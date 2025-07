Máximo Pacheco tras confirmación de Trump sobre arancel de 50% al cobre: “Es desconcertante y se requiere más detalle”

El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, reaccionó este miércoles al anuncio realizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a gravar con aranceles del 50 % al cobre.

Trump a través de su red social Truth Social, anunció que el impuesto al cobre entrará en vigor a partir del próximo 1 de agosto.

Tras el anuncio, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, fue requerido por la noticia.

“Yo creo que a esta altura tenemos que entender mejor qué es lo que se está haciendo, porque no lo entiendo bien, no sabemos a qué produ c tos del c obre esto va a afe c tar y tampoco sabemos cómo va a reaccionar el mercado en materia de precios”, señaló Pacheco en conversación con CNN Chile.

“Vamos a ver mañana en la Bolsa de Londres, de qué manera absorbe este nuevo anuncio que obviamente es desconcertante y que también requiere más detalle”, agregó el economista.

Consultado por los efectos en el precio del metal rojo, Pacheco sostuvo que “no me atrevería a decirlo, tenemos que esperar algunas horas. Vamos a saberlo mañana cuando se abra la bolsa primaria de Londres”, dijo respecto a un posible precio a la baja de la libra del cobre.

Pacheco también desdramatizó respecto a las acusaciones de la oposición que apuntan contra el Presidente Gabriel Boric y su responsabilidad en torno a los anuncios realizados por Trump en contra de las exportaciones del metal, al haber participado en la cumbre del Brics.

“Yo opino que estamos en período electoral, en periodo de campaña presidencial y, por lo tanto, creo que tenemos que cuidar las declaraciones, porque claro, evidentemente, las campañas y procesos electorales, son lo que son, pero esto es un tema económico, un tema de comercio muy importante, porque Chile es el mayor productor de cobre del mundo”, cerró Pacheco.

En ese sentido, Pacheco dijo que se estudiará a qué productos podría afectar la medida.

“Creo que está hablando del cobre semimanufacturado”, añadió Pacheco, quien afirmó que la principal exportación del país corresponde a cátodos de cobre.

“Me atrevería a decir que es un país que necesita más cobre. Estados Unidos necesita más cobre para industrializarse. Un país que necesita más cobre va a necesitar comprar más cobre y, por lo tanto, más cátodos y nosotros como país, tenemos un cobre de extraordinaria calidad”, manifestó Pacheco.