    Mayoría de trabajadores independientes son profesionales y principal preocupación es la falta de certeza en ingresos

    De acuerdo a una encuesta de Descifra, el trabajo independiente está muy enfocado en prestaciones de servicios profesionales, pues la mitad de estos empleos entrarían en esta categorización.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso

    La última cifra de trabajadores independientes que entregó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) era que en el trimestre agosto-octubre había 1.881.791 trabajadores independientes en Chile. Esta cifra muestra una caída de 0,44% en comparación al mismo mes del año pasado.

    Y para caracterizar a este grupo de trabajadores, Descifra -alianza entre Copesa y la empresa de investigación de mercado y comunicaciones estratégicas Artool- realizó un Estudio sobre el Trabajo Independiente. Entre los principales resultados en este grupo, se muestra que 7 de cada 10 encuestados trabaja solo de manera independiente y un 29% combina este rol con un empleo dependiente como complemento importante de ingresos.

    El tipo de trabajo independiente (exclusivo o mixto) está fuertemente correlacionado con la edad y el GSE (Grupo Socioeconómico). Así, las personas entre 45 y 54 años son los que más tienen este tipo de trabajo con un 25%; seguido por 55 a 64 con un23%. También se muestra que la mayoría son hombres 64% frente a 36% de mujeres y pertenecen en una mayor proporción a grupo económico social alto 64%.

    Empleo Trabajo referencial

    Otra característica es que el trabajo independiente está muy enfocado en prestaciones de servicios profesionales, pues la mitad de estos empleos entrarían en esta categorización. Luego se atomizan las actividades independientes, donde destacan el comercio/ventas y oficios, con 12% y 10% respectivamente.

    En cuanto a la formalidad y honorarios: el 40% emite boletas de honorarios, mientras que un 32% opera “por cuenta propia” sin emitirlas habitualmente, lo cual es más prominente en los segmentos de menores ingresos.

    La mayoría, un 57%, trabaja de forma independiente desde hace más de 3 años. En menor medida, están quienes comenzaron a prestar servicios entre 6 meses y 3 años atrás. Durante ese tiempo, un 58% ha trabajado continuamente como independiente, mientras que un 42% lo ha hecho de manera esporádica. En promedio, los trabajadores independientes prestan servicios alrededor de 4 días a la semana. La moda es la semana laboral de 5 días tradicional.

    A pesar de la elección del trabajo independiente, alrededor de un tercio (principalmente en menores de 34 años y bajos ingresos) está buscando activamente un empleo formal, lo que revela que la independencia es vista como una etapa, más que una preferencia absoluta.

    Flexibilidad

    Según muestra el sondeo, para los independientes exclusivos, la flexibilidad, la autonomía y la búsqueda de mayores ingresos se vuelven más relevantes que solo considerarlo como un ingreso extra en el caso del tipo mixto.

    En este caso, 1 de cada 4 personas trabaja de manera independiente para obtener un ingreso extra en sus tiempos libres, seguido de un 22% que lo hace buscando mayor flexibilidad y autonomía. Además, hay un 19% que indica que su principal motivación es generar mayores ingresos y que no han encontrado un empleo como dependiente que les acomoda.

    16 Mayo 2025 Gente, trabajadores, pensiones, empleo, caminando, mujeres, hombres. Foto: Andres Perez Andres Perez

    No obstante, mencionan que los principales problemas identificados son la incertidumbre de ingresos, que afecta a 2 de cada 3 personas y la falta de seguridad social. Esta inestabilidad económica es el factor que más afecta al bienestar emocional, revela la encuesta.

    También sostienen que la falta de acceso a la seguridad social es una preocupación mayor para quienes solo trabajan como independientes y el grupo económico y social D. El cansancio físico de la jornada (38%) y la presión por cumplir con clientes o plazos (33%) también generan desgaste.

    Seguridad social

    En otro ámbito de las consultas, el nivel de conocimiento sobre los derechos que otorgan las cotizaciones obligatorias es bajo. Particularmente, el 58% declara un bajo conocimiento sobre el Seguro Social contra Accidentes del Trabajo (Ley 16.744).

    Asimismo, un tercio declara no cotizar en salud ni pensión, lo que habla de una brecha en la protección social, particularmente entre las mujeres y los hogares de menores ingresos. Además, más de la mitad declara un bajo conocimiento sobre el Seguro Social contra Accidentes del Trabajo (Ley 16.744).

    Y se menciona que el factor que más motivaría a la afiliación a una mutualidad es la atención médica 100% gratuita lo que habla de una alta sensibilidad al costo de la atención médica. El recibir un pago o licencia por incapacidad es el segundo factor más importante.

    Ficha Técnica:

    Grupo objetivo: Mujeres y hombres, mayores de edad, residentes nacionales, GSE amplio, con acceso a internet y que trabajen de forma independiente.

    Instrumento: 35 preguntas cerradas

    Técnica de recolección de datos: Encuestas online autoaplicadas

    Tiempo de aplicación: 9 minutos promedio

    Fecha de ejecución: 20 al 27 de noviembre de 2025

    Diseño muestral: Muestreo aleatorio y estratificado por cuotas.

    Muestra total: 848 casos.

