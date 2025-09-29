SUSCRÍBETE
La Tercera
Pulso

Mall Sport cambia de dueño: Capital Advisors concreta compra del centro comercial a familia Gálmez

La operación se materializó mediante el fondo de inversión Capital Advisors Rentas Comerciales, vehículo de inversión especialmente creado para este negocio.

Por 
Patricia San Juan

La gestora de activos alternativos Capital Advisors concretó la compra de Mall Sport a la familia Gálmez. A fines de agosto Jorge Gálmez Puig, exsocio de la multitienda Almacenes Paris, y sus tres hijos, firmaron una promesa de compraventa para enajenar el 100% de las acciones de la sociedad Inmobiliaria, Administradora y Comercial Mall Sport S.A., dueña del centro comercial.

Dicha promesa se hizo por un monto de 820.797 UF (equivalente en esa fecha a $32.353 millones, o US$33 millones).

La transacción se materializó mediante el fondo de inversión Capital Advisors Rentas Comerciales, vehículo de inversión especialmente creado para este negocio. Entre los aportantes del fondo se incluyen compañías de seguros y family offices.

Mediante un hecho esencial enviado a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) Capital Advisors informó este lunes el cierre de la operación, pero no dio a conocer el monto involucrado. La gestora señaló que “se espera que esta operación tenga un efecto positivo en el fondo, atendiendo la calidad del activo involucrado y los flujos que esperan alcanzar en el futuro”.

Tal como había sido informado previamente la familia Gálmez Tunis, fundadora y gestora de Mall Sport durante más de 20 años, participará como inversionista en el fondo comprador.

MAURICIO MENDEZ

Activo estratégico

En un comunicado Raimundo Echeverría, socio de Capital Advisors y gerente general de la Administradora General de Fondos destacó que “este acuerdo permite reforzar nuestra operación y proyectar el mall como un referente de largo plazo, combinando la experiencia de la familia fundadora con la solidez de Capital Advisors”.

Agregó que “Mall Sport representa un activo estratégico que combina estabilidad, crecimiento y diferenciación. Estamos entusiasmados de integrarlo a nuestro portafolio y seguir desarrollando oportunidades que generen valor sostenido para nuestros inversionistas”.

La operación fue asesorada por los abogados Barros & Errázuriz y financiada mediante una estructura que combina aportes de capital del fondo y un financiamiento de largo plazo otorgado por la compañía de seguros de vida MetLife.

El centro comercial tiene 17 mil metros cuadrados arrendables, está enfocado en deportes de nicho como running, bicicleta, outdoor, deportes de tabla y recibe más de dos millones de visitas al año.

Otras operaciones

El área de activos alternativos de Capital Advisors, liderada por los socios Fernán Gazmuri y Raimundo Echeverría, ha impulsado recientemente inversiones en sectores como energía, cementerios y proyectos inmobiliarios. Actualmente gestiona más de US$3.700 millones en activos alternativos, incluyendo inversiones en private equity, infraestructura, energía y activos inmobiliarios en Chile y Estados Unidos.

Entre sus operaciones más destacadas se cuentan la venta de Atton Hoteles en 2018, el 50% de Patio Comercial en 2017, el portfolio de oficinas clase A en 2019, así como un portafolio inmobiliario en EE.UU. que supera las 3.000 unidades de departamentos vendido en 2021.

