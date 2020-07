Piñera vuelve a darle urgencia a la reforma del sistema de pensiones

La reforma previsional avanzaba a toda máquina, hasta que llegó el coronavirus al país, por lo que mejorar las pensiones en marzo dejó de ser la prioridad número uno para los chilenos y el gobierno.

El debate de la reforma lo reactivó hace unas semanas la Comisión de Trabajo del Senado, por iniciativa propia, pero la velocidad con que ha avanzado el proyecto ya no es la misma con la que venía antes de que llegara la pandemia. Pero eso ahora podría cambiar: este martes, en el marco del anuncio para la clase media que hizo el Presidente Sebastián Piñera para frenar el avance del proyecto para retirar fondos de pensiones, el Mandatario expresó que buscará darle urgencia nuevamente a la reforma previsional.

“Vamos a avanzar hacia una reforma estructural al sistema que administra los fondos de pensiones. Esto ya comenzó con el proyecto de ley que enviamos al Congreso”, dijo el Presidente. En ese sentido, agregó que “estos cambios son urgentes y necesarios. Por eso he encomendado al ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo y Previsión Social, avanzar en un diálogo con los diferentes sectores políticos y sociales de nuestro país para alcanzar un acuerdo, en el más breve plazo, que permita hacer cirugía mayor al sistema de pensiones”.

El Mandatario también enfatizó que “nuestro compromiso es con un sistema previsional mixto, que asegure pensiones dignas para todos. Con un pilar contributivo, financiado con aportes y ahorros que pertenecen a los trabajadores. Y con un componente solidario, financiado por el Estado y las personas, para mejorar las pensiones de los grupos más vulnerables y los sectores de clase media necesitada”.

El presidente de la Comisión de Trabajo, Juan Pablo Letelier (PS), valoró el anuncio. “Me parece positivo que enfatice el concepto de un sistema mixto, y me agrada que use el concepto de cirugía mayor, porque entiendo a lo menos dos cosas. Primero, que no van a insistir con el proyecto tal como viene de la Cámara, porque en ese proyecto no hubo cirugía. Cirugía mayor entiendo que es con anestesia. El segundo punto, es que vamos a dar por bueno la creación del pilar de ahorro colectivo con el 6% de cotización”, dijo el senador.

En ese sentido, Letelier señaló que la próxima semana ya estaba contemplado que haya dos sesiones, el lunes y miércoles, y donde podría asistir la ministra del Trabajo.

El anuncio del gobierno ocurre también en el nuevo contexto en que se retomará esta discusión, que será muy distinto, con niveles altos de desempleo, en medio del debate de una nueva Constitución y de retiro de fondos previsionales.