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    Ministro García estima que terminarán el año con un déficit fiscal efectivo de US$8.000 millones

    El titular de la Segpres explicó que el país tiene "un problema fiscal enorme", por lo que seguirán con déficits en los próximos años. Afirmó que el Plan de Reconstrucción podría presentarse hasta mediados de abril, y que insistirán con la disminución del impuesto de primera categoría.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    Valparaiso, 11 de diciembre 2024 El presidente del Senado, Jose Garcia Ruminot, despide a embajadora de EEUU en Chile, Bernadette Meehan Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Este domingo el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, abordó el alza de los precios de los combustibles y las repercusiones que generaron en el país, con manifestaciones en el centro de Santiago y una caída en la aprobación del gobierno.

    “Nosotros teníamos el convencimiento de que si íbamos con un proyecto de ley al Congreso para haberlo hecho más gradual (...) iba a ser muy difícil tener los votos”, aseguró en entrevista con Estado Nacional de TVN, añadiendo que tuvieron conversaciones al respecto con las bancadas parlamentarias.

    “Todos entendemos la molestia de la ciudadanía. Pero quiero insistir que es algo completamente ajeno al gobierno”, afirmó el ministro, apuntando a la guerra en el Medio Oriente que se ha extendido ya por un mes.

    Relató que desde el Ejecutivo gobierno se evaluó si era mejor que el alza de precios fuera de forma paulatina o toda de una vez, como se optó finalmente. García Ruminot apuntó a que alzas reiteradas también habrían generado el enojo de la ciudadanía. “La ventaja que tiene lo que hemos hecho es que cuando baje el precio internacional, a diferencia de lo que ocurría con el Mepco, eso se va a reflejar inmediatamente en el precio de los combustibles”, aseguró.

    Consultado por el alza de la desaprobación del gobierno, el ministro indicó que la medida fue tomada “con un buen propósito (...) No es que esto haya estado en el programa de gobierno. Se debe a situaciones completamente emergentes”.

    El secretario de Estado aseguró que se está evaluando “lo que es posible hacer, porque hay análisis que son bien comprometedores. He visto análisis que dicen que el precio del petróleo podría llegar a US$150 el barril, y que eso traería consigo una recesión mundial”.

    Respecto a la posibilidad de impulsar un nuevo paquete de medidas para enfrentar el alza de los combustibles, Ruminot aludió a los bajos recursos del Fondo de Estabilidad Económico y Social (FEES) que acumula menos de US$4.000 millones. Que el gobierno decidiera no gastar esos recursos en esta emergencia para Ruminot fue “responsable. No sabemos cuánto va a durar, ni si va a empeorar más aún, o si vamos a enfrentar situaciones de emergencia en los meses de invierno. Parecía muy prudente que esos US$3.000 millones del FEES, que es el único ahorro que tiene el país, mantenerlos de reserva”.

    Plan de Reconstrucción Nacional

    García Ruminot afirmó que además de la situación compleja internacional, “seguimos teniendo un problema fiscal enorme (...) Probablemente vamos a mantener un déficit del orden de unos US$8.000 millones (efectivo). No sé cuánto va a ser el déficit fiscal para el año 2027 con todas las medidas que se están tomando”.

    El déficit fiscal efectivo de 2025 fue en torno a US$9.500 millones.

    Ante los escasos recursos fiscales, el ministro fue consultado por aquellas medidas consideradas en el Plan de Reconstrucción Nacional que implican que el gobierno disminuiría su recaudación. Si bien el ministro de Hacienda, Jorque Quiroz, planeaba enviar al Congreso el proyecto correspondiente el 1 de abril, ahora podría prorrogarse el plazo hasta el 15 de abril, explicó el titular de la Segpres.

    Entre las medidas consideradas en el plan está la disminución del impuesto de primera categoría, desde 27% a 23% (un punto por año) “que es el es el impuesto que pagan las empresas, no es el que pagan los empresarios (...) Estamos bajando el impuesto a las empresas para que las empresas puedan producir más, puedan tener más capital de trabajo, puedan atraer más que en los últimos años. En vez de crecer al 2% anual como lo hemos estado haciendo los últimos años, crecer al 4%. Ese es nuestro objetivo económico, social y político”, dijo García Ruminot.

    “Ese punto que bajamos se recupera. En la medida que tenemos más inversión y más dinamismo de la actividad económica, se recupera con creces, y también se recupera con más y mejores empleos, con más actividad económica, que es algo que el país necesita”, añadió.

    Esperan que la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional demore máximo cuatro meses en ser aprobado.

    El ministro fue consultado por la posibilidad de que el gobierno este sobreestimando este paquete de medidas recaudatorias y las posibilidad de optar por aumentar los niveles de endeudamiento. Ante esto, García Ruminot declaró que están trabajando en “ser lo más realistas posible, porque hemos tenido malas experiencias con la sobreestimaciones”, refiriéndose a la discusión de presupuestos con el exministro de Hacienda Mario Marcel.

    “Endeudarse no es gracia. Endeudarse significa tener que pagar más por el servicio de la deuda. Hoy día estamos pagando US$4.000 millones (...) Yo no digo que no, porque esas son decisiones que finalmente va a tener que tomar el Presidente de la República con el Ministro Quiroz”, declaró.

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