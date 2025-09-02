SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Licitación de Puerto Exterior de San Antonio ya tiene tres empresas precalificadas

Se trata de Van Oord (Países Bajos), Jan de Nul (Bélgica) y China Harbour Engineering Company – CHEC (China).

Por 
Patricia San Juan

El proyecto Puerto Exterior de San Antonio, la mayor obra de infraestructura portuaria del país, avanza en su proceso de licitación iniciado a principios de este año.

La empresa informó que ya son tres las empresas internacionales precalificadas, Van Oord (Países Bajos), Jan de Nul (Bélgica) y China Harbour Engineering Company – CHEC (China).

Además, la estatal indicó que continúa estudiando los antecedentes de un conjunto de otras compañías y consorcios internacionales que están participando de este proceso.

La iniciativa impulsada por el Estado de Chile a través de la Empresa Portuaria San Antonio desarrolló en 2024 el proceso de manifestación de interés, para dar paso en enero de este año a la etapa de precalificación de la licitación, la que incluyó la venta de bases, cerrada el 15 de agosto, y la solicitud de inscripción en el registro de puerto exterior, concluida el 31 de agosto.

La licitación contempla la adjudicación de un contrato para la construcción de las obras del molo de abrigo de casi 4 kilómetros de extensión, el dragado para la generación de la dársena, áreas de respaldo y vías de acceso, además de las medidas de compensación y mitigación medioambiental.

Recepción de las ofertas

El presidente del directorio de Puerto San Antonio, Eduardo Abedrapo, afirmó que “estamos muy satisfechos con el gran interés internacional que ha generado la licitación de Puerto Exterior, pues hemos avanzado con este hito clave para concretar un proyecto estratégico que permitirá que Chile cuente con infraestructura moderna y resiliente para atender las crecientes exigencias del transporte marítimo: mayor capacidad de recepción y atención de naves, tecnología de punta, eficiencia logístico-portuaria y estándares elevados de sustentabilidad ambiental”.

En tanto el gerente general de la estatal, Ramón Castañeda, resaltó que las compañías internacionales que están participando del proceso “cumplen con los exigentes requisitos técnicos y administrativos establecidos por la Empresa Portuaria San Antonio en la etapa de precalificación y, adicionalmente, han demostrado una sólida experiencia técnica en la construcción de obras de infraestructura marítima de gran escala a nivel mundial”.

Según lo establecido en el cronograma de la licitación de Puerto Exterior, se espera recibir las ofertas en enero de 2026 para adjudicar el contrato en marzo del mismo año.

El proyecto

Puerto Exterior contempla la construcción de un molo de abrigo o muro rompeolas de casi 4 kilómetros de longitud, que tendrá dos terminales semiautomatizados de 1.730 metros cada uno, con capacidad para recibir, en forma simultánea, hasta ocho buques de 400 metros de largo, los de mayor tamaño que hoy navegan en el mundo.

En plena operación, Puerto Exterior tendrá una capacidad para transferir 6 millones de TEU al año, equivalentes a cerca de 60 millones de toneladas de carga.

Con ello, Puerto San Antonio triplicará su capacidad actual. El proyecto contempla un plan integral de inversión estimado en US$4.450 millones; de los cuales US$1.950 millones serán aportados por la Empresa Portuaria San Antonio para la construcción de las obras de abrigo, la generación de la dársena, áreas de respaldo y vías de acceso, además de las medidas de mitigación y compensación ambiental.

Los restantes US$2.500 millones serán aportados por el sector privado, mediante concesiones portuarias, para la construcción, habilitación y operación de los sitios.

Puerto Exterior comenzará a operar con su primera etapa, de 865 metros de muelle, hacia el año 2036, sumando una capacidad disponible de 1,5 millones de TEU anuales.

