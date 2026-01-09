SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valora las expectativas de crecimiento de su sucesor Jorge Quiroz

    El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, no planteó críticas al ser consultado sobre parte de las medidas que anunció su sucesor cuando asuma el presidente electo José Antonio Kast. "Podemos mejorar los procesos, hacerlos más rápidos, pero sin necesidad de bajar el estándar", dijo.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Andres Perez

    El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, resaltó las condiciones macroeconómicas que recibirá el próximo gobierno del presidente electo José Antonio Kast y no mostró reparos al ser consultado a parte de las definiciones que entregó el próximo jefe de las finanzas públicas, Jorge Quiroz, para impulsar la economía.

    En entrevista con Radio Cooperativa, el ministro Grau destacó la caída de la cifra de inflación, la cifra récord de exportaciones en 2025, los niveles y proyecciones de inversión y crecimiento de las remuneraciones sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

    “Hay una serie de condiciones que son muy distintas a las que nosotros nos tocó heredar como administración, porque, bueno, veníamos del Covid, teníamos una situación muy compleja. Entonces, hemos tenido cuatro años en que la economía ha ido mejorando”, resaltó el secretario de Estado.

    Ante este contexto, el ministro Grau estimó que “ya nadie discute que el punto de partida que tiene este gobierno (de Kast) es mucho mejor que el punto de partida que tuvimos nosotros, y eso es lo que debiera pasar siempre, porque todos los gobiernos nos tenemos que poner como meta entregar un país que esté en mejores condiciones que el país que nosotros recibimos”.

    Propuestas de Quiroz

    El ministro de Hacienda también abordó parte de las propuestas de Jorge Quiroz. Esto en relación a la posibilidad de acelerar la tramitación de los proyectos de inversión por sobre las cifras que existen hoy.

    Jorge Quiroz. Foto: Diego Martin de Aton Chile. Diego Martin

    “Existen desafíos regulatorios en nuestro país y por eso nuestro gobierno hizo la reforma más importante que se ha hecho en materia de permisos. Esto es reconocido por todos y, además, lo hicimos en consenso, en trabajo con la oposición”, comenzó resaltando el ministro ante la consulta sobre los dichos de Quiroz para impulsar los proyectos de inversión que existen hoy en tramitación.

    Luego, el secretario de Estado destacó las cifras en materia de inversión durante este año. “Es el año en que se ha aprobado el monto más grande en la historia del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Fueron más de US$40.000 millones. Eso es más de US$5.000 millones del récord anterior”, dijo.

    De esta forma, el ministro Grau apuntó a que las propuestas de acelerar las inversiones del próximo gobierno tienen el apoyo de lo realizado durante la administración del Presidente Gabriel Boric.

    “Esa es una gran oportunidad que tiene el próximo gobierno para, sin necesidad de hacer cambios legales, poder mejorar los procesos. Yo creo que todo el país tiene que apoyar, porque es cierto que podemos mejorar los procesos, hacerlos más rápidos, pero sin necesidad de bajar el estándar”, dijo.

    Mientras que, por las expectativas de Quiroz, como lograr o acercarse al hito de un Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de dos dígitos, el ministro Grau no lo vio con malos ojos.

    “Yo creo que es bueno que las nuevas autoridades, los ministros, las ministras que van a asumir a futuro, que nosotros no conocemos todavía sus nombres, pero que prontamente van a ser conocidos, se pongan metas ambiciosas. Yo no veo eso como algo negativo. Ojalá que todos podamos contribuir a que esas metas se cumplan”, comentó.

    El secretario de Estado respaldó sus dichos en relación con la experiencia de la tramitación de la ley para acelerar la tramitación de los proyectos de inversión. “Cuando partí la reforma de permiso, todos decían que era una cosa imposible, que cómo íbamos a cambiar cientos de permisos y hacer un cambio que involucraba cuarenta y tantas leyes”, dijo en relación con que la iniciativa fue aprobada por el Congreso y proyecta que tenga resultados positivos en la materia.

