Lo que esperan las corredoras de bolsa para los resultados de las empresas en el cuarto trimestre

Con un alza en sus ingresos y en sus Ebitda cerrarían el último cuarto del año las principales empresas del país, según los reportes entregados por algunas de las corredoras de bolsa, donde estimaron las cifras de las compañías para el cierre del 2025.

Según Credicorp Capital, las 21 empresas incluidas en su reporte sobre resultados, que representan una ponderación agregada del 73% del Ipsa, finalizarían durante el cuarto trimestre con un crecimiento interanual en ingresos, Ebitda y utilidad neta del 3,8%, 5,2% y 10,6%, respectivamente.

La entidad explicó que “con base en nuestras conversaciones con la gerencia de las empresas y el avance del cuarto trimestre detallado en este informe, creemos que Itaú Chile, Banco Santander, Falabella, Ripley, Mall Plaza, Andina y Latam Airlines presentarán los resultados más favorables”.

En tanto, para el sector celulosa proyectan una caída en la última línea año contra año que sería de 32,8% a pesar de que los ingresos avanzarían 2,9%. El Ebitda, por su parte, caería 12,4%.

Para el sector construcción prevén un alza de 17,4% en ingresos y 3,8% en Ebitda, mientras que en el segmento eléctrico apuntan a un alza año contra año en los ingresos de 3,8% para el último cuarto, de 10,1% para el Ebitda, y una caída en la utilidad de 10,6%.

Por su parte, Bice Inversiones prevé que el Ebitda de las empresas Ipsa crezca 12% interanual y que la utilidad neta se sitúe entre el 12% y el 15%.

“Latam Airlines, Retail y Centros Comerciales liderarán el desempeño operativo en el cuarto trimestre”, dijo la firma.

En el caso de la aerolínea, Bice señaló que esperan una expansión de 29,5% en su Ebitda, y que mantenga su crecimiento “impulsado principalmente por los segmentos de pasajeros domésticos en Brasil e internacionales”.

Otra de las compañías que destacó Bice es ILC, holding de inversiones de la Cámara Chilena de la Construcción para la que esperan un crecimiento de 87,2% en sus ganancias, pue se vería beneficiada de “mejores resultados en Confuturo se relacionó con mayores ventas de rentas vitalicias y buenos resultados generales de inversión. La utilidad neta de ILC también se vería respaldada por mayores resultados de Encaje (coinversión que Habitat debe realizar). Finalmente, los resultados de ILC también aumentarían debido a una mayor participación en Banco Internacional”.

Centros comerciales y retail

Para los centros comerciales, Bice sostiene que el Ebitda avanzaría 18,7%, lo que se verá impulsado por un crecimiento año contra año del GLA - superficie arrendable- por sobre el 4% producto de “altas tasas de ocupación, un entorno favorable para la renovación de contratos y una conversión cambiaria favorable”.

Por su parte, Credicorp Capital espera que los ingresos crezcan 16,8% y el Ebitda se expanda 15,7%, sin embargo, los resultados perderán 11,4%

En el sector retail, Bice comentó que esperan una expansión de 10% del Ebitda. “Si bien los ingresos se desacelerarían debido a una disminución del turismo en Argentina, esperamos mayores márgenes operativos gracias a una gestión comercial activa. Además, las operaciones en el extranjero también impulsarían los resultados al alza, dado el retiro de fondos de pensiones en Perú y los efectos positivos de la conversión cambiaria”, indicaron.

Para Cencosud estima un alza de 2,3% en sus ingresos, de 6,6% en el Ebitda y de 163,6% en sus ganancias. En el caso de Falabella, proyecta una expansión de 8,8% en ingresos, 5,8% en Ebitda y 89% en la última línea.

En tanto, Credicorp espera para Cencosud un crecimiento moderado en los ingresos explicado durante el cuarto trimestre debido a “un desempeño más lento en Chile, que se manifestó en todos los negocios, destacando un crecimiento interanual del 2,6% en supermercados y un desempeño plano en ventas departamentales”.

Para Falabella, apuntó a que “el cierre de 2025 trae una base de comparación más desafiante, pero vemos resultados sólidos este trimestre”. Así, la entidad prevé un avance de 8% en sus ingresos y de 15,1% en su Ebitda.