SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Ley de Propiedad Intelectual: gremio arremete contra plataforma Magis TV en la comisión de Economía de la Cámara

    La Cámara Chilena de Infraestructura Digital expuso una serie de medidas para incorporar a la ley, y enfrentarse a casos como Magis TV, también conocida como Flujo TV o Xuper TV. El presidente del gremio enfatizó en hacer un énfasis más de prevención que penal.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    Rodrigo Ramírez, presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital.

    Este martes la Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados abordó el proyecto de ley que busca regular la propiedad intelectual con nuevas medidas tecnológicas de protección y sanciones jurídicas contra la elusión de estas. Ese proyecto fue presentado durante el gobierno expresidente Sebastián Piñera.

    La Cámara Chilena de Infraestructura Digital (Idicam) fue una de las invitadas a exponer sobre este proyecto. El presidente del gremio, y es subsecretario de Telecomunicaciones, Rodrigo Ramírez, presentó ante los parlamentarios los perjuicios de la piratería.

    De ese gremio son socias empresas como VTR, Mundo Pacífico, Claro, CTR, Huawei, Onnet Fibra y otros.

    “Aproximadamente 16 millones de hogares de Latino América acceden a programación de TV de pago por medios ilegales, según un informe elaborado por BB Media y publicado por Alianza (Alianza Antipiratería Audiovisual) en noviembre de 2025. Se estima que en Chile, existen 1 millón de usuarios que acceden a este tipo de servicio de IPTV ilegal“, expuso Ramírez.

    “El número de suscriptores residenciales de TV de pago en América Latina y el Caribe que acceden ilegalmente a señales de televisión de pago, sumado a la subdeclaración de suscriptores, supera al número de abonados de cualquier servicio legítimo de TV de pago en la región“, añade.

    En ese sentido, se estima que las pérdidas por piratería digital en el 2025 llegaron a cerca de US$1.500 millones en Latinoamérica, y el costo laboral se estima en 40.000 puestos de trabajo.

    El caso Magis TV

    Durante su presentación, el presidente del gremio apuntó a directamente al caso de Magis TV, y sus sucesores variantes como Flujo TV y Xuper TV, “las cuales son plataformas ilegales de IPTV (Televisión por Protocolo de Internet), que retransmiten canales de TV en vivo, películas, radios y series sin los derechos de distribución, licencias o permisos de sus titulares”, explicó Ramírez.

    “Esto no sólo afecta el servicio de Televisión, sino que también a las radios, a proveedores de contenidos, entidades de gestión colectivas como Chileactores, SCD”, enfatizó el presidente del gremio.

    “Estas plataformas, no sólo violan las normas de propiedad intelectual y propiedad industrial, sino que también suponen un riesgo para los usuarios por sus términos y condiciones confusos, la posibilidad de robo de información, la exposición de datos personales y de cuentas bancarias y de pago, riesgos del proceso de instalación y amenazas a la ciberseguridad del ecosistema digital”, acusó el líder del gremio de infraestructura digital.

    El exsubsecretario apuntó a la facilidad para poder acceder a la plataforma desde Google Play, u otros mecanismos reconocidos para la descarga de aplicaciones ilícitas.

    A raíz de casos como estos, Idicam propuso el bloqueo dinámico a nivel industria, con soluciones técnicas orientadas a la prevención, detección y, el bloqueo de las aplicaciones de forma selectiva y no masiva.

    “Sin perjuicio de las responsabilidades penales establecidas en esta ley, la autoridad competente podrá disponer, mediante resolución fundada, medidas técnicas proporcionales y temporales de bloqueo o restricción de acceso, respecto de aplicaciones, servicios o plataformas digitales que permitan de forma sistemática y predominante la elusión de medidas tecnológicas de protección, cuando ello resulten dispensables para prevenir infracciones graves y reiteradas a los derechos de autor o derechos conexos”, expuso Ramírez.

    Asimismo propone que tiendas de aplicaciones, plataformas de alojamiento y motores de búsqueda tomen medidas de remoción, desindexación o bloqueo de acceso.

    Idicam propone que se prohíba “la importación, comercialización o distribución de dispositivos que incorporen de manera pre instalada software, aplicaciones o configuraciones cuyo propósito principal sea la elusión de medidas tecnológicas de protección, sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondan”. Esto, con el fin de controlar antes de la comercialización masiva y reducir la necesidad de persecución penal posterior.

