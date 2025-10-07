Las ventas del primer día del Cyber Monday 2025 registran récord histórico y sube el gasto promedio

El mejor arranque de un Cyber Monday se registró este lunes con el cierre de la primera jornada del evento organizado por la Cámara de Comercio Santiago (CCS).

“Esta cifra es la más alta en los 15 años de historia del evento”, dijo la CCS. El récord anterior fue el lunes de la edición del 2024, con US$170 millones en ventas reportadas por los participantes oficiales del evento.

En esta edición, los montos totales alcanzaron a US$ 175 millones, un 9% más que en 2024, con 1,6 millones de transacciones.

Sobre el comportamiento de los clientes, el evento comenzó de forma oficial en las 00.00 horas de este lunes y la hora peak fue las 22:00, donde se concentró el 7,1% de las transacciones, seguida por las 21:00, con un 6,5%, y la tradicional primera hora del evento (5,8%).

A nivel más general, las compras del primer día se concentraron entre las 18.00 y 24.00 horas (35%), luego las 12.00 y 18.00 horas (31%), el siguiente bloque es el de 6.00 y 12.00 horas (23%) y el último el rango de las 00.00 y 6.00 horas (12%).

Mientras que, el descuento promedio en bienes alcanza al 20%, y se mueve entre aproximadamente un 15% en dormitorio y línea blanca, y un 25% promedio en vestuario y calzado.

Respecto a lo gastado por cliente, el ticket promedio de compra alcanzó $105 mil, un 8% más alto que en el primer día del Cyber Monday 2024.

“Los segmentos más dinámicos son grandes tiendas y supermercados, con tasas de crecimiento de dos dígitos. Grandes tiendas, además, concentran un tercio de las compras totales. Le sigue turismo y viajes, con poco más del 25%“, resaltó la CCS.

Respecto al perfil de los participantes, las visitas al sitio oficial cyber.cl han mostrado una mayor participación de mujeres (58%), de personas entre 25 y 54 años, y de usuarios de la Región Metropolitana (66%). “Casi el 70% del tráfico proviene de dispositivos móviles, confirmando las tendencias observadas en eventos anteriores”, dijo la CCS.

Mientras que, sobre el balance de este martes, la CCS informó que durante la madrugada del martes se realizaron 180 mil transacciones adicionales, por poco más de US$ 14 millones.

En el Cyber Monday 2025 participan cerca de 670 e-commerces y finaliza mañana miércoles a las 23:59 horas.