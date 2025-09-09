Ministerio de Energía anuncia cooperación con la AIE para mejorar seguridad del sistema eléctrico

Las cifras que muestran la magnitud del apagón en España y Portugal. Foto: REUTERS.

A más de seis meses del apagón que afectó a buena parte del país, el Ministerio de Energía anunció el inicio de una cooperación estratégica con la Agencia Internacional de Energía para robustecer la seguridad del sistema eléctrico.

A través de un comunicado, la cartera que dirige Diego Pardow dijo que esta alianza permitirá incorporar las mejores prácticas internacionales, experiencias comparadas y lineamientos técnicos de referencia mundial para robustecer la institucionalidad chilena y entregar mayor confianza a la ciudadanía en la seguridad del suministro eléctrico.

La cooperación se materializará a través de un diálogo que permitirá intercambiar experiencias sobre restauración de suministro e investigación de apagones masivos. Durante este proceso, se revisarán los marcos legales y prácticos que regulan la conducción de investigaciones independientes, garantizando que estas se desarrollen con transparencia y rigor técnico.

Alianza entre el Ministerio de Energía y la AIE. En la imagen, Diego Pardow.

Además, se profundizará en los procesos de reporte y en la interacción institucional entre gobiernos, reguladores y operadores eléctricos durante emergencias, con miras a fortalecer los protocolos nacionales.

“Esta cooperación representa un punto de partida para fortalecer nuestro sistema eléctrico y ampliar sus capacidades de prevención y respuesta”, dijo el ministro Pardow, quien participó en la Electricity Security Task Force, una comisión liderada por la Agencia Internacional de Energía (AIE), junto a representantes de la Unión Europea, Japón y Australia.