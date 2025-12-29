SUSCRÍBETE POR $1100
    La ley de permisos sectoriales avanza en su implementación: siete instituciones serán supervisadas

    Con esto se consolida la creación de una política permanente de revisión continua para la regulación de permisos.

    Ley de permisos sectoriales

    La ley de permisos sectoriales progresa en su implementación. Según informó el Ministerio de Economía, un nuevo hito comenzó a operar con el dictamen de un decreto exento que establece lineamientos generales para el desarrollo del primer ejercicio de diagnóstico de modernización de autorizaciones y los órganos sectoriales que se someterán a dicho proceso.

    De acuerdo al documento enviado por la cartera dirigida por Álvaro García, con esto se consolida la creación de una política permanente de revisión continua para la regulación de permisos.

    Así, se supervisará el trabajo de siete instituciones clave en la gestión de permisos para proyectos de inversión: Consejo de Monumentos Nacionales, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, Ministerio de Bienes Nacionales, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

    El decreto emitido el 1 de diciembre establece que dichos organismos deberán revisar cada 3 años “la conformidad de su regulación y gestión de permisos de acuerdo a los principios y objetivos de la ley”.

    Algunas de las autorizaciones declaradas por la autoridad como más críticas a ser consideradas son: autorización para excavaciones de tipo arqueológico, informe favorable para la construcción, otorgamiento de concesiones de uso oneroso y los informes de mitigación de impacto vial.

    El biministro de Energía y Economía, Álvaro García. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    “La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales ya está en marcha y el Decreto Exento que dictamos en tiempo récord es un paso clave para su implementación efectiva. Este instrumento fija los lineamientos y los permisos que deberán revisarse, permitiendo que el Estado avance hacia trámites más simples, modernos y rápidos. Con este trabajo comenzamos un proceso sistemático de mejora regulatoria que nos permitirá reducir tiempos de espera, dar mayor certeza a proyectos de inversión y generar beneficios concretos para las personas y las empresas en todo Chile”, destacó a través de un comunicado el biministro de Economía y Energía, Álvaro García.

    El trabajo de supervisión estará en manos del Ministerio de Economía y luego de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión, creada bajo el alero de la ley que entró en vigor en septiembre, precisaron desde la cartera.

    Esta oficina será la encargada de formular recomendaciones de modificaciones normativas y así “fortalecer” la institucionalidad que pasará a formar parte la Estrategia de Modernización de Autorizaciones del Estado.

