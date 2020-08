Las definiciones de la Comisión de Trabajo frente a la propuesta previsional sobre la mesa

Jacqueline Van Rysselberghe (UDI): “Si vamos a volver atrás, volvamos para atrás todo el acuerdo”

-No está disponible para seguir negociando entregar más puntos de la cotización adicional a un fondo colectivo, afirma la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe: “Nosotros habíamos llegado a un acuerdo donde habíamos cedido. Partamos de la base que nos gusta la capitalización individual y por lo tanto si vamos a volver atrás, entonces volvamos para atrás todo el acuerdo”, recalca.

Explica que la postura de su partido es que el 6% debe destinarse a cuentas individuales, por lo tanto, está en abierta contradicción con la nueva propuesta opositora. “El gobierno se había abierto al 3% y 3% porque había un acuerdo, pero hoy la oposición está diciendo que ese acuerdo debe partir de cero, y que el 6% debe ir al Fondo Solidario. Creemos que es importante que haya solidaridad y mejores pensiones, pero con costos generales, no con los fondos de los trabajadores” enfatiza.

Incluso se abre a la posibilidad de que hubiese nuevos tributos para financiar la solidaridad, “pueden ser de distinto tipo, incluso al consumo”. Y agrega que la cotización adicional que debe enterar el empleador debe mantenerse a razón de medio punto por año para que entre en régimen en 12 años, con tal de no afectar el empleo.

La senadora concuerda con los otros integrantes de la comisión de que es urgente despachar la reforma de pensiones, y para ello están disponibles a abordar ciertas temáticas. “Nos gustaría que ojalá antes del plebiscito pudiese estar despachado este proyecto. Pero el foco debe ser aumentar las pensiones más que tratar de destruir un sistema. En ese aspecto, por ejemplo, no nos molesta que para poder avanzar haya que separar la industria, eso no nos genera conflicto”.

A lo que definitivamente cierra la puerta es al proyecto que nacionaliza los fondos de pensiones: “Estamos absolutamente en desacuerdo. Esa propuesta de la izquierda ha dado súper malos resultados en todas partes. Los fondos son de los trabajadores y tratar de hacer una expropiación no corresponde. Yo creo en la propiedad privada y creo que esa plata es de los trabajadores y no veo ninguna razón para que el Estado se las tenga que quitar”.

También desestima subir en esta oportunidad la edad de jubilación de las mujeres.

Rodrigo Galilea (RN): “Hay que buscar otros mecanismos para financiar el 6%”

-Aunque lleva pocas semanas en la comisión, el senador Rodrigo Galilea (RN, en reemplazo del ahora ministro Andrés Allamand) tiene claros los criterios para partir la negociación: “Que cada persona que trabaja se sienta responsable del futuro de sus pensiones y, por tanto, es importante mantener el esfuerzo individual como un principio. Dos, nadie se puede negar a ciertos niveles de solidaridad, pero no pueden terminar siendo un desincentivo al esfuerzo individual. Tres, se pueden hacer grandes afinamientos de costos de administración de cartera y de simplificación del sistema. Y cuatro, la institucionalidad debe impedir de manera absoluta que el poder político pueda apropiarse de los fondos”.

En lo macro, algunos de estos criterios no se alejan mucho de los que rigen la propuesta opositora. “Tratando de mirar el vaso medio lleno, creo que hay varios aspectos en esa propuesta que son perfectamente rescatables para dar una arquitectura definitiva al sistema”, admite.

Como en el oficialismo están en etapa de análisis exhaustivo de ese planteamiento, prefiere no referirse a los detalles: “No tiene ningún sentido eternizarse en una discusión de si es el 4% o el 6% (para solidaridad), eso será fruto de la conversación”. A lo que sí cierra la puerta es a conversar la nacionalización de los fondos de pensiones: “Esa reforma es como tirar el mantel al sistema, sin plantear ninguna solución válida y mantenible en el tiempo. No le doy mayor validez a ese elemento testimonial de algunos sectores. No me concentraría en el análisis de esa reforma, creo que debemos enfocarnos en los proyectos de la Comisión de Trabajo”.

