SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

La primera C: comprensión

Óscar LanderretchePor 
Óscar Landerretche
Interior of warehouse in logistic center.3d rendering

Una forma simple de entender en qué consiste una estrategia de desarrollo son las “4C”: comprensión, contribución, compensación y concesión. Las próximas tres columnas explicaran en qué consisten las otras “C”. Hoy partimos con la primera.

La primera “C” es la “comprensión”, esto es, cómo la ciudadanía de un país entiende a rasgos gruesos la estrategia económica que propone y pretende su clase política y empresarial. Puede que no la comparta o le guste, puede que la encuentren insuficiente o, al revés, excesiva y voluntarista, pero lo primero es que la entienda. Una prueba relativamente simple de si existe una estrategia de desarrollo “comprensible” es si es posible explicarla en términos gruesos en un párrafo breve.

Por ejemplo, en tiempos de la Concertación, la estrategia consistía de: primero, una agresiva política de fomento exportador sustentada en convertir a Chile en un líder en la firma de tratados de libre comercio (TLC); segundo, la aceleración de la inversión en infraestructura basada en el mecanismo de las concesiones; y tercero, una paulatina y ordenada reconstrucción del sistema de protección social bajo un régimen de sustentabilidad y responsabilidad fiscal. A mí, personalmente, siempre me faltó, en esa estrategia, una agresiva modernización del sistema educativo… pero igual entendía de qué trataba la estrategia.

Si usted tiene la edad para rememorar esa época, recordará que el símbolo de esa estrategia eran los “packing” agroindustriales y las carreteras concesionadas. Los ”packing" representaban el auge exportador, y las carreteras, el impulso de infraestructura. Uno podía, de hecho, pasar un viaje de taxi completo alabando o quejándose sobre estas dos cosas con el chofer. Incluso la gente que no estaba de acuerdo con la estrategia de la época… está bien, no estaba de acuerdo, pero la entendía.

Hace rato que no sabemos cuál es la estrategia de desarrollo de Chile. Es más, hace bastante tiempo que ni siquiera las autoridades la pueden formular. ¿Sabe por qué? Bueno, es fácil, no la pueden formular porque no existe. Se refugian, cuando pueden en platitudes sobre la transición energética y el último producto fetiche que escucharon (litio, hidrógeno verde), pero estrategia para una transformación productiva no tienen realmente.

El último gobierno que, por último, tuvo una narrativa central en torno al crecimiento económico fue Piñera I. Pero si usted se pregunta: ¿cuáles fueron las grandes reformas procrecimiento de esa administración que son comparables en escala, ambición e impacto a los TLC y las concesiones de la Concertación?... le va a costar llegar a una respuesta. ¿Sabe por qué? Porque no hubo tales reformas.

La realidad es que el crecimiento económico de esa época se explica, centralmente, por las fuertes fluctuaciones de los precios de los commodities, por el proceso de recuperación económica posterior a la crisis subprime del 2008 y por el proceso de reconstrucción posterior al terremoto del 2010. Todo esto fue impulsado por una aceleración muy marcada en el gasto fiscal implementada por el Ministerio de Hacienda desde antes de que asumiera Piñera, pero que esa administración sostuvo y por una política monetaria agresiva y decididamente expansiva implementada por el Banco Central. Yo estoy, por si acaso, básicamente de acuerdo con ambas. Fueron políticas anticíclicas bien concebidas y operativamente factibles debido al acervo de instituciones y capacidades macroeconómicas que se construyó durante 20 años en nuestro país. Era lo que había que hacer en ese momento, de acuerdo, pero eso no significa que eso sea una estrategia de desarrollo. Tal como ocurre hoy, una recuperación de una crisis no es una estrategia de desarrollo. La prueba de ello es que una vez implementada la recuperación frente a esas crisis volvimos a la tendencia estructural de desaceleración.

Chile tuvo una estrategia de desarrollo durante la dictadura, a usted le puede gustar o no, puede pesar más en la balanza sus virtudes o defectos, sus ganadores o perdedores, sus beneficiarios o víctimas… cada uno tiene su hachita que afilar, de acuerdo, pero le aseguro que, independientemente de su opinión respecto de ella, usted me la puede describir en un párrafo corto, así como yo le acabo de describir la de la Concertación más arriba. No creo que usted pueda describir la estrategia de desarrollo de los gobiernos de la época post Concertación.

Cualquiera que haya tenido un cargo de liderazgo frente a un grupo humano sabe que la primera condición de éxito para esa gestión es que ese grupo humano entienda qué está haciendo. Ese es el primer paso.

En la charla técnica previa a cualquier partido de fútbol, lo primero que hace un técnico competente es asegurarse que el equipo entienda qué es lo que van a hacer. ¿Van a defender y contragolpear o atacar desde el minuto uno? ¿Van a formar con línea tres o de cuatro? ¿Van a marcar al hombre, en zona o una mezcla? Es lo primero, porque, sin eso, es muy difícil explicar a los jugadores qué es lo que les toca hacer.

