Las acciones de Ferrari se desploman: decepción total con su plan estratégico 2030

Qué pasó con las acciones de Ferrari

Las acciones de Ferrari sufren una durísima caída en bolsa luego de la decepción que generó en Plan Estratégico 20230 y la actualización de sus pronósticos.

Los papeles de la firma con base en Marenello, Italia, se cotizan en 357 euros en la Bolsa de Milán, lo que supone un fuerte retroceso de 14,70% respecto a la sesión previa.

El fabricante de autos deportivos de lujo dijo en su Día de Mercado de Capitales que esperaba ingresos netos de al menos 7.100 millones de euros (unos US$ 10.700 millones) este año, frente a un pronóstico anterior de más de 7.000 millones de euros.

Ferrari dijo que esperaba unos ingresos netos de alrededor de 9.000 millones de euros en 2030.

Para 2030, Ferrari dijo que apuntaría a una línea de modelos de autos deportivos que consistirá en 40% de vehículos con motor de combustión interna, 40% de modelos híbridos y 20% de vehículos eléctricos.

“Esperábamos que se ajustara la distribución de motores”, escribió el analista de RBC Tom Narayan en una nota a clientes, explicando que “la demanda de vehículos eléctricos es diferente globalmente hoy que en 2022 cuando la compañía reveló sus objetivos iniciales de motores”.

“Creemos que los inversores esperaban esto, pero estarán satisfechos de que haya sucedido”, agregó, de acuerdo a una nota de Investing.

Ferrari dijo que el objetivo revisado, que es inferior al objetivo anterior de 40% de ventas de vehículos eléctricos para fines de la década, es el resultado de un enfoque centrado en el cliente, el entorno actual y su evolución esperada.

El cambio de rumbo se produce cuando el fabricante italiano presentó la tecnología que impulsará su primer vehículo eléctrico, reporta CNBC.

Ferrari presentó el chasis y el sistema de propulsión listos para producción del “elettrica” ​​durante un taller de tecnología e innovación, y anunció que comenzará a entregar el modelo a finales de 2026.