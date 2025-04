Marcel llama a preocuparse de los “temas de fondo” de la guerra comercial y no solo en la volatilidad de los mercados

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, analizó una nueva jornada en que los mercados se mueven al ritmo de los temores y señales de la guerra comercial, donde el cobre -la principal exportación de Chile- anotó su séptima caída consecutiva y cayó de la barrera de los US$ 4 por libra, borrando casi todas las ganancias del año.

“Toda esta volatilidad es producto de los altos niveles de incertidumbre que hay en la economía mundial y la correlación que existe entre algunos precios, por ejemplo, en el caso de Chile, hay una correlación muy importante entre el precio del cobre y el tipo de cambio . Así que, digamos, es volatilidad que nos va a acompañar durante algún tiempo mientras todavía tengamos grados importantes de incertidumbre”, comentó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en un punto de prensa. +

“Tenemos una gran sensibilidad a cualquier información en el margen que dé una vista hacia dónde van a ir evolucionando las cosas”, agregó sobre las expectativas que se tienen para el comportamiento de los mercados en el corto plazo.

Ante este contexto, el ministro de Hacienda estimó que el trabajo de enfrentar las consecuencias de la guerra comercial tiene relación con una mirada a largo plazo y no de una reacción a los indicadores del mercado en el día a día. “ Tenemos que mirarlo con cierta distancia, no podemos estar dependiendo del indicador de una hora, tenemos que preocuparnos de los temas más de fondo , se está estructurando una estrategia del gobierno para hacer frente al tema comercial, no solamente con Estados Unidos, sino que, con el resto de nuestros socios comerciales, aprovechando la amplia gama de acuerdos comerciales que tenemos con muchos países en el mundo”, resaltó.

El ministro Marcel destacó que el gobierno del Presidente Gabriel Boric ya tendría herramientas con que enfrentar esta incertidumbre sobre el funcionamiento del comercio internacional, un comité para relacionado con garantizar el abastecimiento de los minerales críticos (litio, cobre y tierras raras, entre otras) al mundo y que nació post emergencia sanitaria del Covid-19, tras las irrupciones del comercio internacional de aquel entonces. “El presidente resolvió crear esta instancia justamente para que tengamos una manera de mirar la producción desde Chile, con una perspectiva un poco más estratégica, más de largo plazo, lo cual es especialmente valioso en este momento, donde tenemos estas medidas arancelarias de Estados Unidos y esta guerra comercial que se va fraguando con algunas otras contrapartes, particularmente con China”, comentó.

Sobre la forma en que Chile participa en este proceso de reordenamiento y tensiones del comercio mundial, el ministro Marcel resaltó que el país “tiene que partir por lo que es más básico, que es el hecho de que ha sido siempre un socio comercial confiable, no solamente para Estados Unidos, sino para todos sus socios comerciales en el mundo” .

“Chile no es un país ni que subsidie las exportaciones, ni que distorsione su tipo de cambio, ni que apliquemos medidas de protección no arancelaria, ni que manipule sus aranceles. Entonces esa es la base desde la cual tenemos que construir ese diálogo, es una base bien sólida, y luego tenemos que identificar aquellos temas respecto a los cuales hay algún interés de profundizar o desarrollar esa relación”, comentó.

Por otro lado, el ministro Marcel abordó el dato del Índice de precios al consumidor (IPC), que subió en línea de las expectativas, pero que mantiene a la inflación lejos de la meta del 3% de IPC anual del Banco Central. “El IPC de marzo tiene un componente estacional que tiene que ver con la actualización que se hace en el mes de marzo de las variaciones de precios de algunos productos, particularmente de la educación. Por lo tanto, éste es un dato de inflación que mira más bien hacia atrás respecto de ciertos ajustes de precios que se fueron acumulando en el tiempo y que se recogen en la medición de marzo”, comentó.

Otro dato que comentó el ministro Marcel fue el del IPC sin volátiles, que se ubicó en marzo en un 3,7% anual, “la más baja en siete meses. Va también indicando una cierta tendencia a la baja , lo cual es positivo, porque justamente lo que uno busca con el IPC sin volátiles es identificar más bien la tendencia de la inflación”.

“Estos datos, como sabemos, siguen estando muy marcados por los incrementos de tarifas eléctricas. Una vez que los primeros incrementos que fueron en junio del año pasado se incorporan a la base, va a comenzar a producir una baja más significativa de las variaciones anuales del IPC y del IPC sin volátiles. También en las próximas semanas, cuando vayamos teniendo actualizaciones de precios de los combustibles, probablemente volvamos a tener bajas dado la caída de los precios internacionales de los combustibles que hemos tenido que han sido muy superiores al alza del tipo de cambio”, agregó.