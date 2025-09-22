SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

“No podíamos ir de noche porque nos agarraban a balazos”: las mejores frases de la entrevista a Javier Etcheberry tras salida del SII

El exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII) dio a conocer detalles de su polémica salida del organismo, luego de que se revelara el no pago de la totalidad de contribuciones de su vivienda en Paine.

Olivia Hernández D.Por 
Olivia Hernández D.
Qué dijo Javier Etcheberry a La Tercera Pulso Andres Perez

Gran repercusión generaron las declaraciones de Javier Etcheberry, quien en entrevista con Pulso entregó detalles de su salida del Servicio de Impuestos Internos (SII). El exdirector del SII manifestó su disconformidad por la forma en que salió del organismo y estimó que el Presidente Boric y su equipo político no ponderaron lo que él estaba haciendo para combatir el crimen organizado.

Etcheberry cuestionó la apertura del secreto bancario y expresó diferentes opiniones respecto a las propuestas de seguridad de los candidatos presidenciales.

Aquí un compilado con sus mejores reflexiones.

Descontento con su salida del SII

Fue extraña la forma en que salí. Primero, porque mi caso se presentó mañosamente por algunos, como que yo no había querido pagar contribuciones. Y fue justo al revés. Además, hice pública las acciones que realicé y las puse en el sitio web del SII y recién pude pagar la semana siguiente de haber salido del SII. Pensé que el gobierno iba a valorar mucho más lo que estaba haciendo en reducir la evasión, modernizar el Servicio, y siendo un puntal y alguien muy importante en la lucha contra el crimen organizado. Pero me di cuenta que eso no era así para las autoridades políticas del gobierno.

“Al gobierno no le importó”

Qué dijo Javier Etcheberry a La Tercera Pulso. En la imagen, el presidente Boric. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Me di cuenta que en el equipo político de La Moneda no se valoró todo lo que estaba haciendo en el SII en temas del crimen organizado, de evasión y elusión. Eso no lo vieron y lo único que veían es que había un lío político, porque había salido en un reportaje de TVN y había muchas cosas en X y veían a la candidata de gobierno reclamando contra mí. La candidata de gobierno fue funcionaria de Impuestos Internos y era amiga de todos los dirigentes, había sido dirigente de los funcionarios. No se valoró lo que estaba haciendo en la lucha contra el crimen organizado. El SII estaba con varias falencias y yo llegué a remediarlas, pero no le importó a gobierno.

“Me da susto”

Mire lo que le voy a decir: me da susto que el SII tenga acceso a la información bancaria si es que se pueden producir estas filtraciones. Lo encuentro de la mayor gravedad.

“Había gente que miraba la información para otras cosas”

Qué dijo Javier Etcheberry a La Tercera Pulso DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Me tocaron varios casos en el año en que fui director del SII que había gente que miraba la información para otras cosas. Había gente que con esa información después, a través de terceros, se acercaba a contribuyentes y les decía que le podía arreglar la situación, y la situación era que tenía una liquidación por una cantidad grande y lo sabían porque había un funcionario que se metió a mirar información que no le correspondía. El SII no debería actuar así. Por eso primero se debe asegurar que con los sistemas informáticos solo se podrá acceder a información tributaria de los contribuyentes que les corresponde fiscalizar y no de todos. Esto es para la información de las personas y no de las empresas.

“No podíamos ir en la noche porque nos agarraban a balazos”

Qué dijo Javier Etcheberry a La Tercera Pulso. En la imagen, el mercado Lo Valledor.

Estoy muy preocupado del crimen organizado. A mí me impresiona cómo en este país todos dicen que es grave, pero las medidas que se toman no corresponden a la gravedad que dicen tiene el tema. No sé cuántas veces dije que queríamos controlar los camiones que entraban a La Vega, a Lo Valledor, al terminal pesquero, pero no podíamos ir en la noche porque nos agarraban a balazos. Entonces había que ir con la fuerza pública, pero no había fuerza pública.

“Fueron poco menos a La Araucanía a dar la vuelta olímpica y los agarraron a balazos”

Las cosas no quiero ponerlas en blanco y negro, pero claramente no era su prioridad. Piense que cuando llegó el Presidente Boric, con la ministra del Interior fueron poco menos a La Araucanía a dar la vuelta olímpica y los agarraron a balazos. Era idealista pensar que la gente que actúa así es porque ha tenido una mala infancia, por pobreza, pero si uno va a las causas raíces… Por ejemplo, ¿qué fue lo que hizo Italia? ¿Fue a las causas raíces para combatir la mafia? No, agarró a balazos a los mafiosos ¿Qué hicieron con la ETA en España? También los agarraron a balazos. Los países democráticos han usado la fuerza pública, porque en una democracia el gobierno tiene la fuerza pública y tiene que usarla.

