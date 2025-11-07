OFERTA ELECCIONES $990
    IPC de octubre sorprende al mercado con nula variación: suben los gastos comunes y la carne, baja el pan y el transporte

    La cifra estuvo por debajo de lo que se esperaba y le quita presión al Banco Central para eventuales recortes en la tasa de interés.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    IPC de octubre Andres Perez

    El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre registró una variación mensual de 0,0%, informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), sorprendiendo al mercado que esperaba un alza de entre 0,2% y 0,3%.

    Con este resultado, la inflación acumula 3,4% en lo que va del año y 3,4% a doce meses, aún por encima de la meta del Banco Central, quitándole presión para eventuales recorte en la tasa de interés.

    Durante el mes, seis de las 13 divisiones que componen la canasta del IPC incidieron positivamente, mientras que cinco aportaron a la baja y dos no registraron variación.

    Entre las alzas destacó alimentos y bebidas no alcohólicas (0,5%), con una incidencia de 0,106 puntos porcentuales, impulsada principalmente por carne de vacuno (4,8%) y frutas y frutos secos (3,2%).

    Por el contrario, las mayores caídas se observaron en vestuario y calzado (-3,1%) e información y comunicación (-1,1%), con incidencias de -0,079 y -0,068 puntos porcentuales, respectivamente.

    En el primer caso, el retroceso se explicó por menores precios en calzado (-5,3%) y vestuario (-1,9%), mientras que en el segundo influyó la baja en equipos de telefonía móvil (-3,3%) y suscripciones audiovisuales (-3,0%).

    Otros productos que destacaron en el mes fueron los gastos comunes (4,3%), el vino (3,4%) y el pan, que registró una caída de 2,0%. El transporte privado de pasajeros, en tanto, bajó 6,8%, aportando -0,03 puntos porcentuales a la variación general.

    El IPC sin volátiles —que excluye alimentos y energía— retrocedió 0,1%, lo que refleja una moderación en las presiones inflacionarias de fondo.

    Carne de vacuno+4,8%+0,105🔺 Sube
    Gastos comunes+4,3%+0,061🔺 Sube
    Vinos+3,4%+0,030🔺 Sube
    Pan-2,0%-0,044🔻 Baja
    Transporte privado de pasajeros-6,8%-0,030🔻 Baja
    Equipos de telefonía móvil-3,3%-0,026🔻 Baja
