Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile, inicia fuerte restructuración con despidos masivos

Telefónica Chile lleva poco más de dos semanas en manos de la multinacional Millicom y los cambios que llevará a cabo con el objetivo de mejorar su precaria situación financiera ya partieron. Este jueves, varias fuentes confirmaron a Pulso que se estaba realizando una ola de despidos en la compañía.

A lo largo de la jornada, al menos 700 trabajadores estaban siendo desvinculados de la empresa, que en el país opera bajo la marca Movistar, según varias fuentes internas de la compañía.

Y podrían ser más.

Esta cifra corresponde a cerca del 20% de la dotación que emplea Telefónica en Chile, que ronda los 3.000 trabajadores. De acuerdo a la memoria del 2024 de la matriz de todos sus negocios, Telefónica Móviles Chile, la planta alcanzaba los 3.242 empleados, de los cuales 16 eran de alta gerencia, 173 de gerencias y 208 a jefaturas. El resto correspondía a operarios (672), fuerza de venta (297), administrativos (156), auxiliares (10), otros profesionales (1.630) y otros técnicos (80).

Durante la mañana del jueves, el CEO global de Millicom, Marcelo Benítez, dio algunas señales de que esto podría pasar en la conferencia para inversionistas donde dieron a conocer los resultados de la matriz.

“Nuestro playbook encaja muy bien con las operaciones en el país y nos estamos volviendo muy buenos ejecutándolo. En sólo dos semanas ya designamos a una nuevo CEO (Carolina Vallejo), CTIO (Charbel El Hachem) y CFO (Paul Proaño). Y en este momento estamos ejecutando la reducción de las operaciones en Chile“, adelantó el CEO de Millicom.

Es que la compañía tiene una reconocida estrategia para poder rentabilizar operaciones. En ese sentido, Benítez relató lo que se ha hecho en otros países donde Millicom se ha hecho con las operaciones de Telefónica.

“Hemos actuado con rapidez para estabilizar e integrar los negocios recién adquiridos en Uruguay y Ecuador. El primer día de la adquisición, nombramos a un nuevo CEO, un nuevo CFO y un nuevo CTIO. Durante la primera semana, rediseñamos el equipo ejecutivo y sus subordinados directos. Y durante el primer mes, aplicamos nuestro plan de acción con disciplina, lo que incluyó una reducción del 30% en la plantilla”, declaró el ejecutivo paraguayo.

Fuentes internas de la empresa confirmaron que el proceso de notificación a los despedidos se inició este jueves, pero se extenderá por los siguientes días, debido a que parte de la dotación aún se encuentra de vacaciones.

De hecho, al interior de la compañía calculan que las desvinculaciones podrían fluctuar entre 800 y hasta 1.000 personas, equivalente a entre un 25% y un 30% de la dotación. Otras fuentes afirman que aún no se ha definido un número final.

Hay cerca de 400 trabajadores que de momento no pueden ser despedidos, debido a que el sindicato al que pertenecen se encuentra en negociación colectiva y, en consecuencia, con fuero laboral. Dicha negociación y su respectivo fuero se podría extender por un par de meses más, por lo que las desvinculaciones podrían ampliarse hasta finalizado dicho proceso.

Eso sí, varias fuentes relataron que los despidos se han hecho con buenas condiciones, donde se ha entregado un 20% adicional a la indemnización correspondiente para trabajadores nuevos, y de hasta un 45% extra para los trabajadores más antiguos, cuyos contratos lo aseguraban.

En 2025, Telefónica cerró un tercer año consecutivo de pérdidas. Durante el año pasado, la compañía tuvo un saldo en rojo de $412.625 millones (US$ 455 millones).

“A pesar de que estemos perdiendo plata todos los días en Chile hoy, creemos que podemos traer la operación este año (...) a un flujo de caja neutral. Y de ahí en adelante recibir los beneficios de la nueva ejecución, con un nuevo modelo operativo”, proyectó Marcelo Benítez.

Millicom en Chile

Frente a sus accionistas e inversionistas internacionales, Millicom explicó la decisión de entrar a la industria chilena, reconocida por sus altos niveles de competitividad. El CEO apuntó que “Chile es un mercado sofisticado, con claras ventajas operativas. Aplicando nuestra estrategia, vemos un camino hacia la estabilización y la mejora del rendimiento”.

“Es un lujo para nosotros estar en Chile. Su macroeconomía es fuerte y es un país con grado de inversión. Creemos en las perspectivas a largo plazo de Chile. Pero sí, es un ambiente competitivo, un mercado muy fragmentado”, sostuvo el ejecutivo.

Aún así, destacó la posición de la marca Movistar, que es el actor más relevante en internet fijo y el segundo en móvil. “Creemos que en el largo o mediano plazo habrá una consolidación de mercado, pero esa no es la razón principal por la que entramos en Chile”, remarcó Benítez.

Millicom en un año adquirió cuatro operaciones en la región: Uruguay, Ecuador, Colombia y Chile.

Los analistas mostraron su preocupación por los niveles de apalancamiento que podría alcanzar la firma. El CFO, Bart Vanhaeren, presentó el guidance de la compañía en esta materia, donde se estima que durante la primera mitad del 2026 verían un incremento del apalancamiento, pero terminaría el año en 2,5 veces Ebitda.

En esta línea, respecto a la adquisición de Chile, dijo: “¿Creemos que lo vamos a hacer bien en Chile? Sí, absolutamente, pero no quiero apostarlo todo a eso“. De esta forma, apuntó a que la estructura de compra fue a propósito de esto, con sólo un 49% perteneciente a Millicom y un 51% a NJJ Holding, el vehículo de inversión del empresario francés Xavier Niel. Millicom podrá adquirir el 51% restante, pero, de no hacerlo, NJJ se quedará con el 100% de las operaciones chilenas.

“Ojalá hablemos de ventajas en el futuro (de las operaciones de Chile) y no de riesgos en los balances financieros. Creo que estamos en un punto en el que nos sentimos cómodos con el apalancamiento (deuda), incluida la adquisición de Coltel. A partir de ahí, quiero ver una reducción del apalancamiento antes de hacer otras cosas”, dijo Vanhaeren.

Consultado por el apetito para seguir creciendo, Vanhaeren apuntó a que no ven la opción de incluir a México y Brasil a sus operaciones: “No son mercados para nosotros”, afirmó. Asimismo, descartó el ingreso a Argentina, puesto que durante el año pasado ya se produjeron movimientos. Así, son tres países que “no están inmediatamente en el radar para entrar”, afirmó el CFO.

“El enfoque en las adquisiciones sería principalmente Perú y Venezuela, que deberían salir al mercado algún día”, declaró.