Galilea coincide con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en el sentido de que hay que ser agresivos y, a la vez, prudentes con la mayor cotización de 6% a cargo del empleador, porque la actividad económica está muy alicaída. “Hay que buscar otros mecanismos para financiar ese 6% e incorporar recursos que sean fáciles de recaudar y que todos los chilenos colaboren como una forma de hacer más solidario el sistema. Hay algunas ideas arriba de la mesa: como un punto adicional del IVA o ir terminando parcialmente con algunas exenciones, y que esos dineros vayan directamente a los fondos de pensiones. Porque junto al problema de la arquitectura del sistema, también hay que descubrir cómo allegar recursos”.

El senador plantea seguir la experiencia comparada e ir subiendo la edad de jubilación de acuerdo con parámetros como la expectativa de vida: “En otros países han hecho una cosa bastante inteligente: dependiendo del año en que se nace, se define la edad de jubilación”.

Juan Pablo Letelier (PS): “Agosto es el mes para construir un acuerdo. Sin duda antes del plebiscito”

-El presidente de la comisión, senador Juan Pablo Letelier (PS) asegura que la propuesta de la oposición es la base para conversar en el sentido de que la cotización adicional de 6% se destine completamente a un sistema solidario y no vaya ningún porcentaje a las cuentas individuales. “Es intransable cambiar el modelo de pensiones, así como dijo el mismo Presidente, hacer cirugía mayor. Eso significa instalar un pilar de seguridad social: cuando hay una contribución del 16% y una parte minoritaria, un 6% va a solidaridad, ese un piso sin duda. Si no lo creen así, entonces no hay nada que conversar que lo digan desde ya y no perdemos el tiempo”, sostiene.

El modelo planteado, explica, no replica la desigualdad del mercado del trabajo como sí lo haría el sistema de cuentas individuales. “Pensar que subir las pensiones miserables actuales como todos queremos, se puede hacer con una contribución menor a 6% no es serio ni sustentable. Estamos proponiendo un piso, pero la verdad nos gustaría que fuera más del 6%”.

Aboga por un sistema mixto en que las personas decidan después quién gestiona sus ahorros, pero con otro tipo de instituciones distintas a las AFP, a las que cuestiona abiertamente por su modelo de negocios: “toman utilidades excesivas y abusivas. Proponemos un freno. No estamos contra la inversión extranjera ni en contra de la Cámara de la Construcción, tenemos toda la voluntad de que sean partícipes de la gestión de los fondos, pero las AFP tal como están hoy son empresas oligopólicas, sin control sobre utilidades, con grados de ineficiencia dramáticas, así no es posible que sigan. Hasta las dietas de sus directores son un escándalo”.

Letelier se desmarca de la nacionalización de fondos al enfatizar que esa reforma “es otra alternativa distinta, nosotros estamos avanzando en la nuestra de un modelo mixto”.

Espera que en estas semanas partan las conversaciones pero que la oposición tiene claro los tres pilares para construir un acuerdo: “Que los beneficios sean en relación al esfuerzo contributivo; que los recursos no se guarden en una caja fuerte sino que se invierten, y que debe haber un cortafuego entre la administración de los fondos y el signo político. Con esos tres principios, agosto creo es el mes para construir un acuerdo, sin duda que antes el plebiscito”.

Adriana Muñoz (PPD):”Las AFP no pueden seguir existiendo como hasta ahora”

-”No hay propuesta alguna que pretenda utilizar los recursos que hoy están empozados en las cuentas individuales para otros fines que no sea la pensión de sus titulares. Hay que despejar ese mito que ha sido aprovechado por gente intencionada en sembrar la duda y la sospecha para defender el sistema actual” parte aclarando la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), que se mantuvo como integrante de la comisión.

Precisa que la propuesta opositora se refiere sólo a cómo administrar el 6% de mayor cotización, bajo un paraguas colectivo. Y si bien abre una ventana para llegar a acuerdo, admite que ese guarismo es casi intransable. “Evidentemente, cada vez que uno hace una propuesta, la sujeta al debate democrático y es posible perfeccionarla, tomando cosas y dejando otras. Sin embargo, me parece que difícilmente es transable el pilar colectivo, ni siquiera para alterar un poco el porcentaje que va a uno u otro lado”.

La senadora comenta que el sistema no puede quedar igual a cómo funciona hoy y ello implica un cambio para las AFP: “No pueden seguir existiendo como hasta ahora, con los márgenes de utilidad y regulación existente. También está claro que después de la reforma no pueden terminar administrando más recursos que los que administran hoy”.

A lo que sí está disponible a conversar es a postergar el pago de cotización de los empleadores atendiendo los problemas de la economía: “Lo ideal sería partir lo antes posible, pero comprendo las dificultades de la coyuntura actual. No es descartable buscar la mayor gradualidad posible, concordante con la reactivación económica, pero con un aporte público inicial que permita echar a andar el pilar colectivo, realizándose después las compensaciones necesarias”.

Muñoz acota que no está de acuerdo con la reforma constitucional de pensiones: “El titular que le han dado es más fuerte de lo que realmente señala, pues en ningún caso se refiere a una especie de confiscación o colectivización de los fondos. Sin embargo, personalmente, me parece que es muy difícil pretender regular el sistema previsional, en su detalle, en la Constitución”.

Asimismo, descarta poner sobre la mesa el aumento de edad de jubilación de las mujeres, “por lo menos para mí es muy difícil imaginarme una modificación así”.

Carolina Goic (DC): “Si el gobierno no se va a mover del 3% y 3%, mejor que lo diga altiro”

-”La pregunta central es si el gobierno quiere llegar o no a acuerdo, si no se va a mover del 3% y 3% mejor que lo digan altiro”, señala sin ambigüedad la senadora Carolina Goic (DC), quien insiste en el apuro de aprobar ya una reforma al sistema de pensiones.

Recuerda que, como oposición, presentaron una propuesta “sólida, rigurosa, sostenible” con el ánimo de llegar a un acuerdo con el gobierno. Y de las palabras del Presidente de la República en el cambio de gabinete ve una ranura: “El Presidente ha reiterado que hay que hacer una cirugía mayor. Todos entendemos que eso no es lo mismo que aprobar lo que salió de la Cámara, sino que efectivamente hacer una reestructuración del sistema y poder crear un sistema de seguridad social distinto”, asegura.

Explica que la estructura que plantean respeta el 10% y las decisiones individuales, pero al mismo tiempo crea un ente colectivo que mejoraría las pensiones actuales y futuras a través de la compensación entre generaciones, en todos los escenarios modelados versus la propuesta de la Cámara.

Para ello, asegura que destinar el 6% de cotización adicional al ente colectivo es indispensable. “Esta no es una discusión de un punto más o menos, sino de instalar principios de una lógica de seguridad social. No es un simple reparto como algunos intentan caricaturizar. Sería un error reducir esto a negociar un punto más o menos, para nosotros es estructural”.

En este esquema también cambian las administradoras, que como ella dice van a seguir existiendo “pero no como las conocemos hoy”. Fórmula que se debe separar la administración de cuentas de la gestión de fondos: “Este tema no es muy vistoso, pero es relevante. ¿Por qué en Punta Arenas tiene que haber cinco oficinas de AFP para una sola tarea? Eso solo es costo para los usuarios, la competencia debe ir en la gestión de fondos, tal como propuso la Comisión Marcel”.

Respecto de la idea de nacionalizar los fondos, Goic se aparta: “No soy partidaria de esa reforma. Lo que sostenemos los tres integrantes de oposición de la comisión lo hacemos en función de tener un acuerdo de pensiones pronto. Después habrá una comisión constituyente y se podrá seguir avanzando en la discusión, pero es distinto que ello se haga teniendo ya implementada o en construcción un ente público robusto y que dé garantías, así como el Banco Central. Hoy la pelota está en la cancha del gobierno. Nosotros hicimos nuestro trabajo, aquí hay un paso importante desde la oposición”.