Ministro García por venta de activos Corfo: “No le está prestando dinero al gobierno, está retirando capital que le es propio”

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, abordó durante esta mañana la polémica que se ha generado en torno a la venta de activos por parte de Corfo para alcanzar el monto que, según la Ley de Presupuestos, el organismo debía traspasar al fisco en 2025, y que no se alcanzó debido a una fallida estimación de los ingresos proyectados para el año pasado por los contratos de litio en el Salar de Atacama.

Según informó El Mercurio, por instrucción del Ministerio de Hacienda, de cumplir íntegramente la cifra establecida, el consejo de Corfo autorizó en diciembre la venta de activos financieros por un total de $354.843 millones, equivalentes a los US$387 millones requeridos para completar los US$737 millones estipulados.

Al respecto, el biministro sostuvo a la salida de una reunión con el Presidente Gabriel Boric en La Moneda, que “la Ley de Presupuestos estableció una contribución de Corfo al Estado de Chile que iba a financiar una multiplicidad de gastos, también comprometidos en la Ley de Presupuestos. Pero los ingresos del litio que se proyectaron el año anterior fueron menores a los que se habían estimado y, por lo tanto, Corfo debió sumar recursos adicionales a los que le ingresaron por efectos del litio, cumpliendo así con lo que había señalado la Ley de Presupuestos y financiando los gastos que la propia ley establecía".

En ese sentido, García fue tajante en decir que Corfo “no le está prestando dinero al gobierno, está retirando capital que le es propio, lo que nos parece muy adecuado. Y afortunadamente en este gobierno se ha logrado mantener altos niveles de capitalización de Corfo, porque Corfo se financia con ese capital. Corfo no recibe financiamiento del Estado, se financia a través de sus propias inversiones y como ya señalaba, durante este gobierno se ha incrementado el capital de Corfo en más de mil millones de dólares, lo que le va a permitir a los futuros gobiernos seguir implementando los programas que hoy Corfo tiene".

El secretario de Estado señaló que esta situación no es atípica y afirmó que ha ocurrido anteriormente en distintas administraciones del Estado.

“Hay que señalar que esto ha ocurrido de manera bastante permanente en el Estado de Chile. Cuando asumió este gobierno, la Corfo prácticamente no tenía capital invertido y, durante este gobierno, se ha adicionado el capital de Corfo en más de US$1.000 millones. Por lo tanto, ha habido un comportamiento tanto del gobierno como de Corfo, muy cuidador de la capitalización de Corfo y es lo que estamos dejando como resultado”, agregó.