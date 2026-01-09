Ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valora las expectativas de crecimiento de su sucesor Jorge Quiroz

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, resaltó las condiciones macroeconómicas que recibirá el próximo gobierno del presidente electo José Antonio Kast y no mostró reparos al ser consultado a parte de las definiciones que entregó el próximo jefe de las finanzas públicas, Jorge Quiroz, para impulsar la economía.

En entrevista con Radio Cooperativa, el ministro Grau destacó la caída de la cifra de inflación, la cifra récord de exportaciones en 2025, los niveles y proyecciones de inversión y crecimiento de las remuneraciones sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

“Hay una serie de condiciones que son muy distintas a las que nosotros nos tocó heredar como administración, porque, bueno, veníamos del Covid, teníamos una situación muy compleja. Entonces, hemos tenido cuatro años en que la economía ha ido mejorando”, resaltó el secretario de Estado.

Ante este contexto, el ministro Grau estimó que “ya nadie discute que el punto de partida que tiene este gobierno (de Kast) es mucho mejor que el punto de partida que tuvimos nosotros, y eso es lo que debiera pasar siempre, porque todos los gobiernos nos tenemos que poner como meta entregar un país que esté en mejores condiciones que el país que nosotros recibimos”.

Propuestas de Quiroz

El ministro de Hacienda también abordó parte de las propuestas de Jorge Quiroz. Esto en relación a la posibilidad de acelerar la tramitación de los proyectos de inversión por sobre las cifras que existen hoy.

Jorge Quiroz. Foto: Diego Martin de Aton Chile. Diego Martin

“Existen desafíos regulatorios en nuestro país y por eso nuestro gobierno hizo la reforma más importante que se ha hecho en materia de permisos. Esto es reconocido por todos y, además, lo hicimos en consenso, en trabajo con la oposición”, comenzó resaltando el ministro ante la consulta sobre los dichos de Quiroz para impulsar los proyectos de inversión que existen hoy en tramitación.

Luego, el secretario de Estado destacó las cifras en materia de inversión durante este año. “Es el año en que se ha aprobado el monto más grande en la historia del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Fueron más de US$40.000 millones. Eso es más de US$5.000 millones del récord anterior”, dijo.

De esta forma, el ministro Grau apuntó a que las propuestas de acelerar las inversiones del próximo gobierno tienen el apoyo de lo realizado durante la administración del Presidente Gabriel Boric.

“Esa es una gran oportunidad que tiene el próximo gobierno para, sin necesidad de hacer cambios legales, poder mejorar los procesos. Yo creo que todo el país tiene que apoyar, porque es cierto que podemos mejorar los procesos, hacerlos más rápidos, pero sin necesidad de bajar el estándar”, dijo.

Mientras que, por las expectativas de Quiroz, como lograr o acercarse al hito de un Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de dos dígitos, el ministro Grau no lo vio con malos ojos.

“Yo creo que es bueno que las nuevas autoridades, los ministros, las ministras que van a asumir a futuro, que nosotros no conocemos todavía sus nombres, pero que prontamente van a ser conocidos, se pongan metas ambiciosas. Yo no veo eso como algo negativo. Ojalá que todos podamos contribuir a que esas metas se cumplan”, comentó.

El secretario de Estado respaldó sus dichos en relación con la experiencia de la tramitación de la ley para acelerar la tramitación de los proyectos de inversión. “Cuando partí la reforma de permiso, todos decían que era una cosa imposible, que cómo íbamos a cambiar cientos de permisos y hacer un cambio que involucraba cuarenta y tantas leyes”, dijo en relación con que la iniciativa fue aprobada por el Congreso y proyecta que tenga resultados positivos en la materia.