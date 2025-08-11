SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Las cifras de Adelco en medio de negociación para evitar su quiebra

La última propuesta de la compañía para no ir a quiebra y acogerse a una reorganización, busca seguir operando mientras vende de manera ordenada todas sus propiedades, utilizando esos recursos -junto con lo que genere su funcionamiento diario- para pagar las deudas.

Leonardo CárdenasPor 
Leonardo Cárdenas

A fines de 2024, Adelco, la principal empresa distribuidora de abarrotes del país controlada por los hermanos Holger, Eberhard, Andel y Margit Paulmann Mast -hijos de Jürgen Paulmann-, solicitó acogerse a una reorganización concursal para evitar la quiebra. Actualmente, la compañía enfrenta días clave para definir su futuro. El pasado 1 de agosto, sus acreedores acordaron postergar para este miércoles 13 de agosto la audiencia en la que votarán la propuesta de la firma, que podría permitir la continuidad de sus operaciones.

La reunión se realizará vía Zoom, y el gerente general, Christian Koplow, junto al abogado Iván Caldery, están desplegando gestiones para convencer a la banca y a otros acreedores no financieros sobre la vialidad del plan propuesto.

En su presentación ante el 11° Juzgado Civil de Santiago, Adelco explicó que su actividad se vio gravemente afectada por la crisis económica y social derivada del estallido social de 2019, así como por los efectos de la pandemia de Covid-19, que se extendió hasta 2022. A ello se sumó una desaceleración económica sostenida que Chile venía experimentando en los años previos. Actualmente, sus pasivos ascienden a $33.680 millones, siendo sus mayores acreedores Itaú ($7.623 millones), Santander ($3.503 millones) y Tanner ($1.142 millones).

A fines de julio, el veedor Patricio Jamarme advirtió en un informe al tribunal que, en caso de liquidación, los acreedores valistas (bancos) recuperarían solo un 14,13% de sus créditos. Con amplia experiencia en este tipo de procesos, Jamarme adjuntó el pasado 9 de agosto la carpeta tributaria electrónica de Abastecedora del Comercio SpA, detallando que los ingresos de Adelco entre el 1 y el 31 de julio de 2025 sumaron $1.176 millones.

El informe también incluye pagos recientes de la compañía a acreedores. Entre ellos, $39 millones por transporte de mercadería, poco más de $13 millones por la remuneración del propio veedor y $4,5 millones por asesoría del estudio Nelson Contador Abogados.

Según los documentos, Adelco cuenta con 13 sucursales distribuidas en distintas comunas y ciudades del país, incluyendo Providencia, Antofagasta, Santiago, Iquique, Puerto Montt, Concepción, Coyhaique, Padre Las Casas, Punta Arenas, Pudahuel y Chillán.

Asimismo, el veedor detalló que las propiedades de Adelco registran un avalúo fiscal total de $22.088 millones, repartidas en 19 inmuebles a lo largo de Chile. Las de mayor tasación se encuentran en Concepción, en calle Freire, destinada a comercio, con un valor de $9.582 millones; en Puerto Montt, en Angelmó, también de uso comercial, con $2.714 millones; y en Punta Arenas, en avenida Bulnes, igualmente destinada a comercio, avaluada en $2.223 millones.

Propuesta

La última propuesta de la compañía para evitar su quiebra y acogerse a una reorganización busca seguir operando mientras vende de manera ordenada todas sus propiedades, utilizando esos recursos —junto con lo que genere su funcionamiento diario— para pagar las deudas.

El objetivo, según los documentos presentados al tribunal, es que, en una primera etapa, la venta de activos permita reunir $2.000 millones, los que se destinarán exclusivamente a comprar mercadería y asegurar el capital de trabajo necesario para que la empresa siga funcionando en el corto plazo. Solo después de cumplir ese objetivo, el dinero obtenido por nuevas ventas se repartirá entre el pago de un préstamo especial de $4.000 millones que recibió durante este proceso —conocido como Financiamiento DIP— y los acreedores con garantía, en una proporción de 60% para el préstamo y 40% para esos acreedores.

El acuerdo establece que si alguna propiedad se vende por menos de la mitad de su valor de tasación, el acreedor que otorgó el préstamo tendrá derecho a recibir primero parte del dinero. Cuando ese préstamo esté completamente pagado, el total de lo recaudado por ventas restantes se destinará a saldar las deudas con los acreedores garantizados. Todo esto, en paralelo, debe considerar que la firma aún tiene deudas por finiquitos pendientes por $771 millones, y que, si se liquida, debería enfrentar pagos por más de $4.000 millones, solo en indemnizaciones a trabajadores.

El acuerdo de reorganización establece cuándo termina. Concluye si la empresa paga por transferencia y el acreedor firma que recibió el dinero. Además, termina cuando la deuda neta de la compañía es menos de 2.5 veces su Ebitda y se ha pagado toda la deuda garantizada. En ese caso, según el mismo documento, la firma debe entregar documentos que muestren lo que falta por pagar, con las mismas condiciones del acuerdo.