    Lee también:

    Más sobre:EconomíaNicolás GrauJorge Quiroz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tribunal declara culpables a principales acusados de la Operación Huracán

    Estudio detecta que más de la mitad de quienes se declaran en quiebra no logra reinsertarse en el sistema financiero

    La guerra de los termopaneles

    Exalcalde de Rancagua es condenado a 16 años de presidio por delitos de cohecho, fraude al fisco y lavado de activos

    Importaciones de TV acentúan caída en un 2025 sin Mundial para Chile, pero celulares superan los US$ 2.000 millones

    El informe del exjefe de la FNE que apoya demanda contra Blue Express por competencia desleal

    Lo más leído

    1.
    Superintendencia de Pensiones emite norma definitiva para la creación de una AFP y eleva exigencia a directorios

    Superintendencia de Pensiones emite norma definitiva para la creación de una AFP y eleva exigencia a directorios

    2.
    ¿Cuáles fueron las principales exportaciones del país después del cobre?

    ¿Cuáles fueron las principales exportaciones del país después del cobre?

    3.
    S&P Global advierte sobre la encrucijada para Chile ante rally del cobre

    S&P Global advierte sobre la encrucijada para Chile ante rally del cobre

    4.
    El informe del exjefe de la FNE que apoya demanda contra Blue Express por competencia desleal

    El informe del exjefe de la FNE que apoya demanda contra Blue Express por competencia desleal

    5.
    Salomónico fallo de la Suprema: Estado deberá pagarle a Copec lo que dijeron los peritos por terreno de El Golf

    Salomónico fallo de la Suprema: Estado deberá pagarle a Copec lo que dijeron los peritos por terreno de El Golf

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    Temblor hoy, viernes 9 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 9 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Tribunal declara culpables a principales acusados de la Operación Huracán
    Chile

    Tribunal declara culpables a principales acusados de la Operación Huracán

    Exalcalde de Rancagua es condenado a 16 años de presidio por delitos de cohecho, fraude al fisco y lavado de activos

    Presidente Boric se suma a tesis de Vallejo sobre EE.UU. y advierte: “En el futuro podría eventualmente amenazar a Chile”

    Estudio detecta que más de la mitad de quienes se declaran en quiebra no logra reinsertarse en el sistema financiero
    Negocios

    Estudio detecta que más de la mitad de quienes se declaran en quiebra no logra reinsertarse en el sistema financiero

    La guerra de los termopaneles

    Ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valora las expectativas de crecimiento de su sucesor Jorge Quiroz

    Qué tan rápido subieron de peso quienes dejaron de usar Ozempic y otras inyecciones para adelgazar, según un estudio
    Tendencias

    Qué tan rápido subieron de peso quienes dejaron de usar Ozempic y otras inyecciones para adelgazar, según un estudio

    “Estaba pensando hacer cosas malas”: qué reveló Gustavo Petro sobre su llamada con Donald Trump

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    “¿Se pueden decir dos?“: Pablo Solari no olvida su amor por Colo Colo y lo pone a la altura de River Plate
    El Deportivo

    “¿Se pueden decir dos?“: Pablo Solari no olvida su amor por Colo Colo y lo pone a la altura de River Plate

    Universidad Católica suma a Leapmotor como nuevo sponsor

    La resignación de Daniel Garnero por el futuro de Eduard Bello en la UC: “Queríamos que se quede, pero hay dificultades”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    En CD y vinilo llega el “Bar 38 en vivo” de Los Miserables
    Cultura y entretención

    En CD y vinilo llega el “Bar 38 en vivo” de Los Miserables

    Muere a los 82 años Álvaro Peña, leyenda del punk chileno y compañero de Joe Strummer en sus primeros años

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny

    Macron presenta su plan de despliegue militar en Ucrania durante una reunión con los principales partidos
    Mundo

    Macron presenta su plan de despliegue militar en Ucrania durante una reunión con los principales partidos

    Meloni descarta un ataque de Estados Unidos contra Groenlandia: “Las consecuencias que tendría lo hacen poco realista”

    “Iceworm”: cuando los estadounidenses ocultaban una base militar bajo el hielo de Groenlandia

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza
    Paula

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo