Máximo Pacheco tras la carta de Julio Ponce: “Nuestra relación con SQM es institucional”

La alianza SQM y Codelco, negociada en 2023 y 2024, sellada en mayo del año pasado, pero aun pendiente de las últimas condiciones para su ejecución, ha vuelto al debate a raíz de los cuestionamientos, por razones distintas, de varios candidatos presidenciales.

Algunos acusan que debió licitarse: otros, como Johannes Kaiser, han reclamado por “regalar” el litio a Soquimich; y Jeannette Jara, por la “herencia pinochetista” de SQM, por la presencia de Julio Ponce en la estructura de propiedad.

La carta de hoy de Julio Ponce en la que lega la dirección y control de las cascadas que participan en SQM a su familia, reflotará la discusión sobre la alianza con Codelco. Máximo Pacheco, presidente de la firma, responde aquí por el factor Ponce en el negocio del litio.

-Julio Ponce fusionó las cascadas y dijo que dejaba de “ser un protagonista de esta historia”. ¿Fue protagonista del acuerdo con Codelco?

-Yo interactúo como su gerente general, don Ricardo Ramos. Nuestra relación con SQM es institucional: para efectos de la negociación, con Ricardo Ramos, como me lo indicó el Gonzalo Guerrero (ex presidente de SQM) en su momento y me lo ratificó Gina Ocqueteau (nueva presidenta de SQM) en nuestra reunión de esta semana

-¿Se relacionó usted con Julio Ponce en estos dos años?

-No

-¿No le mandó recados a Julio Ponce, como accionista principal de SQM?

-Hemos trabajado el acuerdo con Ricardo Ramos. Y yo no mando recados.

-Hay quienes hoy en la izquierda critican el acuerdo por la presencia de Julio Ponce como accionista de SQM...

-Los temas del acuerdo entre SQM y Codelco fueron aprobados de manera unánime por el directorio de Codelco.

-¿Para Codelco era irrelevante la presencia de Julio Ponce en SQM?

-La negociación entre Codelco y SQM fue una negociación empresarial y conducida de manera institucional.

-Entonces para ustedes entonces nunca fue tema la presencia de Ponce…

Nosotros como empresa negociamos este acuerdo en base a lo que es la empresa SQM, con su expertise y conocimiento del litio…

-…y no entonces en función de quienes son sus accionistas?

Es un acuerdo empresarial e institucional entre dos empresas.

-Pero en el acuerdo establecieron una norma que en la práctica deja fuera a Julio Ponce de la nueva empresa después del 2030...

-Lo que se estableció es que no pueden ser directores del Joint Venture aquellas personas que hayan ejercido el cargo de director en Codelco o en SQM por más de 10 años

-Pero eso tenía nombre y apellido

-En un acuerdo legal como este no corresponde referirse a personas con nombre y apellido

-¿Qué le parece que Julio Ponce anuncie que legó “el control y la dirección” de las cascadas de SQM a su familia? ¿Es bueno que se retire?

-A mí no me corresponde opinar sobre la noticia que usted me da.