    Finalmente propone dotar de mayores y mejores herramientas a las policías para la efectiva persecución penal de este tipo de conductas; aumentar las penas relacionadas a la violación de propiedad intelectual, y además establecer una gobernanza que permita una coordinación publico privada incluido todo el ecosistema digital para la detección y erradicación de estos ilícitos.

    Ramírez enfatizó en que es necesario avanzar hacia un régimen de protección con medidas tecnológicas, más que un enfoque exclusivamente penal. “No se trata de castigar más, sino de proteger mejor”, enfatizó la presentación, subrayando la necesidad de combinar sanción, prevención y coordinación regulatoria en una arquitectura institucional moderna, eficaz y acorde a la dinámica del entorno digital.

    Más sobre:Propiedad IntelectualIdicamMagist TVFlujo TVXuper TV

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vallejo expresa molestia por “filtración” de carta al PC por Jadue y en crisis oficialista pide poner la “pelota al piso”

    Rodrigo Vergara evalúa la gestión de Grau en Hacienda: “No ha sido demasiado feliz su breve paso por el Ministerio”

    Beneficios para estudiantes: hoy jueves se publican los resultados de preselección del FUAS

    Alcaldesa Pizarro ante posible llegada de Carter a Seguridad: “Tengo una buena opinión de su gestión política”

    Los riesgos en la implementación de la reforma previsional que advirtió la presidenta de las AFP en su última cuenta pública

    Continúa el proceso de venta de estaciones de Aramco: ofertas vinculantes llegan en marzo

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Olimpia vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata

    A qué hora y dónde ver a Olimpia vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata

    Revisa los resultados de preselección del FUAS 2026 para becas y gratuidad

    Revisa los resultados de preselección del FUAS 2026 para becas y gratuidad

    Rating del miércoles 14 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 14 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Vallejo expresa molestia por “filtración” de carta al PC por Jadue y en crisis oficialista pide poner la “pelota al piso”
    Chile

    Vallejo expresa molestia por “filtración” de carta al PC por Jadue y en crisis oficialista pide poner la “pelota al piso”

    A qué hora y dónde ver a Olimpia vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata

    Beneficios para estudiantes: hoy jueves se publican los resultados de preselección del FUAS

    Rodrigo Vergara evalúa la gestión de Grau en Hacienda: “No ha sido demasiado feliz su breve paso por el Ministerio”
    Negocios

    Rodrigo Vergara evalúa la gestión de Grau en Hacienda: “No ha sido demasiado feliz su breve paso por el Ministerio”

    Ley de Propiedad Intelectual: gremio arremete contra plataforma Magis TV en la comisión de Economía de la Cámara

    Los riesgos en la implementación de la reforma previsional que advirtió la presidenta de las AFP en su última cuenta pública

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas
    Tendencias

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    El octogésimo cruce de vereda: las claves del arribo de Juan Martín Lucero a la U después de haber triunfado en Colo Colo
    El Deportivo

    El octogésimo cruce de vereda: las claves del arribo de Juan Martín Lucero a la U después de haber triunfado en Colo Colo

    “Cero códigos; sálvate solo”: la dura respuesta de Pablo Aránguiz tras los dichos de Miguel Ramírez sobre Unión Española

    Arturo Vidal como central es la más llamativa: las novedades que ofrece el primer Colo Colo de 2026

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico
    Finde

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Así crece el desolado mundo de Exterminio: los ejes de El Templo de Huesos
    Cultura y entretención

    Así crece el desolado mundo de Exterminio: los ejes de El Templo de Huesos

    Shows de BTS en Chile serán en estadio y venta de entradas empieza en marzo

    Nicole a fondo: “Siempre la luz ha estado presente en mi música”

    Macron sostiene que reforzará con medios aéreos y marítimos la misión en Groenlandia
    Mundo

    Macron sostiene que reforzará con medios aéreos y marítimos la misión en Groenlandia

    Informes denuncian que la guerra de Israel en Gaza provocó una caída del 41% en los nacimientos del enclave palestino

    Trump aplaude la decisión judicial que avala la actuación del ICE en Minnesota

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha
    Paula

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños