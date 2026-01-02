SUSCRÍBETE POR $1100
    Los negociadores de Toesca detrás de la compra de Frontal Trust

    El jueves 1 de enero, Toesca informó la adquisición de Frontal Trust. La compra excluye el proyecto Eco Plaza Egaña de la Inmobiliaria Fundamenta.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena

    Una transacción calificada como “rápida” fue la que selló la compra por parte de Toesca de la gestora de activos alternativos Frontal Trust.

    Mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Frontal Trust AGF comunicó que Frontal Trust S.A. e Inversiones Rinconada SpA, únicos accionistas de Frontal Trust Administradora General de Fondos, celebraron “una promesa de compraventa de acciones con Toesca Holding SpA y Toesca Capital SpA, en virtud de la cual estas últimas comprarían el 100% de las acciones de la Administradora”.

    La compañía detalló además que el cierre de la transacción “está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas comunes para este tipo de operaciones, incluyendo las aprobaciones regulatorias que pudiesen ser aplicable”.

    El ruido al interior de Frontal Trust venía desde hace meses, y los rumores sobre los malos retornos de los activos bajo gestión se habían expandido por el distrito financiero de Santiago.

    En ese contexto, el controlador de Frontal Trust, Andrés Echeverría, decidió desprenderse de la gestora.

    El acuerdo excluye la adquisición del proyecto Eco Plaza Egaña de la Inmobiliaria Fundamenta.

    Por el lado de los compradores, la negociación estuvo a cargo de Carlos Saieh, socio y CEO de Toesca Asset Management.

    Mediante un comunicado, Saieh sostuvo que “este acuerdo se enmarca en nuestra estrategia de crecimiento regional en administración de activos alternativos”.

    “En ese sentido la compra de Frontal Trust AGF es una adquisición que nos permite consolidar nuestra posición en el mercado y ampliar la oferta a nuestros clientes, en Chile y el extranjero, a través de nuevos fondos en activos alternativos”, sostuvo.

    Junto a Saieh, en la negociación participó Manuel Ossa, socio y gerente de Crédito Privado de Toesca. A ellos se unió el director de la AGF de Toesca el abogado Juan León Bustos, socio del estudio Claro y Cía.

    La participación de Ossa en las negociaciones no es un hecho al azar, considerando que encabeza el equipo de crédito privado y esa es una de las áreas fuertes de Frontal Trust, a través de la cual invierten en financiamiento automotriz, facturas, financiamiento inmobiliario, capital preferente y mutuos hipotecarios endosables

    Frontal gestiona en torno a US$800 millones con foco en los sectores inmobiliario, deuda privada, infraestructura, private equity y agribusiness. Por su parte, Toesca administra unos US$980 millones repartidos en 25 fondos, entre públicos y mutuos, con activos en Chile, Colombia, Perú y Estados Unidos.

    Cabe recordar que en 2025, Toesca, presidida por Alejandro Montero, fue designada por la CMF para liquidar los fondos de inversión rescatables de Sartor AGF. De dicha función se encarga precisamente Ossa y su equipo.

