesos enológicos y agrícolas para mejorar la eficiencia productiva y adecuar los niveles de inventario a la demanda proyectada”.

“Adicionalmente, se está llevando adelante un plan de venta de activos fijos prescindibles con el fin de reducir deuda financiera y, consecuentemente, el gasto por intereses”, indicó Santa Rita.

En tanto, la venta de activos fijos también impacto en los niveles de deuda. Así, indicó que los pasivos netos de caja llegaron a $91.867 millones, una caída respecto de los $95.087 millones de diciembre de 2025, “evidenciando una tendencia a la baja. Esta disminución de la deuda refleja la ejecución del plan de venta de activos fijos prescindibles para este propósito”, sostuvo.

Más ingresos

Para el primer semestre, Santa Rita informó ventas totales por $84.881 millones, lo que implicó un alza de 9,2% respecto del mismo periodo del ejercicio anterior.

En tanto, en el mercado de exportaciones desde Chile, la facturación en dólares disminuyó 2,1% respecto de igual período del año anterior, explicado por una baja de 1% en volumen y 1% en precio promedio.

“En comparación, la industria registró una disminución de 9,1% en volumen y de 8,7% en valor, según cifras de ODEPA para vino embotellado”, dijo la firma en su análisis razonado.

El mercado local, la viña informó una disminución en la facturación de $55 millones de pesos, lo que representa una baja de 0,2%. Este resultado se explica por una disminución de 4,2% en volumen, compensada parcialmente por un aumento del 4,2% del precio promedio.

En su análisis razonado la compañía detalló que, en el ítem otras ventas, se registró un incremento de $10.039 millones (71,6%), debido a “un aumento en la facturación de turismo de 24,6%, en comparación con igual período de 2025, y a los ingresos obtenidos por la venta de activo fijo durante 2026″.