SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Mario Marcel explica que su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

El exministro de Hacienda descartó partir a algún organismo internacional o asumir algún rol en la campaña de Jeannette Jara.

David NogalesPor 
David Nogales
Ministro Marcel explica su renuncia al gabinete. Foto de archivo. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

En el marco de su conferencia de prensa post cambio de gabinete, y visiblemente emocionado, Mario Marcel confirmó que su salida del Ministerio de Hacienda obedece a temas personales, particularmente asociados a sus hijos.

“He tenido que dedicar muchos años a estas responsabilidades en la conducción de la política económica, ya sea en el Banco Central o el Ministerio de Hacienda. Y particularmente, del lado de los hijos, el tiempo que uno les deja de dedicar tiene un costo importante”, dijo.

“Al dejar el cargo de ministro de Hacienda se cuentan tres años, cinco meses y diez días desde que asumí este cargo. Y junto con eso se cumplen casi 10 años en que he estado de manera continua en la primera línea de la economía porque antes me tocó, como ustedes bien saben, estar como presidente del Banco Central. Además, también con esto culminan más de 16 años en distintas funciones y etapas en el Ministerio de Hacienda”, afirmó.

Acompañado de la vocera de gobierno, Camila Vallejo, quién estaba visiblemente emocionada, Marcel descartó al mismo tiempo que su renuncia esté asociada alguna aventura laboral en un organismo internacional y aseguró que no se moverá del país.

“No pretendo vivir fuera de Chile en los próximos años”, dijo el economista que trabajó en su momento en el Banco Mundial, la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Consultado sobre la posibilidad de integrarse al comando de la candidata Jeannette Jara, Marcel dijo que sólo estaría disponible para aconsejar si es que así se lo piden, pero no involucrarse en la campaña.

“Las campañas políticas aún si se si se llevan desde el lado técnico programático, son tremendamente absorbentes y de lo que se trata justamente es de rebalancear un poco los énfasis en la vida”, afirmó.

Repaso de su gestión

En su comparecencia ante los medios, el economista hizo un barrido sobre lo que fue su gestión al mando de Teatinos 120 y el contexto económico en el que se desarrolló la actividad.

En su discurso, Marcel dijo que desde fines de 2019 Chile tuvo las mayores alzas y mayores caídas de actividad desde los años 80, recordó que la inflación llegó a 14%, que el déficit de cuenta corriente de balanza de pagos llegó a 10% del producto, equivalente a tres veces su promedio histórico.

“Tres retiros de fondos de pensiones consumieron 20% de los ahorros previsionales de los trabajadores. Dos procesos constitucionales fracasaron y los últimos dos gobiernos han enfrentado duras oposiciones”, agregó.

Mario Marcel recordó también el desafiante contexto internacional marcado por una recesión no vista en un siglo, la pandemia del Covid y “una dramática involución de la globalización”.

La economía salió adelante

A pesar de ello, dijo el exministro, la economía salió adelante. Y en este punto reforzó las declaraciones que hizo en el seminario de La Tercera-Sofofa, respecto a que el PIB se empieza a acercar a un crecimiento de 3%, despegándose del 2%.

El economista advirtió que dentro de unos meses, la inflación va a estar en la meta del Banco Central, que la inversión y las exportaciones este año van a crecer más que el producto y que pronto se verán cifras más sustantivas de generación de empleo.

Marcel destacó también la aprobación de la reforma previsional, el ingreso mínimo que superó los $ 500 mil mensuales, que los retiros de fondos se detuvieron y que Chile enfrenta uno de los aranceles promedios con Estados Unidos más bajo del mundo“.

“De mi parte sólo resta decir que me entregué con pasión a esta hermosa tarea, luchando contra múltiples adversarios y escollos, pido perdón por mis errores y doy las gracias por haber tenido esta extraordinaria oportunidad. Dicho eso, quedo a su disposición para las preguntas que quieran hacer”, cerró en su discurso.

Más sobre:Mario Marcel

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Álvaro García fija la inversión y la creación de empleos como ejes de su trabajo en el Ministerio de Economía

Operativo contra el comercio ilegal en barrio Meiggs: Cinco detenidos y decomiso de ropa falsificada

Grau desdramatiza las críticas por su llegada a Hacienda y resalta la importancia de la responsabilidad fiscal

Comisión de Constitución despacha a Sala de la Cámara proyecto que regula la dieta a expresidentes de la República

Netanyahu ordena negociaciones “inmediatas” para liberar a los rehenes sin renunciar a la escalada bélica en Gaza

Mueren ocho policías por el derribo de un helicóptero con un dron en el noroeste de Colombia

Lo más leído

1.
Mario Marcel renuncia sorpresivamente al Ministerio de Hacienda

Mario Marcel renuncia sorpresivamente al Ministerio de Hacienda

2.
Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

3.
Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

4.
“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

5.
Repasa el partido y los tristes sucesos ocurridos en la visita de la U a Independiente por la Copa Sudamericana

Repasa el partido y los tristes sucesos ocurridos en la visita de la U a Independiente por la Copa Sudamericana

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Boric instruye al ministro Elizalde viajar a Buenos Aires para “acompañar” a hinchas heridos en estadio de Argentina

Boric instruye al ministro Elizalde viajar a Buenos Aires para “acompañar” a hinchas heridos en estadio de Argentina

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

Golpe de timón de Boric: remueve a ministro Valenzuela tras rebelión de la FREVS

Golpe de timón de Boric: remueve a ministro Valenzuela tras rebelión de la FREVS

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

Servicios

Activan Código Azul en seis regiones del centro-sur desde este jueves

Activan Código Azul en seis regiones del centro-sur desde este jueves

Enel suspende cortes de luz programados para este viernes en la RM

Enel suspende cortes de luz programados para este viernes en la RM

Metro cierra cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía

Metro cierra cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía

Operativo contra el comercio ilegal en barrio Meiggs: Cinco detenidos y decomiso de ropa falsificada
Chile

Operativo contra el comercio ilegal en barrio Meiggs: Cinco detenidos y decomiso de ropa falsificada

Activan Código Azul en seis regiones del centro-sur desde este jueves

Comisión de Constitución despacha a Sala de la Cámara proyecto que regula la dieta a expresidentes de la República

Grau desdramatiza las críticas por su llegada a Hacienda y resalta la importancia de la responsabilidad fiscal
Negocios

Grau desdramatiza las críticas por su llegada a Hacienda y resalta la importancia de la responsabilidad fiscal

Mario Marcel explica que su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Arauco logra mayor financiamiento de su historia para proyecto Sucuriú en Brasil

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile
Tendencias

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Los difíciles rivales que tendrán Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo en la primera ronda del US Open
El Deportivo

Los difíciles rivales que tendrán Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo en la primera ronda del US Open

¿Se suspende el partido del domingo? Cómo afectó al plantel de la U la tragedia en Argentina

La razón del insólito horario entre Palestino y Colo Colo que marcará debut de los interinos Hugo González y Luis Pérez

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025
Finde

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto
Cultura y entretención

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto

¿Cuál es la obra maestra de Quentin Tarantino? La opinión de los expertos

El proyecto Anthology de The Beatles vuelve a la vida con discos, libro, nuevo documental y tracks inéditos

Netanyahu ordena negociaciones “inmediatas” para liberar a los rehenes sin renunciar a la escalada bélica en Gaza
Mundo

Netanyahu ordena negociaciones “inmediatas” para liberar a los rehenes sin renunciar a la escalada bélica en Gaza

Mueren ocho policías por el derribo de un helicóptero con un dron en el noroeste de Colombia

Sondeo global muestra que para el 57% de los chilenos la desigualdad es uno de los problemas más importantes

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile
Paula

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos