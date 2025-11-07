OFERTA ELECCIONES $990
    La tasa de interés para un crédito hipotecario cae a su nivel más bajo desde fines de 2021

    Paralelamente, la tasa de interés promedio de los créditos de consumo se situó en su punto más bajo desde inicios de 2022.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Cuánto vale una casa o un departamento JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Mejoran las condiciones para el sueño de la casa propia para refinanciar un hipotecario. Claro, porque la tasa de interés promedio de los créditos para la vivienda experimentó una nueva caída en octubre, llegando a un 4,16%.

    De acuerdo a los registros del Banco Central, es la cifra más baja desde diciembre de 2021, en plena pandemia.

    Se trata además de la cuarta caída mensual consecutiva y contrasta con el peak de 5,21% de diciembre de 2023 (ver gráfico)

    Los datos se producen en medio del fuerte interés de la gente por por el subsidio a la tasa de créditos hipotecarios para la compra de viviendas nuevas por debajo de las UF4.000 en todo el país.

    Baja la tasa de interés de un crédito hipotecario Foto: David Nogales

    La medida fue promulgada a finales de mayo de este año, y establece un subsidio de 60 puntos bases a la tasa de interés para créditos hipotecarios, un proyecto que fue formulado inicialmente por la misma Abif, en conjunto a la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), y posteriormente fue presentado e impulsado por el gobierno a través del Ministerio de Hacienda y el de Vivienda.

    Esta política contempla un máximo de 50 mil subsidios para personas naturales, que deberán agotarse en un máximo de dos años. Este sólo es aplicable para viviendas nuevas que no superen un valor de UF4.000. Además, 6.000 de los subsidios fueron reservados para primeras viviendas de hasta UF3.000.

    De acuerdo a un balance de la ABIF conocido a fines de septiembre, casi 14 mil subsidios a la tasa para compra de viviendas nuevas ya habían sido aprobados por bancos, mientras las solicitudes seguían subiendo.

    Pero no sólo bajaron las tasas para un crédito hipotecario. De acuerdo a las estadísticas del instituto emisor, la tasa de interés promedio de crédito de consumo se ubicó en su nivel más bajo desde enero 2022.

    La tasa promedió 23,01%,según el emisor.