Por otro lado, determina que “la empresa deudora no podrá realizar reparto de utilidades y/o dividendos, durante la vigencia del Acuerdo de Reorganización, así como tampoco puede llevar a cabo disminuciones de capital”.

Lee también:

Más sobre:NegociosEmpresasRetailAdelcoProblemasDeudasQuiebra

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Concejala de Graneros formalizada por certificados médicos falsos queda con arresto domiciliario nocturno

Carmona evita “especular” las razones de la baja de Jara en Cadem y espera ver las conclusiones del comando

Atacan con artefactos incendiarios el acceso al INBA y arrojan combustible contra jefe de seguridad

Parlamentarios solicitan más seguridad para mineros y piden salida de Máximo Pacheco: “Por dignidad debería dar un paso al costado”

Un encuentro de dos figuras: Alfredo Castro y Pablo Chill-E se reúnen en cortometraje

Por dictamen sobre TNE: UDI emplaza a Jara a aclarar su posición por publicación de las JJ.CC. en contra de Dorothy Pérez

Lo más leído

1.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

2.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

3.
Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

4.
Ossandón y Castro son citados a comisión de la Cámara para dar explicaciones por la Biblioteca del Congreso

Ossandón y Castro son citados a comisión de la Cámara para dar explicaciones por la Biblioteca del Congreso

5.
Aguilar por críticas a su postura en caso de profesor de Limache: “De ninguna manera justificamos esas acciones”

Aguilar por críticas a su postura en caso de profesor de Limache: “De ninguna manera justificamos esas acciones”

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

A Jennifer López se le posó un enorme insecto en pleno concierto: la reacción fue lo mejor

A Jennifer López se le posó un enorme insecto en pleno concierto: la reacción fue lo mejor

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

Dos nocauts que conmocionaron a la Artes Marciales Mixtas

Dos nocauts que conmocionaron a la Artes Marciales Mixtas

Así fue el show subido de tono en un evento del Día del Niño que causó polémica en Temuco

Así fue el show subido de tono en un evento del Día del Niño que causó polémica en Temuco

Servicios

Cómo funcionará el comercio por el feriado de este viernes 15 de agosto

Cómo funcionará el comercio por el feriado de este viernes 15 de agosto

Cuándo salen los resultados del Subsidio Eléctrico: facilitará hasta $68 mil

Cuándo salen los resultados del Subsidio Eléctrico: facilitará hasta $68 mil

Hasta cuándo rige la restricción vehicular en la Región Metropolitana

Hasta cuándo rige la restricción vehicular en la Región Metropolitana

Concejala de Graneros formalizada por certificados médicos falsos queda con arresto domiciliario nocturno
Chile

Concejala de Graneros formalizada por certificados médicos falsos queda con arresto domiciliario nocturno

Carmona evita “especular” las razones de la baja de Jara en Cadem y espera ver las conclusiones del comando

Atacan con artefactos incendiarios el acceso al INBA y arrojan combustible contra jefe de seguridad

Embajador Valdés desestima deterioro en la relación de Chile con EE.UU. por actuaciones del gobierno: “No afecta nada”
Negocios

Embajador Valdés desestima deterioro en la relación de Chile con EE.UU. por actuaciones del gobierno: “No afecta nada”

El Teniente: lo que se abre y lo que aún sigue cerrado tras el accidente

Matthei destaca cercanía con propuestas económicas de la CPC y economista exconcertación asume rol activo en comando

Quién era Juan Carlos Ramírez, el popular actor de la Rosa de Guadalupe que falleció a los 38 años
Tendencias

Quién era Juan Carlos Ramírez, el popular actor de la Rosa de Guadalupe que falleció a los 38 años

Calor y posible lluvia: el inestable pronóstico para Santiago esta semana

Quién era Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial de Colombia que murió dos meses después de un atentado

¿Llegarán a la fecha? Detectan 200 infracciones en la obra del Camp Nou del Barcelona a semanas de su reapertura
El Deportivo

¿Llegarán a la fecha? Detectan 200 infracciones en la obra del Camp Nou del Barcelona a semanas de su reapertura

Coquimbo reacciona y defiende a Miguel Pinto de las acusaciones de Limache: “Ese relato falaz escogió a la persona equivocada”

El ‘salvavidas’ de Curicó Unido a los hinchas que lo acompañaron al empate ante Deportes Concepción

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Un encuentro de dos figuras: Alfredo Castro y Pablo Chill-E se reúnen en cortometraje
Cultura y entretención

Un encuentro de dos figuras: Alfredo Castro y Pablo Chill-E se reúnen en cortometraje

Teatro Zoco estrena thriller en tiempo real con Julio Milostich, Jaime Omeñaca y Fernanda Finsterbusch

Confusiones y certezas

Macron afirma que la ocupación de Gaza es un “desastre anunciado” de “una gravedad sin precedentes”
Mundo

Macron afirma que la ocupación de Gaza es un “desastre anunciado” de “una gravedad sin precedentes”

Las autoridades de Gaza elevan a casi 61.500 los fallecidos por la ofensiva israelí

Trump anuncia que “liberará” este lunes a Washington de la delincuencia: “La escoria desaparecerá”

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales
Paula

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?