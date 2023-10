Las lecciones sobre la Unidad Popular de Sergio Bitar: “La cuestión de la viabilidad de las transformaciones, que son indispensables, es absolutamente crucial”

Mantener el control de la administración política del gobierno y no renunciar a las reformas en su totalidad es parte de las reflexiones del exministro Sergio Bitar de cara a cómo avanzar en las reformas económicas tras la experiencia en Chile durante los últimos años y específicamente luego del gobierno de la Unidad Popular luego de que fue derrocado vía un golpe de Estado.

“La cuestión de la viabilidad de las transformaciones, que son indispensables, es absolutamente crucial (...) Yo creo que la función política es dar viabilidad, pensar a priori la viabilidad, pero crear viabilidad mientras las cosas van ocurriendo”, dijo Bitar, que fue ministro de Minería durante el gobierno de Salvador Allende, en el marco de un seminario de Clapes UC donde se habló sobre el desempeño económico durante la administración de la UP.

“El arte de la política justamente es la capacidad de crear viabilidad y avanzar hacia lo posible en democracia (...) uno tiene que entender los procesos. Mi observación principal es que no se puede separar la economía de la política. Esa relación es fundamental, porque los comportamientos sociales, electorales y de los distintos grupos en la sociedad son cada vez más compleja”, agregó.

De esta forma, y considerando las experiencias pasadas, Bitar reiteró lo fundamental que es necesario que haya estabilidad para generar cambio social de cara a los actuales desafíos de Chile como lo del futuro tipo cambio climático e inteligencia artificial.

“Yo he aprendido que uno de los problemas por el lado de la izquierda es impulsar transformaciones sin hacerlas viables, pero también he visto y lo vi como senador durante la Concertación, una oposición de derecha que fue implacable para fregar las cosas, o sea, nosotros intentábamos reformas que eran indispensables para ir avanzando socialmente y nos topábamos con barreras por todos lados”, disparó Bitar.

El exministro durante los gobiernos de los presidentes Salvador Allende, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet respaldó su punto en base al tiempo que transcurrió para terminar con los senadores designados y el tiempo que estuvo el dictador Augusto Pinochet como comandante en jefe del Ejercito tras el fin de la dictadura.

De esta forma, el militante del PPD pidió “ver una centro derecha que se renueve de verdad como el socialismo y eso es indispensable por la estabilidad de Chile, no lo veo todavía, y ojalá que algo ocurra después de la conmemoración de los 50 años (del golpe de Estado) (...) tenemos que entrar a una fase de acuerdo, uno tiene que pensar en su país más allá de los ideologismos.”.

“Avanzar en transformaciones fundamentales, que son indispensables y cambian con el tiempo, sin perder el control de gobernabilidad y sin retroceder. Y por otro lado, no ser tan cuidadoso con la moderación, que al final uno no hace nada”, comentó.

Sobre el manejo económico durante el gobierno de la UP, Bitar no eludió el mal manejo que existió en el área en temas que se graficaron como la alza de inflación y criticó el manejo político tanto interno y externo en un mundo polarizado entre Estados Unidos frente a la Unión Soviética.

“En la visita del presidente Allende a la Unión Soviética para pedir recursos hay una equivocada mirada sobre las relaciones de poder mundial por el ideologismo”, ejemplificó.

Sin embargo, Bitar también estimó que la agenda que buscaba el gobierno de la UP iba de la mano del gobierno anterior de Eduardo Frei Montalva y que era necesaria: “Había una presión por cambio social”.

Mientras que, el exministro resaltó que el golpe de Estado no solamente se puede justificar por el contexto económico. Los asesinatos previos a la llegada de Allende al poder, la intervención de Estados Unidos, la posición y el actuar de la derecha fueron parte de los elementos que planteó Bitar a modo de ejemplo de la intención que existía para que la administración de Allende no cumpliera su mandato”.