Ministro Grau celebra Imacec de diciembre y defiende las cifras fiscales tras críticas de Quiroz

El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) en diciembre creció por sobre las últimas expectativas, marcando un 1,7%.

Al respecto, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, celebró las cifras y destacó que la siguiente administración recibirá una economía “en condiciones” para crecer aún más.

“Lo primero es que este Imacec nos permite ver el año completo, en que se ve que nuestra economía creció 2,3% este año 2025. Y lo más importante es que si descontamos la minería, el crecimiento fue de un 2,8%, lo que refleja que el próximo mes entregaremos a la nueva administración una economía normalizada y en condiciones para seguir creciendo aún más”, declaró Grau.

“A su vez, el 2025 tuvo un crecimiento con más demanda interna si se compara con el 2024. En específico, el comercio se expandió un 6% y la industria un 3% durante este año 2025. Si bien las proyecciones estaban por sobre este 2,3%, la única variable que estuvo rezagada fue la producción física de la minería, que tuvo una caída de 2% durante el año. El resto de la economía estuvo vigorosa”, agregó.

Imacec SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Situación fiscal

El jefe de la billetera fiscal también defendió las cifras fiscales que reportó el viernes pasado el gobierno del presidente Gabriel Boric. El secretario de Estado apuntó a la estabilización de la deuda pública -“por primera vez en 18 años”, señaló- y se refirió a la situación fiscal que deberá enfrentar el próximo gobierno de José Antonio Kast.

“Este freno de la deuda no ocurría desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet. En resumen, la economía chilena se está expandiendo de forma sostenida, lo que ha sido un objetivo permanente durante esta administración. Esto nos permite entregar la casa ordenada para las familias y los trabajadores de Chile”, declaró Grau.

En conversación con radio T13, el secretario de Estado señaló que, “en materia de déficit fiscal, como usted se imagina, el déficit fiscal se determina por dos elementos, del gasto y de los ingresos. Y lo que podemos observar es que en materia de ggasto,estamos gastando hoy, como porcentaje del PIB, mucho menos de lo que gastábamos al principio del gobierno”.

“¿Cuál ha sido el desafío y que ha dificultado el cierre o la convergencia fiscal? Es que también han ido cayendo los ingresos como porcentaje del PIB”, añadió.

En esta misma línea, Grau discrepó de las declaraciones del futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien calificó la situación fiscal como una “emergencia económica”.

“Si uno tuviera que definir cómo se le entrega al próximo gobierno la situación fiscal, el mejor resumen siempre es la deuda. Porque la deuda en cierto sentido resume todos los déficits pasados (...) Entonces, en ese sentido, eso está mejor de lo esperado”, expresó Grau.

“Lo que hay que enfrentar es que hay que hacer más esfuerzos para que la brecha entre ingresos y gastos se vaya cortando. Y probablemente eso requiera darle una mirada con mayor profundidad a los ingresos”, puntualizó el ministro de Hacienda.