    Los 15 cuestionamientos de la oposición al manejo fiscal que la Dipres deberá responder antes del 11 de marzo

    La Comisión Mixta Especial de Presupuestos envió un oficio a la Dirección de Presupuestos. Los temas van desde una evaluación general de la gestión fiscal, hasta los problemas en las estimaciones de ingresos.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    3 DE MARZO DEL 2026

    La Comisión Especial Mixta de Presupuestos tuvo una extensa jornada este martes. En esa instancia el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, junto con la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, entregaron su última presentación sobre la situación fiscal del país.

    Fue una dura sesión, donde las explicaciones de las autoridades no convencieron a la oposición. De hecho, sus exposiciones dejaron una serie de interrogantes entre los parlamentarios del sector, quienes con posterioridad le enviaron por oficio una serie de preguntas al gobierno, en especifico a la Dirección de Presupuestos (Dipres), la que deberá responder a más tardar el 11 de marzo, día del cambio de mando.

    Son 15 temas con 34 preguntas especificas sobre el manejo de los recursos públicos. Entre las principales se incluyen temas amplios, como una evaluación histórica comparativa con el período 1990–2019 (excluyendo pandemia); y más específicos, como las consultas: ¿Qué nota se pondría en disciplina fiscal y cumplimiento de metas? y ¿reconoce que su administración rompe con la tradición de prudencia fiscal que caracterizó a Chile por décadas?.

    Otra materia que se aborda es la desviación de la meta fiscal estructural, y ahí se pregunta; ¿Cómo explica una desviación cercana a 2 puntos del PIB respecto a la meta estructural comprometida? y ¿se trató de un error técnico, de una mala estimación macroeconómica o de una decisión política de expandir gasto sin respaldo permanente?

    

    También se plantea que “los ingresos caen -5,6% anual por la elevada base de comparación por el Impuesto Sustitutivo de Impuestos Finales(ISIF) y repatriación de capitales, y se interroga sobre, “¿qué pueden decir respecto a los gastos, donde una parte importante de ellos se debe a retraso en la toma de razón de servicios y tramitación de resoluciones? Da la impresión de que se vendrá una avalancha de pagos en los meses que siguen".

    Otra consulta es, ¿en qué medida el “superávit” de 0,2% PIB observado en enero refleja una mejora estructural de las finanzas públicas y no solo un efecto transitorio por menor ejecución del gasto que se anulara en febrero y los meses que siguen?, y también si ¿es sostenible el déficit acumulado en 12 meses de 2,7% del PIB en el mediano plazo bajo el actual escenario de ingresos?.

    También se pone foco en las proyecciones de ingresos “reiteradamente optimistas”. En ese aspecto, se pregunta: “¿Existe autocrítica respecto a la sobreestimación de ingresos en 2023, 2024 y 2025?, ¿por qué no se ajustaron oportunamente las proyecciones tras las advertencias técnicas y del FMI?“.

    Sobre la ley de cumplimiento tributario, se plantea que “se proyectó una recaudación de 1,5% del PIB y se obtuvo 0,54%. ¿Fue un error metodológico o una sobreventa política del proyecto?“.

    Y respecto del recorte de $800 millones anunciado para el Presupuesto 2026, se pregunta si ¿no constituye este recorte un reconocimiento implícito de que el Presupuesto 2025 se construyó sobre bases poco realistas?

    En ese mismo punto se interroga sobre “¿qué programas sociales o de inversión se verán afectados?, ¿cuántas obligaciones quedarán como cuentas por pagar para la próxima administración?

    Finalmente, en cuanto a la regla fiscal consulta si se “¿reconoce que los incumplimientos reiterados erosionan la credibilidad del marco fiscal chileno?, ¿qué garantías reales ofrece para que 2026 no repita el patrón de sobreestimación?

    Más sobre:DipresFinanzas PúblicasMinisterio de Hacienda

