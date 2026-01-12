SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Laurence Golborne cuestiona relato del gobierno sobre las condiciones en que dejan al país y le pone fichas a Quiroz

    El director de empresas dijo que el único “logro real” del gobierno de Gabriel Boric, “desde el punto de vista ideológico”, han sido las 40 horas.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    MARIO TELLEZ

    El director de empresas y exministro de Estado, Laurence Golborne, solo tuvo palabras de elogio para el presidente electo, José Antonio Kast, y para su principal asesor económico, Jorge Quiroz, quien asoma como el favorito para asumir en el Ministerio de Hacienda.

    En conversación con T13, el también ex gerente general de Cencosud analizó la perfomance que tuvo el republicano en el seminario Icare ante los empresarios y puso paños fríos a las críticas que hizo contra el gobierno de Gabriel Boric y que fueron interpretadas como el fin de la luna de miel entre ellos luego de la victoria de Kast en el balotaje.

    “Yo creo que no era para tanto. No era para tanto. Decir que este gobierno no lo ha hecho bien, yo creo que no es una cosa que vaya a alterar la emoción de alguno”, dijo Golborne.

    Justo en esa línea, el exiministro de Minería, Energía y Obras Públicas en el gobierno de Sebastián Piñera salió al paso del relato del gobierno respecto a que dejan al país en mejores condiciones a cómo lo encontraron. Ello a la luz del retroceso experimentado por la pobreza y la caída de la inflación a mínimos de cinco años, además de otros índices económicos.

    En su análisis, Golborne apuntó directamente contra la nueva Constitución que empujó la administración Boric y también contra la reforma tributaria, iniciativas que finalmente fueron desechadas.

    “¿Sabes qué es lo que encuentro más increíble? Que este gobierno dice no, es que las cosas están mejor como nosotros las encontramos. Sí, pero gracias a Dios de que no pudieron hacer lo que pensaban hacer. Ellos querían cambiar la constitución, apoyaron una constitución que era un desastre para Chile. No les resultó”, afirmó.

    Trataron de hacer una reforma tributaria muy negativa y se la rechazó el Congreso. Trataron de avanzar en un montón de proyectos”, agrego.

    Golborne dijo que el único “logro real” del gobierno de Gabriel Boric, “desde el punto de vista ideológico”, han sido las 40 horas, pero a continuación dijo que venía de un proyecto legislativos de parlamentarios en el gobierno de Sebastián Piñera.

    ¿Y la reforma de pensiones?

    Es la antítesis de lo que ellos pensaban. O sea, no podemos decir que es un logro ideológico (…) Yo creo que es un logro país (…) Creo que efectivamente avanzar en una reforma de pensiones, no se le podía atribuir, creo yo, a un sector. Porque sin los votos de la oposición actual, ese proyecto no hubiera salido”, sostuvo.

    Quiroz

    Golborne tiene alta expectativas con la gestión de Jorge Qurioz en el Ministerio de Hacienda, pese a que su especialidad no es la macroeconomía. El director de empresas le puso paños fríos a esto, señalando que para eso está el Banco Central u otros asesores.

    Cabe recordar que en el seminario Icare en el que el invitado estelar era José Antonio Kast, Quiroz anticipó una serie de medidas en las que avanzará el futuro gobierno, entre ellas la eliminación de permisos, fast track en inversiones y desregulación en la construcción.

    “Quizás cambiar nos ayude. Yo creo que Jorge, que entiende de macroeconomía, y lo tiene clarísimo, tiene una especialización mayor en muchos más detalles, y en donde focalizó en su exposición en Icare, fue en los temas de regulación, que creo que es fundamental”, afirmó.