Hasta el momento, en la campaña presidencial no se observan realmente propuestas de estrategia de desarrollo “comprensibles”. Para ser justo, es evidente que para un subconjunto de los candidatos esto de hacer un programa de gobierno es un ejercicio tedioso que solo importa a lateros como el profesor Landerretche que no entienden la política de hoy y sus códigos de farándula. Tan es así que muchos de ellos o no se leen sus propias propuestas, o no las recuerdan o no saben explicar mínimamente su implementación y se confunden con la aritmética básica en vivo frente a todo el país. Concedo que este nivel de frivolidad parece no importar demasiado al electorado, pero eso no significa que me parezca bien. Es cierto que se observan otros candidatos que presentan listados enciclopédicos de medidas; pero una formulación simple, clara y distintiva de algo implementable y comprensible, que se pueda discutir en el taxi... eso no aparece aún.

Quedan un par de meses. Quizás se empiecen a perfilar propuestas para la primera “C”. Ojalá. Yo que usted, espero sentadito.

Más sobre:OpiniónColumnaÓscar Landerretche

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Michael Mauney y sus imágenes inéditas de 1971: “Chile era un tema hermoso para fotografiar”

Ramón Díaz Eterovic: “Si uno quiere palpitar lo que se vive en cada país, es bueno empezar desde la novela negra”

31 de marzo de 1990: la historia del día inolvidable de Silvio Rodríguez en Chile

Trasladan en helicóptero a carabinero con graves lesiones tras ser atropellado en Talagante

Investigan un homicidio con arma de fuego en block de departamentos de Peñaflor

Ghost of Yotei: la venganza como motor

Lo más leído

1.
Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

2.
A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Real Madrid por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Real Madrid por TV y streaming

3.
El encontronazo en el Concejo de Las Condes por la idea de alcaldesa San Martín de remover a funcionarios de Control

El encontronazo en el Concejo de Las Condes por la idea de alcaldesa San Martín de remover a funcionarios de Control

4.
EE.UU. le revoca la visa a Gustavo Petro tras participar en manifestación junto a Roger Waters en Nueva York

EE.UU. le revoca la visa a Gustavo Petro tras participar en manifestación junto a Roger Waters en Nueva York

5.
Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver el duelo de Fernando González contra Nicolás Lapentti

A qué hora y dónde ver el duelo de Fernando González contra Nicolás Lapentti

Emiten alerta de marejadas entre el Golfo de Penas hasta Taltal desde este domingo

Emiten alerta de marejadas entre el Golfo de Penas hasta Taltal desde este domingo

Trasladan en helicóptero a carabinero con graves lesiones tras ser atropellado en Talagante
Chile

Trasladan en helicóptero a carabinero con graves lesiones tras ser atropellado en Talagante

Investigan un homicidio con arma de fuego en block de departamentos de Peñaflor

Minvu descarta deudas con constructores de viviendas sociales y señala que el “Plan de Emergencia Habitacional sigue en marcha”

La primera C: comprensión
Negocios

La primera C: comprensión

Presupuesto 2026: Retomar el ancla fiscal

Álvaro García: “La magia con que algunos creen que se puede reducir el gasto fiscal no es una buena receta”

Ghost of Yotei: la venganza como motor
Tendencias

Ghost of Yotei: la venganza como motor

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

La emoción de los Cóndores tras clasificar al Mundial: “Este grupo consiguió cosas que nadie en este país había logrado”
El Deportivo

La emoción de los Cóndores tras clasificar al Mundial: “Este grupo consiguió cosas que nadie en este país había logrado”

Japón golpea primero y se impone a Egipto en el estreno del grupo de Chile en el Mundial Sub 20

Pablo Lemoine tras la clasificación de los Cóndores al Mundial: “Queremos que la gente nos tome como un ejemplo”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Michael Mauney y sus imágenes inéditas de 1971: “Chile era un tema hermoso para fotografiar”
Cultura y entretención

Michael Mauney y sus imágenes inéditas de 1971: “Chile era un tema hermoso para fotografiar”

Ramón Díaz Eterovic: “Si uno quiere palpitar lo que se vive en cada país, es bueno empezar desde la novela negra”

31 de marzo de 1990: la historia del día inolvidable de Silvio Rodríguez en Chile

Quién es el Pequeño J, el autor intelectual del triple femicidio transmitido por Instagram en Argentina
Mundo

Quién es el Pequeño J, el autor intelectual del triple femicidio transmitido por Instagram en Argentina

Mitin político del actor Vijay termina en tragedia: al menos 36 personas fallecidas y 50 heridas tras estampida en India

Rusia niega ataque a la OTAN, pero advierte que “cualquier agresión tendrá respuesta decisiva”

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición