La poderosa secretaria del Tesoro de Estados Unidos que visita Chile por dos días

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, extendió su agenda que la trajo esta semana a América Latina para participar en la reunión del G-20 que se realiza en Brasil, para visitar Chile por dos días. Este jueves aterriza en el país y para el viernes tiene previstas reuniones con el Presidente Gabriel Boric, con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y con la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, entre otras varias actividades.

Yellen (76 años), quien es considerada una de las mujeres más poderosas del mundo, tiene una extensa trayectoria como economista, donde se le reconoce ser la primera y única mujer en ocupar los cargos económicos más importantes de Estados Unidos.

Fue la primera mujer presidenta del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca -entre 1997 y 1999-. Repitió ese hito en 2014, cuando fue nombrada presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos -Fed-, y luego, pasó a ser la primera mujer en el cargo de secretaria del Tesoro, equivalente a ser ministra de Hacienda de un país.

Nació en 1947 en Nueva York. Está casada con George Arthur Akerlof, también economista y ganador de un premio Nobel en Economía, a quien conoció tras coincidir en una cafetería en la Fed. El hijo de ambos es Robert Akerlof, y probablemente por la influencia de sus padres, también es economista y académico de Harvard.

Yellen desarrolló su vida académica en dos universidades pertenecientes al Yvi Leage (agrupación de ocho universidades del noreste de EE.UU., que destacan por su formación académica y dificultad para ingresar a ellas). Partió con sus estudios de economía en la Universidad de Brown, para luego obtener un doctorado en la Universidad de Yale, donde fue la única mujer de su generación, compuesta por más de 20 estudiantes.

De Yale se graduó con la tesis Empleo, producción y acumulación de capital en una economía abierta: un enfoque en el desequilibrio, trabajo que fue supervisado por James Tobin y Joseph Stiglitz, ambos economistas keynesianos.

Su carrera laboral comenzó en Harvard, donde se desempeñó como docente en 1971, para luego ser académica en la Universidad de California en Berkeley. Debido a su trayectoria, los economistas le atribuyeron el perfil de “paloma” en nomenclatura de política monetaria, ya que su trabajo se ha enfocado principalmente en disminuir los índices de desempleo, más que combatir la inflación.

Su primera experiencia en el gobierno de Estados Unidos fue en 1994, cuando Bill Clinton la nombró en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, cargo que la llevó después a ser presidenta del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca.

Así, su trayectoria en la Fed se remonta a varios años antes de llegar a ser su presidenta, De hecho, tras pasar por el gobierno, entre 2004 y 2010 fue presidenta de la Fed de San Francisco, para luego ser la vicepresidencia de la Fed de Estados Unidos.

En 2013, el entonces presidente de Estados Unidos, Barak Obama, le ofreció el puesto de presidencia de la Reserva Federal, cargo que comenzó a ocupar en 2014, siendo la primera persona en ser nombrada por el Partido Demócrata, después de Paul Volcker, en 1979. El mismo 2014, la revista Forbes la nombró dentro de la lista de personalidades más poderosas del mundo, ubicándola en sexto lugar.

El vicepresidente de la Fed entre el 2006 y 2019, Donald Kohn, a través del medio LA Times, destacó el trabajo de Yellen en la Fed, señalando que “ella ha sido capaz de liderar el comité de una manera en que ha evitado una gran interrupción financiera, al mismo tiempo que ha comenzado a reducir la política monetaria no convencional”.

Durante su periodo como presidenta de la Fed, se propuso impulsar el empleo, y de hecho la tasa de desempleo logró bajar, pasando del 6,7% al 4,1%.

La misión de Yellen fue normalizar las tasas de interés, luego de que llegaran a su punto más bajo por la crisis subprime de 2007-2009, por lo que su trabajo fue subirlas. Respecto a la inflación, logró estar en la meta del 2% en dos oportunidades durante su periodo.

El término de su mandato, en 2018, coincidió con el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, quien ya había advertido sus planes de destituirla del cargo antes de que él llegara a ser presidente, pese a considerarla capaz, por no ser republicana. Así, no confirmó a Yellen para un segundo periodo, y en su lugar designó al actual timonel, Jerome Powell.

Según el Center for Respondive Politics, para la campaña presidencial de Joe Biden Yellen donó un total de US$ 2.800, además de US$ 44.000 que entregó a candidatos demócratas al Congreso.

En 2020, a sus 74 años, sumó otro hito al ser nombrada 78va secretaria del Tesoro por Joe Biden, esto luego de ser aprobada por el Senado con 84 votos. Le tocó la tarea de hacerse cargo de las cuentas del país en tiempos de pandemia, y luego liderar los planes de recuperación económica.

“Enfrentamos grandes desafíos como país en este momento. Para recuperarnos, debemos restaurar el sueño americano, una sociedad en la que cada persona pueda desarrollar su potencial y soñar aún más grande para sus hijos”, indicó Yellen a través de su cuenta de Twitter luego de su nombramiento. “Como secretaria del Tesoro, trabajaré todos los días para reconstruir ese sueño para todos”, agregó en la misma publicación.

Visita en Chile

El ministro Marcel valoró la visita de la secretaria del Tesoro. “Ello refleja nuestro carácter de socio estratégico no sólo en cuanto al flujo de inversiones entre ambos países, sino que también a la colaboración y a la firma de acuerdos en distintos ámbitos”, señaló Marcel.

Entre los temas que se esperan abordar en las reuniones que se concretarán con Yellen, se encuentran la producción de energías limpias, el cuidado del medioambiente, la economía digital, tecnología y descarbonización de la matriz energética.

Otras de las actividades de Yellen en Chile será su participación en una mesa redonda con el ministro Marcel y representantes del sector privado, además de un encuentro con Rosanna Costa, donde participarán en un diálogo con mujeres líderes del área financiera.