Kast y Matthei con mejores propuestas que Jara

Qué dijo Javier Etcheberry a La Tercera Pulso

La gente de repente pierde la perspectiva y se olvida de lo grave que es cómo les están violando los derechos a todos los chilenos que no se atreven a salir de noche (...) Pero tengo esperanza que en esta elección se avance bastante en eso. El que lo ha planteado con mucha fuerza es José Antonio Kast, pero también Evelyn Matthei, que en lugar de proponer dos o tres medidas tiene una mirada más sistémica. Me encantaría combinar lo sistémico de Matthei con la fuerza de Kast.

De lo que le he visto en campaña (Jeannette Jara) es la más débil para combatir el crimen organizado. Ella es bien hábil, es buena persona, es buena para entenderse con mucha gente, pero aquí no se trata de entenderse con mucha gente, se trata de liderar un país para derrotar al crimen organizado.

Lee también:

Más sobre:EtcheverrySIIImpuestos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Juzgado multa a Tarjetas Cencosud por informar erróneamente a clientes en el Boletín Comercial

Cadena ABC revierte decisión y Jimmy Kimmel ya tiene fecha de regreso a la pantalla

Cómo un seguro laboral chileno usa IA para apoyar la salud mental de los trabajadores

Presidente de la Cámara rechaza los dichos de Eduardo Artés y envía antecedentes al Servel

“Se sugiere descartar aplicar la reforma en tiempo de guerra”: informe de la Suprema por proyecto de ley que restringe justicia militar

Con banderas de animé, las protestas de la generación Z complican al gobierno de Dina Boluarte en Perú

Lo más leído

1.
El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

2.
“Una falta de respeto”: Vallejo critica dichos sobre participación de Presidente Boric en la próxima Asamblea General de la ONU

“Una falta de respeto”: Vallejo critica dichos sobre participación de Presidente Boric en la próxima Asamblea General de la ONU

3.
Dónde y a qué hora ver en vivo la gala del Balón de Oro: estos son los nominados

Dónde y a qué hora ver en vivo la gala del Balón de Oro: estos son los nominados

4.
Cadem: Jara supera a Kast en primera vuelta, pero expectativa presidencial aún favorece al líder republicano

Cadem: Jara supera a Kast en primera vuelta, pero expectativa presidencial aún favorece al líder republicano

5.
Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Lorenzo Musetti por la final del ATP de Chengdú

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Lorenzo Musetti por la final del ATP de Chengdú

Cuándo se publica la nómina de vocales de mesa para las próximas elecciones

Cuándo se publica la nómina de vocales de mesa para las próximas elecciones

Cuándo son las vacaciones de los escolares: revisa las fechas por región

Cuándo son las vacaciones de los escolares: revisa las fechas por región

Presidente de la Cámara rechaza los dichos de Eduardo Artés y envía antecedentes al Servel
Chile

Presidente de la Cámara rechaza los dichos de Eduardo Artés y envía antecedentes al Servel

“Se sugiere descartar aplicar la reforma en tiempo de guerra”: informe de la Suprema por proyecto de ley que restringe justicia militar

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Lorenzo Musetti por la final del ATP de Chengdú

Juzgado multa a Cencosud por informar erróneamente a clientes en el Boletín Comercial
Negocios

Juzgado multa a Cencosud por informar erróneamente a clientes en el Boletín Comercial

“No podíamos ir de noche porque nos agarraban a balazos”: las mejores frases de la entrevista a Javier Etcheberry tras salida del SII

Nvidia invertirá US$100.000 millones en OpenAI, la matriz de ChatGPT

Cómo un seguro laboral chileno usa IA para apoyar la salud mental de los trabajadores
Tendencias

Cómo un seguro laboral chileno usa IA para apoyar la salud mental de los trabajadores

Por qué el paracetamol podría estar vinculado con el autismo, según el gobierno de Trump

Qué es una conmoción cerebral, la lesión que afectó al actor Tom Holland en el rodaje de Spider-Man

En vivo: conoce los ganadores en la entrega del Balón de Oro 2025
El Deportivo

En vivo: conoce los ganadores en la entrega del Balón de Oro 2025

Dónde y a qué hora ver en vivo la entrega del Balón de Oro 2025: qué canales transmiten la gala

Ministro Jaime Pizarro aborda la restricción de aforo para los Cóndores: “Entendemos que este encuentro es muy relevante”

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones
Finde

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cadena ABC revierte decisión y Jimmy Kimmel ya tiene fecha de regreso a la pantalla
Cultura y entretención

Cadena ABC revierte decisión y Jimmy Kimmel ya tiene fecha de regreso a la pantalla

De Camila Moreno a Drefquila: Día de la música 2025 vuelve al aire libre y anuncia su programación

“La Tirana”, el intenso bolero que une a Mon Laferte y Nathy Peluso

Con banderas de animé, las protestas de la generación Z complican al gobierno de Dina Boluarte en Perú
Mundo

Con banderas de animé, las protestas de la generación Z complican al gobierno de Dina Boluarte en Perú

Reconocimiento del Estado palestino: qué significa en la práctica y su impacto en las divisiones diplomáticas globales

Al menos 14 muertos en un enfrentamiento entre presos en una cárcel del sur de Ecuador

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint
Paula

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención