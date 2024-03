Mario Marcel dice que respalda las proyecciones positivas sobre la economía en datos y no solo en el optimismo

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, resaltó que son los datos sobre la economía de Chile lo que le hacen plantear proyecciones positivas para la economía de Chile. El secretario de Estado apuntó que el crecimiento de un 0,2% es una cifra “bien baja”, pero que se daba en un proceso de ajuste de la economía tras los desequilibrios que se generaron producto de las ayudas masivas durante la pandemia y el retiro de dinero desde los fondos de pensiones. Así, Marcel reiteró que las condiciones ahora son mejores.

“A uno a veces lo catalogan de optimista simplemente porque da los números y porque esos números son contradictorios con los vaticinios que muchos tenían respecto de este año, pero ¿Qué quiere que le diga? Las cosas han sido mejores”, comentó Marcel en entrevista con radio Duna.

De esta forma, el secretario de Estado apuntó que la reciente publicación de las cifras de crecimiento, que se ubican mejores que las perspectivas del mercado y significaron evadir la contracción en un año, no son motivos para que el gobierno cambie sus pronósticos: “La proyección que nosotros hemos hecho para este año es de un crecimiento del 2,5%. Nosotros no hemos cambiado esa cifra porque pensábamos que era una cifra realista, algunos pensaban que no. Hoy, en realidad, la mayor parte de los analistas se están moviendo más o menos en esa dirección”.

“La reactivación ya se inició y va a continuar exactamente durante el año 2024, y se va a ir reflejando en cifras cada vez más positivas”, anticipó Marcel.

Marcel apuntó a la normalización de la política monetaria, “acelerar el paso en materia de inversión” y seguir reduciendo la incertidumbre como otros factores que se deben seguir trabajando para apoyar a la economía.

Sobre el futuro de la economía, el secretario de Estado destaca las ventajas comparativas que tiene Chile en la transición energética como llave para impulsar el país: " Mientras todos los países del mundo van a tener que hacer un cierto costo inicial por moverse hacia la electromovilidad, reducir emisiones, etc. Nosotros nos vamos a beneficiar de eso, o tenemos el potencial de beneficiarnos, porque nosotros producimos cobre, producimos litio, tenemos fuentes baratas de energías renovables, podemos producir hidrógeno verde. O sea, todas las industrias que hoy parecen tener un futuro más promisorio están ligadas a cosas que nosotros podemos producir”.

“Más de la mitad de nuestra generación de energía proviene de fuentes renovables. Al final de este gobierno subirá a 2 tercios y al 2030 estaremos en 85 %. Entonces vamos a tener una matriz energética que se va a apoyar en energías renovables, baratas y de disponibilidad continua. Eso hace una diferencia gigantesca para una economía”, agregó.

Marcel, poniendo al litio como ejemplo, destacó el avance del gobierno ante las oportunidades para impulsar la economía vía la transición energética. El secretario de Estado resaltó que a fin de mes se va a dar a conocer los salares de litios que serán protegidos, estratégicos y listos para la explotación. “A partir de ahí va a poder venir un proceso de convocatoria a inversionistas privados que estén dispuestos a hacer exploraciones y explotación de litio”, agregó.

El secretario de Estado también apuntó la oportunidad de la economía digital como eje para impulsar la economía. “En Chile se han estado construyendo data centers durante todos los últimos años. Ahora vamos a tener en los próximos años el cable submarino a Australia y por ahí la conexión a Asia. Y Chile va a poder convertirse en un hub de servicios digitales para toda Sudamérica. Entonces todas esas cosas no son ficción, son cosas que se pueden hacer, que pueden ocurrir, pero tenemos que aplicarnos para sacarlas, debemos tener consistencia en las políticas a través del tiempo”.

Ante este contexto, Marcel pidió que se generen en el tiempo políticas consistentes a través del tiempo y capacidad de lograr acuerdos con el mundo político y empresarial.

Por otro lado, el secretario de Estado destacó el trabajo del Ejecutivo para agilizar la tramitación de los diversos permisos que requieren los proyectos de inversión: “Era bien poco lo que se hacía. Hoy tenemos reformas legales que dan una solución más estructural a estas cosas, más allá de cómo se van resolviendo los problemas en el día a día”.

Respecto al caso del quiebre del pacto para mesa del Senado y significó la llegada de la oposición sin el oficialismo en la testera de la Cámara Alta, Marcel lo comentó como un incumplimiento de un acuerdo. “Yo creo que es evidente que había un acuerdo en la mesa del Senado que no se cumplió, no se cumplió por primera vez, digamos, creo que desde el retorno a la democracia. Se llega una situación lamentable que ojalá haya la oportunidad de repararla con el liderazgo del senador García ahora en la testera”.

Otro de los casos que salió al paso fue el reciente fallo del Tribunal Constitucional, donde se dejó sin mutualización la ley corta de isapres: “Se dijo que el gobierno no tiene interés en resolver el problema, que habría gente que quiere que quiebren las isapres y en realidad lo que vemos es que el gobierno, liderado en este caso por el Ministerio de Salud, ha estado trabajando intensamente para encontrar una solución que permita juntar dos cosas. Uno, cumplir con el fallo de la Corte Suprema y, por otro lado, evitar que se produzca una situación que afecte a las personas que están afiliados al sistema privado de salud”.