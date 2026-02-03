SUSCRÍBETE POR $1100
    Las cifras del Super Bowl LX: US$10 millones por 30 segundos de publicidad, récord en apuestas y en precios de tickets

    En promedio el costo mínimo con comisiones incluidas de plataformas de reventa de tickets como Stubhub, SeatGeek y Vivid Seats alcanzan los $6.657.

    Foto: Scott Strazzante/San Francisco Chronicle via Getty Images. San Francisco Chronicle/Hearst N

    Este domingo se celebrará el evento deportivo más relevante de Estados Unidos, el Super Bowl LX entre Seattle Seahawks y New England Patriots, ya registra hitos significativos en el ámbito comercial. En el centro de este fenómeno está el mercado publicitario que alcanzó cifras históricas.

    Por primera vez en la historia de la final del fútbol americano, se han transado espacios comerciales de 30 segundos por montos de ocho cifras en dólares. Mark Marshall, jefe de marketing global de NBCUniversal -la cadena de TV que tiene los derechos este año-, confirmó que si bien el precio promedio de un spot publicitario se mantiene en la cifra del año pasado de US$8 millones, un “puñado” de anunciantes desembolsó más de US$10 millones por espacios en bloques de mayor audiencia.

    En esta misma línea, el ejecutivo destacó que se esperan más espacios comerciales de empresas de tecnología, fármacos y bienestar.

    En términos macroeconómicos, el partido definitorio de la National Football League (NFL), el gobierno de California proyecta un impacto cercano a los US$500 millones. En una lectura similar, el Bay Area Host Comitee estima que el impacto para el condado de San Francisco puede variar entre US$250 millones y US$440 millones, mientras que para estiman para el de Santa Clara entre US$100 a US$160, sumando de US$370 a US$630 millones

    En el mercado laboral y turístico, las estimaciones apuntan a la creación de alrededor de 5.000 puestos de trabajos y US$300 millones en ingresos laborales, sumado a la llegada de 90 mil visitantes externos al Área de la Bahía.

    Acompañando a las expectativas de inversión, las proyecciones de la industria indican que la transmisión desafiará o superará el récord del año pasado, que registró un promedio de 127,7 millones de personas sintonizadas.

    Respecto al acceso al evento, el mercado de entradas de segunda mano muestra valores al alza frente al año anterior. En sitios de reventa, el ticket más económico se cotiza en US$6.652 después de aplicar las tarifas, superando en US$1.072 el precio mínimo registrado en 2025.

    Según datos del sitio web de Ticketmaster, los valores promedio de reventa se sitúan entre US$4.000 y US$6.000 antes de cargos por servicio. No obstante, en promedio el costo mínimo con comisiones incluidas de plataformas de reventa como Stubhub, SeatGeek y Vivid Seats alcanza los $6.657.

    En el ámbito de las apuestas, la American Gaming Association proyecta un volumen récord de US$1.760 millones en apuestas a través de plataformas con licencia estatal, como casinos y casas de apuestas. Esta cifra representa un incremento cercano al 29% en comparación con el campeonato anterior.

    En paralelo, este mercado tradicional de apuestas enfrenta la competencia de los mercados de predicción, como Kalshi y Polymarket.

