Las razones tras fuerte alza de la acción de ILC. ¿Puede seguir subiendo?

Inversiones La Construcción (ILC), el brazo de inversiones del gremio de la Cámara Chilena de la Construcción, tiene presencia en negocios regulados. Y varios de ellos se encuentran sujetos a una fuerte incertidumbre sobre su futuro. En ese contexto, su acción en Bolsa figuró entre los títulos más castigados del 2020. Así, de superar los $11.000 en 2019 llegó a un piso de poco más de $3.816 en octubre del año pasado, punto desde el cual, poco a poco, ha mostrado un repunte.

El viernes último se cotizó en $5.235,3, registrando un aumento de 37% desde su mínimo. Y este año ya sube 12%, ubicándose entre los 10 papeles que han aumentado a una tasa de dos dígitos.

El holding tiene una diversificada fuente de ingresos con presencia no sólo en Chile, sino también en Colombia y Perú con sus distintos negocios. En el área no aseguradora y no bancaria incorpora Isapre Consalud, Red Salud, Baninter Factoring, Inversiones La Construcción (matriz), Inversiones Confuturo (matriz) y la participación de 40,29% sobre AFP Habitat (que tiene presencia en Perú y Colombia). La actividad aseguradora considera a la Compañías de Seguros Confuturo, Vida Cámara Chile y Vida Cámara Perú. El rubro bancario incluye a Banco Internacional.

El año pasado fue complejo para el conglomerado. Se vio golpeado por la baja actividad en clínicas y por el efecto en la banca a raíz de las medidas para enfrentar la pandemia, entre otros. Para tener un parámetro, en 2019 el principal ingreso por dividendo provino de Habitat (49%), seguido de Inversiones Confuturo (24%), Red Salud (14%), Banco Internacional (8%) y Consalud (5%). La isapre fue deficitaria. A septiembre de 2020, los resultados presentaban una caída de 54% interanual ($80.098 millones), en gran medida debido a un menor resultado por inversiones en Confuturo y un menor resultado por encaje en AFP Habitat. Inyectaron en Red Salud $15 mil millones y en Banco Internacional algo más de $10 mil millones como aumentos de capital.

Por unidad de negocios a septiembre de 2020.

¿Se justifica el rally desde el mínimo?

Uno de los argumentos para el fuerte ascenso actual es que el mercado estaba aplicando un castigo excesivo, lo que aún estaría pasando.

Jonathan Fuchs, de Bice Inversiones, tiene un precio objetivo de $7.137 para cada acción de la compañía gerenciada por Pablo González. Es decir, prevé un alza potencial de 37% extra.

“Según nuestra opinión, ILC se encuentra transando con valorizaciones que están descontando un escenario muy negativo para sus filiales Habitat y Consalud. De acuerdo a nuestras estimaciones, el mercado le está asignando un valor de cero a la Isapre y un valor muy inferior al encaje en el caso de Habitat. Por lo mismo, consideramos que no es razonable su actual valor y tiene un importante upside potencial”, explica Fuchs.

Este sobrecastigo, a su juicio, se debe a los ruidos regulatorios en ambas industrias. Pero justamente en estos últimos meses, en que la acción ha subido de precio, ese riesgo se ha moderado. “En los últimos dos meses se ha visto que han disminuido los riesgos regulatorios o existen expectativas de cambios menos disruptivos en la industria de AFP, lo que en definitiva ha impulsado el precio de ILC”, sostiene el analista de Bice.

En cambio Andrés Cereceda, analista de Credicorp, estima que el desempeño bursátil obedece a un factor puntual: la posibilidad de un dividendo extraordinario. Esto, dado que después del retiro de los fondos de pensiones se liberó encaje (parte de su patrimonio que deben invertir como los fondos previsionales) de Habitat, “lo que podría ser distribuido como dividendo. Ahora bien, no hay certeza de que esto se vaya a materializar. Pienso que esta es la única razón del reciente desempeño de la acción”, concluye Cereceda.