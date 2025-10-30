La producción industrial en Chile vuelve a crecer en septiembre, pero la minería sigue a la baja.

Luego de un resultado negativo en agosto, el Índice de Producción Industrial (IPI), que sirve como un termómetro para la economía durante el mes, registró un aumento en doce meses de 1,5% en septiembre, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El INE explicó el alza del IPI por la incidencia positiva de dos de los tres sectores que lo componen.

Respecto a la serie desestacionalizada, el índice presentó una disminución mensual de 0,2% y una baja de 0,9% en comparación con septiembre de 2024.

Según informó el INE, el Índice de Producción Minera (IPMin) tuvo una disminución de 1,8%, “como consecuencia de la menor actividad registrada en dos de los tres tipos de minería que lo componen”, destaca la minería metálica con una disminución de 3,5%, restando 3,041 puntos porcentuales (pp.) a la variación del índice.

El Índice de Producción Manufacturera (IPMan), en tanto, presentó un alza de 5% en doce meses, explicado, en gran medida, por el alza interanual de 13% en elaboración de productos alimenticios, que incidió 3,769 puntos porcentuales pp.

Finalmente, el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) creció 1% respecto de septiembre de 2024, debido a que dos de las tres actividades que lo componen presentaron aumentos en su actividad. Electricidad destaca con un incremento de 1,1%, incidiendo 0,812 pp. en la variación del índice.