    La mención a José Antonio Kast en los menores resultados de Western Union

    El CEO de la empresa comentó que el endurecimiento contra la migración irregular en los mercados donde opera ha afectado especialmente a las poblaciones tradicionalmente receptoras de dinero.

    Fernando Vega
    Cubanos cobrando sus remesas familiares en oficinas de Western Union, en La Habana.

    Lo dijo el propio CEO de Western Union, Devin McGranahan, la semana pasada: “La volatilidad macroeconómica y los eventos geopolíticos que impactan la migración, particularmente las expectativas de control fronterizo tras la elección de José Antonio Kast en Chile, han ralentizado nuestros flujos en Sudamérica”.

    El CEO de la gigante de las transferencias de dinero adjudicó a los nuevos aires políticos en la región los menores resultados de la firma, que cayeron 4,7% en el último trimestre y cerraron con ingresos por US$ 1.010 millones, totalizando US$ 4.100 millones anuales. Las cifras están por debajo de las proyecciones que algunos de los analistas habían hecho en días anteriores.

    McGranahan detalló que el endurecimiento contra la migración irregular en los mercados donde opera Western Union ha afectado especialmente a las poblaciones tradicionalmente receptoras de dinero y que en el día a día del negocio se nota un menor envío de esos pequeños montos en efectivo que solían transferir con regularidad a sus familiares quienes trabajan o viven en otro país.

    “Observamos debilidad en los volúmenes de transacciones en América Latina, lo que impactó los ingresos generales. Los desarrollos políticos y regulatorios en la región siguen siendo un factor que monitoreamos de cerca”, añadió Matthew Cagwin, el CFO de la firma.

    Los analistas también estaban interesados en conocer los resultados del plan de digitalización de la firma -la mayor del sector y presente en más de 200 países- tras la competencia con las apps e incluso bancos de la región que ofrecen envíos a bajo costo.

    “Nuestro negocio minorista sigue enfrentando vientos en contra, particularmente en las Américas, mientras que nuestros canales digitales muestran un fuerte crecimiento. Estamos comprometidos a acelerar esta transición y capturar participación en el mercado de remesas en evolución”, respondió McGranahan.

    Durante la campaña de 2025, el presidente electo José Antonio Kast anunció tolerancia cero a la inmigración irregular, la expulsión de extranjeros sin estatus legal, el cierre de los pasos fronterizos en la macrozona norte y restricciones a los envíos de dinero.

    Según los últimos datos del Banco Central, el envío oficial de remesas al exterior completó en 2024 su tercer año consecutivo a la baja. Durante ese ejercicio, los extranjeros mandaron a sus países de origen US$ 2.015 millones, especialmente a Venezuela, Haití y Colombia.

