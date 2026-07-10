Los mercados se recuperan por expectativas de un reinicio de las conversaciones entre EE.UU. e Irán

El mercado dejaba por el momento a un lado las tensiones que llegaron a los inversionistas ante los nuevos ataques de Estados Unidos contra Irán, que reavivaron los temores por interrupciones en el suministro proveniente de Medio Oriente y daban por terminado el acuerdo de paz que se anunció a mediados de junio y trajo entusiasmo al mismo mercado.

Pero a pesar de los bombardeaos por parte de EE.UU. por la noche del miércoles, este jueves los precios del petróleo WTI caían 2,33% al cierre de esta edición hasta los US$71,81, mientras que el Brent perdía 0,16% a US$75,94 el barril.

En el caso de la renta variable, los tres principales índices de Wall Street subieron en la jornada. Esto en un día marcado por el repunte del sector de los semiconductores y la caída en el precio del petróleo.

Y es que, pese a los nuevos ataques, Qatar y Pakistán, países antes mediadores, están trabajando para que las dos partes se sienten a la mesa de negociaciones. Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Irán había llamado para un acuerdo.

Ante este contexto, el Dow Jones subió 0,27%, el S&P 500 avanzó 0,81% y el Nasdaq se recuperó un 1,30%.

Por su parte, el Ipsa, el principal índice bursátil de Chile se recuperó luego de caer 0,71% este miércoles y recuperó los 11.000 puntos. El selectivo nacional avanzó 0,72% en 11.025,36 puntos.

“Las principales plazas bursátiles mostraron una notable capacidad de resiliencia (...) a nivel local, la bolsa chilena logró desmarcarse de la incertidumbre geopolítica y capitalizó el impulso proveniente del mercado de metales (alza del cobre)”, dijo el operador de mesa de dinero en Renta 4, Matías Serani.

En la jornada la acción chilena que anotaron las mayores alzas fueron Latam Airlines, con un 3,53%. El miércoles, mediante un hecho esencial, la compañía comunicó que citó a sus accionistas para votar un nuevo plan de compra de acciones de propia emisión por hasta el 5% del capital.

Dólar cae

El dólar en Chile terminó con su racha al alza y se alejó de los máximos en siete meses.

El dólar bajó $7,25 respecto al cierre de este miércoles en la Bolsa Electrónica y llegó a un valor de $927,75 la unidad. Así, la divisa bajó luego de tres días consecutivos al alza, donde avanzó $14.

El miércoles la moneda había cerrado en $935, su mayor valor desde que inició el conflicto en el Medio Oriente; el valor más alto desde el 25 de noviembre del año pasado ($935,15).

Respecto a esta jornada, el tipo de cambio bajó en medio del repunte del cobre, uno de sus principales soportes. El metal rojo subió más de 2% en la Bolsa de Metales de Londres hasta los US$6,06 por libra.

Con este resultado, el cobre promedia un valor de US$ 6 en lo que va de julio, mientras que en el año llega a US$ 5,93, lo que a su vez supone un incremento de 38,42% respecto al año pasado.

“Ese impulso del metal volvió a darle aire al peso chileno y explica buena parte de la corrección que muestra hoy el tipo de cambio”, comentó Ignacio Moraga, ejecutivo Senior de la app de inversiones XTB.

Con todo, los futuros del metal rojo en Nueva York terminaron una variación nula que los dejó en US$6,24.

En tanto, el dólar en el mundo también caía. El índice del dólar, que mide el desempeño de la divisa frente a sus pares más importantes, caía 0,13% a 100,94 puntos.