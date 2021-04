La vida laboral paralela que Manfred Paulmann construyó fuera de Cencosud

Hace tres años, Manfred Paulmann (53 años) decidió ordenar un camino que había emprendido a comienzos del 2000. El 22 de octubre de 2018 creó Inversiones Alpa SpA, la matriz de Grupo Alpa, nombre bajo el cual aunó todos sus negocios. Entre ese año y el ejercicio recién pasado, modificó sus sociedades ancla, poniendo sobre ellas el paraguas de Alpa. Hoy, el holding lo componen Neuralis Cowork & Meeting Spaces, las tiendas de conveniencia Maxi K y Breti, los restaurantes Caprioli, la Inmobiliaria y Constructora Suecia SpA y el Hotel Nodo. Y si bien no revela el estado de situación de sus negocios, quienes lo conocen aseguran que está satisfecho. “Ha sido su forma de independizarse de un destino que era manifiesto. Hoy él tiene su vida laboral paralela a Cencosud”, señala un cercano. Y si bien retornó al holding fundado por su padre como presidente de la filial Cencosud Shopping, Alpa ya tiene una estructura. Y Manfred, sus centros de operaciones: entre su oficina en el Parque Industrial El Rosal en la comuna de Huechuraba, y las dependencias del Hotel Nodo -en Providencia-, donde confluyen gran parte de sus negocios.

El círculo de hierro

“Sé lo que espera de mí y conozco su nivel de exigencia. Por lo tanto, naturalmente tenemos una relación de mucha confianza, ha sido mi gran mentor”. Susana Moreno Scappini empezó a trabajar con Manfred Paulmann en 2008, convirtiéndose en una de sus personas más cercanas. Hoy, no solo lidera lo que es el negocio ancla y uno de los más antiguos del grupo: Neuralis Cowork & Meeting Spaces, sino que aparece con poderes en varias otras sociedad del hijo de Horst Paulmann, incluida la matriz.

Neuralis se creó en agosto de 2003. Según rememora Moreno, por el aire emprendedor de Paulmann. “Manfred siempre ha sido un emprendedor, le apasiona la búsqueda de nuevos e innovadores negocios. Neuralis es uno de los tantos que ha creado, probablemente uno de los más antiguos”, señala.

Partió como agencia de internet y marketing en un momento en que se vislumbraba la migración tecnológica. “Tuvimos grandes momentos y reconocimientos; a raíz de esto surgió la necesidad de capacitar sobre los productos que nosotros mismos vendíamos y así nació Neuralis Capacitación”. Al poco andar se crearon los espacios y salones para desarrollar las charlas, workshops y capacitaciones. Y en 2020, Paulmann creó la sociedad Neuralis SpA, destinada justamente a arrendar espacios de oficina, y a realizar capacitaciones; surgió Neuralis Cowork & Meeting Spaces. “Hemos tenido que reinventarnos como todos y ser aún más flexibles, es lo que el mercado busca. Hoy en Neuralis Cowork & Meeting Spaces puedes arrendar una oficina por hora, quincena o mes. Tenemos diferentes planes de arriendo”, cuenta Moreno. Hoy tienen 200 metros cuadrados distribuidos en dos ubicaciones: Santiago Centro y el segundo piso del Hotel Nodo. “La expansión es nuestra motivación, queremos tener presencia tanto en Santiago como en regiones, hay mucho por hacer”, adelanta la ejecutiva.

Para Manfred Paulmann, el sello unificador de sus negocios es el servicio. El emblema de esa motivación está en el retail. Al igual que su padre, Horst Paulmann, el comercio minorista es parte de su esencia. Fue el desarrollador del formato de mejoramiento del hogar de Cencosud: inició Easy primero en Argentina y luego en Chile, pese -señalan exejecutivos de la cadena- a la resistencia del controlador del holding.

Dado esa aproximación, fue poco lo que dudó cuando en 2008 los hermanos Peter y Paul Bulacia decidieron vender la cadena de tiendas de conveniencia Maxi K. Fue una negociación corta, de menos de un mes. Meses después sumaría tres locales más adquiridos al dueño del restaurante El Parrón, Jorge Grinspun, que operaba la marca RV Multimarket. Hasta 2015, la matriz de ese negocio fue justamente la sociedad Maxi K S.A. Ese año, tal sociedad derivó en Administradora de Retail y Servicios S.A., y bajo ella se posicionó también a la cadena de restaurantes Caprioli, que había desarrollado un par de años antes. En ese entonces, sus marcas vendían del orden de US$ 40 millones. Hoy tiene seis restaurantes, y el objetivo es sumar dos al año; además de administrar más de 90 Maxi K. A ello se agrega un emprendimiento adicional, el más reciente de sus negocios: Breti. En enero de 2019, Paulmann constituyó la sociedad Breti Alimentos, que meses después pasaría a ser Alimentos Tiroli. Bajo ella operan las tiendas de conveniencia Breti, que hoy tienen dos ubicaciones: en Providencia y Lo Barnechea.