    Lee también:

    Más sobre:Laurence GolborneJosé Antonio KastJorge Quiroz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Timonel de Evópoli y conformación del futuro gabinete de Kast: “Es muy importante que se pueda ver representada toda la oposición”

    Trump comparte una captura editada de Wikipedia en la que figura como “presidente interino” de Venezuela

    “Es peor de lo que se imaginan”: Cómo los iraníes desafían la brutal represión del régimen contra las protestas

    Reportan cientos de muertos en Irán tras oleada de violentas protestas

    Venezuela: liberan a otros 22 presos desde distintos centros penitenciarios

    Martínez y rol opositor del Frente Amplio en gobierno de Kast: “Seremos implacables en temas que nos preocupan”

    Lo más leído

    1.
    Estudio estima que una salida masiva de migrantes venezolanos podría reducir hasta 3% la fuerza laboral en Chile

    Estudio estima que una salida masiva de migrantes venezolanos podría reducir hasta 3% la fuerza laboral en Chile

    2.
    Fiscalía de EE.UU. abre investigación penal contra Jerome Powell en medio de tensiones con la Casa Blanca

    Fiscalía de EE.UU. abre investigación penal contra Jerome Powell en medio de tensiones con la Casa Blanca

    3.
    Casen 2024: Comunidades de Haití y Bolivia tienen las mayores tasas de pobreza, pero venezolanos lideran en número

    Casen 2024: Comunidades de Haití y Bolivia tienen las mayores tasas de pobreza, pero venezolanos lideran en número

    4.
    Personas en quiebra anotan récord histórico y renegociaciones se disparan en 2025

    Personas en quiebra anotan récord histórico y renegociaciones se disparan en 2025

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia

    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Servicios

    Comienza venta de entradas para fecha de Pet Shop Boys en Chile: revisa los precios

    Comienza venta de entradas para fecha de Pet Shop Boys en Chile: revisa los precios

    Temblor hoy, lunes 12 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 12 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Hasta 36°C: emiten aviso por altas temperaturas en la zona central del país

    Hasta 36°C: emiten aviso por altas temperaturas en la zona central del país

    Timonel de Evópoli y conformación del futuro gabinete de Kast: “Es muy importante que se pueda ver representada toda la oposición”
    Chile

    Timonel de Evópoli y conformación del futuro gabinete de Kast: “Es muy importante que se pueda ver representada toda la oposición”

    Comienza venta de entradas para fecha de Pet Shop Boys en Chile: revisa los precios

    Martínez y rol opositor del Frente Amplio en gobierno de Kast: “Seremos implacables en temas que nos preocupan”

    Laurence Golborne cuestiona relato del gobierno sobre las condiciones en que dejan al país y le pone fichas a Quiroz
    Negocios

    Laurence Golborne cuestiona relato del gobierno sobre las condiciones en que dejan al país y le pone fichas a Quiroz

    El oro salta a máximos históricos tras investigación penal contra presidente de la Fed y tensiones en Irán

    Barómetro de la economía al cierre de 2025: “Termina significativamente mejor que su punto de partida”

    Quiénes son los dos nuevos detenidos por su presunta relación con el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan
    Tendencias

    Quiénes son los dos nuevos detenidos por su presunta relación con el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    “Dejó un buen sabor de boca”: en México resaltan la propuesta de Esteban González al mando de Querétaro
    El Deportivo

    “Dejó un buen sabor de boca”: en México resaltan la propuesta de Esteban González al mando de Querétaro

    Malas noticias para Manuel Pellegrini: la nueva lesión que golpea al Betis del Ingeniero en un momento clave

    La vuelta en U de Turboman: el inestable tránsito de Eduardo Vargas hasta retornar al CDA después de 15 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Ahora Café Tacvba pide sacar sus canciones de Spotify: la creciente batalla entre los músicos y la plataforma digital
    Cultura y entretención

    Ahora Café Tacvba pide sacar sus canciones de Spotify: la creciente batalla entre los músicos y la plataforma digital

    Una Batalla Tras Otra y Adolescencia festejan en los Globos de Oro 2026

    Globos de Oro 2026: sigue el minuto a minuto de la premiación

    Trump comparte una captura editada de Wikipedia en la que figura como “presidente interino” de Venezuela
    Mundo

    Trump comparte una captura editada de Wikipedia en la que figura como “presidente interino” de Venezuela

    “Es peor de lo que se imaginan”: Cómo los iraníes desafían la brutal represión del régimen contra las protestas

    Venezuela: liberan a otros 22 presos desde distintos centros penitenciarios

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil