Laurence Golborne cuestiona relato del gobierno sobre las condiciones en que dejan al país y le pone fichas a Quiroz

El director de empresas y exministro de Estado, Laurence Golborne, solo tuvo palabras de elogio para el presidente electo, José Antonio Kast, y para su principal asesor económico, Jorge Quiroz, quien asoma como el favorito para asumir en el Ministerio de Hacienda.

En conversación con T13, el también ex gerente general de Cencosud analizó la perfomance que tuvo el republicano en el seminario Icare ante los empresarios y puso paños fríos a las críticas que hizo contra el gobierno de Gabriel Boric y que fueron interpretadas como el fin de la luna de miel entre ellos luego de la victoria de Kast en el balotaje.

“Yo creo que no era para tanto. No era para tanto. Decir que este gobierno no lo ha hecho bien, yo creo que no es una cosa que vaya a alterar la emoción de alguno”, dijo Golborne.

Justo en esa línea, el exiministro de Minería, Energía y Obras Públicas en el gobierno de Sebastián Piñera salió al paso del relato del gobierno respecto a que dejan al país en mejores condiciones a cómo lo encontraron. Ello a la luz del retroceso experimentado por la pobreza y la caída de la inflación a mínimos de cinco años, además de otros índices económicos.

En su análisis, Golborne apuntó directamente contra la nueva Constitución que empujó la administración Boric y también contra la reforma tributaria, iniciativas que finalmente fueron desechadas.

“¿Sabes qué es lo que encuentro más increíble? Que este gobierno dice no, es que las cosas están mejor como nosotros las encontramos. Sí, pero gracias a Dios de que no pudieron hacer lo que pensaban hacer. Ellos querían cambiar la constitución, apoyaron una constitución que era un desastre para Chile. No les resultó”, afirmó.

“ Trataron de hacer una reforma tributaria muy negativa y se la rechazó el Congreso. Trataron de avanzar en un montón de proyectos”, agrego.

Golborne dijo que el único “logro real” del gobierno de Gabriel Boric, “desde el punto de vista ideológico”, han sido las 40 horas, pero a continuación dijo que venía de un proyecto legislativos de parlamentarios en el gobierno de Sebastián Piñera.

¿Y la reforma de pensiones?

“ Es la antítesis de lo que ellos pensaban. O sea, no podemos decir que es un logro ideológico (…) Yo creo que es un logro país (…) Creo que efectivamente avanzar en una reforma de pensiones, no se le podía atribuir, creo yo, a un sector. Porque sin los votos de la oposición actual, ese proyecto no hubiera salido”, sostuvo.

Quiroz

Golborne tiene alta expectativas con la gestión de Jorge Qurioz en el Ministerio de Hacienda, pese a que su especialidad no es la macroeconomía. El director de empresas le puso paños fríos a esto, señalando que para eso está el Banco Central u otros asesores.

Cabe recordar que en el seminario Icare en el que el invitado estelar era José Antonio Kast, Quiroz anticipó una serie de medidas en las que avanzará el futuro gobierno, entre ellas la eliminación de permisos, fast track en inversiones y desregulación en la construcción.