“Cada cierto tiempo nos reunimos y compartimos, somos un gran equipo”, dice Moreno. El círculo de hierro de Manfred Paulmann es acotado. Quienes se repiten entre sus sociedades, además de Moreno, son el ingeniero Andrés Parker Sanfuentes -ex ecónomo en la administración de bienes del Arzobispado de Santiago-; su gerente comercial Corporativo, Miguel Alvarado, y quien lidera el proyecto de Hotel Nodo, Mauricio Meyer. A nivel de directorio, uno de sus asesores de confianza es Ian Couso, un ejecutivo con trayectoria en Cencosud. Fue gerente Comercial de la División Shopping Centers y luego lideró la división Hoteles del holding de Horst Paulmann. Estuvo en el grupo hasta 2013, y en 2016 se unió a Manfred Paulmann, gerenciando su otro negocio: Inmobiliaria y Constructora Suecia. Hoy, Couso es parte del directorio del negocio inmobiliario de Paulmann.

Inmobiliaria y Constructora Suecia fue una de las pocos en comunión con un tercero. Y no cualquiera. Su hermano Peter partió con él en la matriz de la compañía. En 2002 y junto a la esposa de Manfred, Ema Parsons, crearon la sociedad Asesorías Alpa Limitada, con un capital de $ 350 millones. En 2007, no obstante, Peter le vendió su parte a Manfred, y en 2014, Asesorías Alpa creó Inmobiliaria y Constructora Suecia. En 2017, salió Parsons de Alpa, y entró otra sociedad que había creado Manfred en 2016 en alusión al nombre de los perros de Alexis Sánchez: Humber, que hoy tiene un capital de $ 16.686 millones, y que a la vez es único accionista de Atom, que tiene $ 20.030 millones de capital.

Con todo, su primer negocio inmobiliario tuvo como fin el desarrollo de un paño en la calle Suecia, a la altura del 180. Y encontró a un par de conocidos para desarrollar la iniciativa.

Víctor Ide era cercano a Manfred. No solo porque sus padres eran amigos, sino que ambos tenían un pasado en Cencosud. Ide había estado a cargo del negocio inmobiliario del retailer por varios años. Luego se había unido con otro exejecutivo de la cadena, Tomás Casanova, creando la firma de gestión y desarrollo de proyectos inmobiliarios Aktivo. Entre conversaciones con Ide surgió la idea de hacer el desarrollo en conjunto. El 17 de febrero de 2015, el grupo ingresó el anteproyecto de lo que sería su primer desarrollo inmobiliario a la Municipalidad de Providencia: el Hotel Nodo.

Si bien en su momento se pensó seguir levantando cosas en conjunto, a la fecha eso no se ha concretado.

La expansión internacional

Mauricio Meyer Clandestino relata que en 2018, Manfred Paulmann lo contactó para hacerse cargo de uno de sus proyectos más ambiciosos. El exgerente general del hotel Noi de Vitacura y de Corralco no dudó en embarcarse en Hotel Nodo. “Inmediatamente conocí el proyecto, al momento de revisar los planos de arquitectura, sumado a lo que me transmitió Manfred, me encantó la idea de poder desarrollar en Santiago un hotel con características propias de un lodge de montaña”, destaca.

Fue su fanatismo por el trekking y por el sur de Chile lo que llevó a Paulmann a destinar cerca de US$ 30 millones en la iniciativa que se tradujo en el primer edificio de Latinoamérica en utilizar una tecnología que purifica el aire. Hoy Nodo incluye gran parte de sus negocios: en el segundo piso está Neuralis y en el primero hay una cafetería Caprioli. “El concepto Nodo justamente es eso, una confluencia de dos o más unidades que juntas se potencian. Eso es lo que se logra como grupo. La pandemia también nos ha permitido ser cada vez más eficientes en el uso de los recursos”, dice Meyer.

Y si bien hoy están abiertos solo en marcha blanca -y lanzaron la terraza VistaAndes- ya debieron defender la marca en tribunales. En octubre del año pasado, Inversiones Alpes inició un proceso arbitral ante el Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile para revocar el dominio nodo.cl que estaba en manos de SRC Chile. Tras acusar vulneración de derecho, la entidad les dio la razón el 6 de enero pasado. Nodo.cl quedó en manos de Alpa.

Hoy, el grupo ya busca nuevos destinos. “Nodo no solo está ayudando a lidiar con la contaminación de Santiago, sino que próximamente también lo hará en nuevos destinos”. “Esta importante apuesta económica es el inicio de lo que pretende ser una cadena de hoteles a nivel nacional e internacional responsable de sus emisiones y amigable con el planeta”, subraya.

Cercanos a Manfred precisan que si bien hoy el holding está en un período de consolidación, el objetivo es sumar nuevos negocios en un futuro. Solo en el registro marcario del Instituto de Propiedad Industrial (Inapi), Alpa ya tiene inscritas a lo menos tres marcas: Ñami, para bebestibles; Citimarket, bajo el mismo concepto, y Kibo, para productos lácteos y cárnicos.