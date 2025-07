Marcio Aguiar explica boom de Nvidia: “Hoy estamos entregando US$100 mil millones, pero trabajando con una demanda de US$100 billones”

Hace poco más de un año, en estas mismas páginas, Marcio Gomes do Aguiar, director de ventas corporativas de Nvidia para América Latina, el principal ejecutivo en la región de la compañía de chips para la inteligencia artificial, comentaba que el mercado apostaba a que la acción de la empresa podría llegar a US$ 150 a fines del año pasado. Tardó un poco más de tiempo. Sufrió un bajón a inicios de este año y superó esa barrera recién el mes pasado. Así y todo, sigue subiendo. Ya está encima de los US$ 160.

Con esa cotización, Nvidia recuperó el cetro de la empresa más valiosa del mundo. La capitalización de mercado de esta firma de 36 mil empleados superó la astronómica cifra de 4 billones de dólares, equivalente al 3,6% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial o casi el PIB de Japón, la cuarta economía del planeta.

Lo que más llama la atención de los inversionistas es que estas cifras, que hoy parecen exorbitantes, están lejos de ser un techo. El fenómeno Nvidia, que en sólo tres años multiplicó su valor 10 veces, podría seguir al alza. Marcio Aguiar resume el por qué en una frase: “Hoy estamos entregando más de US$100 mil millones, pero estamos trabajando con una demanda de US$100 billones”.

Por qué sube tanto Nvidia en la bolsa

Las ventas de Nvidia en 2024 fueron de US$130.500 millones. Pero dado el enorme auge esperado de la inteligencia artificial y todos sus usos, prevén que la demanda por chips y soluciones de IA se multiplique tanto como hasta US$100 billones.

Los analistas del mercado creen que en un par de años la empresa valdrá US$6 billones. Y que sólo este mes de julio la acción va a subir cerca del 12%, a la espera de su próximo informe de resultados del primer semestre que se conocerá el mes próximo. Ya ha subido un 7%.

¿Por qué se espera tanta demanda de sus productos?

“Hacia 2030, todos los data centers del mundo van a tener que modernizarse, porque la demanda computacional de las aplicaciones está cambiando todo”, explica Aguiar. “O sea, no vamos a ver tantos grandes data centers como vemos ahora, sino que vamos a tener data centers más densos, más pequeños, pero con mucho más poder de cómputo”, explica. “Además, va a haber mucho procesamiento de borde, edge computing, a través de nuestros dispositivos móviles y computadoras, que va a ser generado por todos los dispositivos que tenemos alrededor. O sea, como un Internet de las cosas, pero mucho más inteligente. Y eso está cambiando todo", advierte.

El bajón de abril

En abril, muchos en el mercado creyeron que la veloz escalada de Nvidia podía llegar a su fin, puesto que sufrió su primer bajón bursátil de relevancia luego del anuncio del presidente estadounidense Donald Trump del arancel universal de 10% a todas las importaciones de ese país. Y de hasta 50% a las venidas de China. La empresa que maquila los chips que crea Nvidia es la taiwanesa TSMC.

“El mercado financiero siempre trabaja delante de posibles situaciones, ¿no? Hay una mezcla de factores" para esa caída accionaria, dice el ejecutivo.

“Uno, la reciente postura del presidente Trump, que anunció varios aranceles, políticas de intercambio distintas, y eso trajo mucha incertidumbre para todos, ¿no? Dos, obviamente también había una regla que fue impuesta por el gobierno de Biden, de que habría restricciones de ventas de GPUs para varios países, incluso los países de América Latina iban a tener que tener una licencia para importar. Esta ley fue implementada a finales de noviembre del año pasado e iba a entrar en efecto el 15 de mayo de este año. Pero semanas antes, el presidente Trump la rechazó, dijo no, eso no va a pasar y seguimos pudiendo vender a todo el mundo. Y eso no fue solo un impacto con Nvidia", destaca.

“Otro factor también que contribuyó a esta incertidumbre del mercado fue el anuncio de (la empresa china de IA) DeepSeek de un nuevo modelo de lenguaje que, de alguna manera, no necesita tanto poder de cómputo de última generación de las GPU de Nvidia. (Pero) DeepSeek ya viene con varios pequeños modelos de lenguaje, más específicos para cada tema. Y eso es bueno para nosotros, porque eso viene a democratizar más y abrir más el acceso (de la IA) a varias compañías”, aterrizó.

-Con la guerra comercial de Estados Unidos y China, y las decisiones político-estratégicas de China respecto a Taiwán, ¿cómo lo enfrentarán? ¿Están pensando en desarrollar su GPU en el propio Estados Unidos?

-Somos una compañía americana, vamos a respetar las reglas americanas, pero no tenemos nada que ver con las guerras que haya en los países. Pero TSMC ha recibido plata del gobierno americano para traer parte de sus instalaciones a Estados Unidos. Entonces, eso va a pasar y nosotros obviamente vamos también a tener fabricación en Estados Unidos, dentro de TSMC. También surgió el proyecto Stargate, que es una inversión de US$500 mil millones, que es una gran ciudad de puros data centers, donde vamos a tener más de 500 mil GPUs de Nvidia.

Marcio Gomes

Por qué sube tanto Nvidia en la bolsa. En la imagen, Marcio Gomes do Aguiar

El aún pequeño negocio de Latam

Nvidia no vende directamente sus productos, por lo que sólo tiene cifras aproximadas de su facturación por país y por región. Entonces, el trabajo de Aguiar va por convencer a eventuales clientes de que prueben los chips de Nvidia, para lo cual tuvo un encuentro con 500 personas este mes en el Cerro San Cristóbal.

“Somos de un equipo global. No vendemos directamente a nadie. Quienes venden son nuestros socios de negocios. Por ejemplo, trabajamos con todos los OEMs (original equipment manufacturer) como Dell, HP, Lenovo, Supermicro, IBM. También con todos los cloud service providers: Microsoft, Google, Oracle, Amazon. Ellos compran en gran cantidad en Estados Unidos. Desde ahí, hacen la transferencia del equipo desde Estados Unidos a Chile para un cliente como un banco, una minera u otro”, comentó.

En todo caso, calcula que de la facturación total de Nvidia, entre un 4% y un 5% corresponde a América Latina, es decir, unos US$6 mil millones. Y esa cifra de ventas crece anualmente de manera similar al resto del mundo, entre un 15% y un 20% anual.