Más sobre:PuertosPuerto San Antonio

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Delincuente es abatido por Carabineros tras atropellar a un funcionario en Estación Central

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral

Estamos de aniversario y lo celebramos contigo

Declaran admisible querella de gerente de la productora Bizarro contra director de Swing por injurias graves

Estados Unidos anuncia “ataque letal” contra un barco con drogas que había partido de Venezuela

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

3.
La desconocida historia de 20 miembros de la FACH que pidieron no realizar misión por supuesto mal estado de un avión

La desconocida historia de 20 miembros de la FACH que pidieron no realizar misión por supuesto mal estado de un avión

4.
Evelyn Matthei relanza campaña presidencial con fuerte presencia del piñerismo y con llamado a votantes del Rechazo

Evelyn Matthei relanza campaña presidencial con fuerte presencia del piñerismo y con llamado a votantes del Rechazo

5.
Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

En qué sectores de Santiago llueve hoy, según el pronóstico del tiempo

En qué sectores de Santiago llueve hoy, según el pronóstico del tiempo

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes

Servicios

Comienza alza gradual de la PGU: estos son los beneficiaros que reciben $250.000 mil desde septiembre

Comienza alza gradual de la PGU: estos son los beneficiaros que reciben $250.000 mil desde septiembre

Peñaflor anuncia su primera Fiesta Costumbrista para Fiestas Patrias: revisa los precios y artistas confirmados

Peñaflor anuncia su primera Fiesta Costumbrista para Fiestas Patrias: revisa los precios y artistas confirmados

Cuándo es el partido de Chile contra Brasil y quién transmite por TV

Cuándo es el partido de Chile contra Brasil y quién transmite por TV

Delincuente es abatido por Carabineros tras atropellar a un funcionario en Estación Central
Chile

Delincuente es abatido por Carabineros tras atropellar a un funcionario en Estación Central

Comienza alza gradual de la PGU: estos son los beneficiaros que reciben $250.000 mil desde septiembre

Suprema rechaza demanda de personas no vacunadas contra el Covid-19 que invocaron la Ley Zamudio por dichos de exministros

Licitación de Puerto Exterior de San Antonio ya tiene tres empresas precalificadas
Negocios

Licitación de Puerto Exterior de San Antonio ya tiene tres empresas precalificadas

Kraft Heinz Company dividirá su negocio en dos empresas y Warren Buffett dice estar decepcionado

Fernando Salinas deja la gerencia general de Grupo Security tras fusión con Bice

Cómo los carteles de la droga han adoptado armas de la guerra moderna para sus operaciones criminales
Tendencias

Cómo los carteles de la droga han adoptado armas de la guerra moderna para sus operaciones criminales

El plan de Hooters para volver a ser un negocio “atractivo”, tras su quiebra

La historia detrás de la disputa legal entre Pedro Pascal y Pedro Piscal

Arturo Vidal aborda la primera práctica de Fernando Ortiz en Colo Colo
El Deportivo

Arturo Vidal aborda la primera práctica de Fernando Ortiz en Colo Colo

No va más: La Calera termina el ciclo de Walter Lemma

Nicolás Córdova traza el nuevo plan de la Roja: “No podemos pensar en el 2030 viviendo de lo que hicimos 10 años atrás”

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica
Finde

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica

Historiador argentino Felipe Pigna lanza en Chile su primera novela

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto

Declaran admisible querella de gerente de la productora Bizarro contra director de Swing por injurias graves
Cultura y entretención

Declaran admisible querella de gerente de la productora Bizarro contra director de Swing por injurias graves

Sex Pistols suspende su show en Chile

Retrasos y ajustes: la polémica en torno al Premio Municipal de Literatura y los Juegos Literarios Gabriela Mistral

Estados Unidos anuncia “ataque letal” contra un barco con drogas que había partido de Venezuela
Mundo

Estados Unidos anuncia “ataque letal” contra un barco con drogas que había partido de Venezuela

Israel empieza a llamar a filas a 60.000 reservistas en medio de los planes para ocupar la Ciudad de Gaza

Un juez cuestionado y la acusación contra el hombre fuerte de “Chiqui” Tapia: las claves de la censura a los audios de Karina Milei

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue
Paula

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral

Estamos de aniversario y lo celebramos contigo