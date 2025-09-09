Ministerio de Energía anuncia cooperación con la AIE para mejorar seguridad del sistema eléctrico
La cartera que dirige Diego Pardow dijo que esta alianza permitirá incorporar las mejores prácticas internacionales, experiencias comparadas y lineamientos técnicos de referencia mundial.
A más de seis meses del apagón que afectó a buena parte del país, el Ministerio de Energía anunció el inicio de una cooperación estratégica con la Agencia Internacional de Energía para robustecer la seguridad del sistema eléctrico.
A través de un comunicado, la cartera que dirige Diego Pardow dijo que esta alianza permitirá incorporar las mejores prácticas internacionales, experiencias comparadas y lineamientos técnicos de referencia mundial para robustecer la institucionalidad chilena y entregar mayor confianza a la ciudadanía en la seguridad del suministro eléctrico.
La cooperación se materializará a través de un diálogo que permitirá intercambiar experiencias sobre restauración de suministro e investigación de apagones masivos. Durante este proceso, se revisarán los marcos legales y prácticos que regulan la conducción de investigaciones independientes, garantizando que estas se desarrollen con transparencia y rigor técnico.
Además, se profundizará en los procesos de reporte y en la interacción institucional entre gobiernos, reguladores y operadores eléctricos durante emergencias, con miras a fortalecer los protocolos nacionales.
“Esta cooperación representa un punto de partida para fortalecer nuestro sistema eléctrico y ampliar sus capacidades de prevención y respuesta”, dijo el ministro Pardow, quien participó en la Electricity Security Task Force, una comisión liderada por la Agencia Internacional de Energía (AIE), junto a representantes de la Unión Europea, Japón y Australia.
