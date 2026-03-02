SUSCRÍBETE
    Ministro Grau llama a no “sobreinterpretar” el negativo Imacec de enero y resalta efecto de una alta tasa de comparación

    El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, analizó el Imacec de enero, que cayó y se alejó de las expectativas que tenía el mercado.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de enero pasado cayó, dejando de lado todas las proyecciones que se tenían para el arranque del año. El Banco Central reportó que el Imacec se contrajo un 0,1%, su peor desempeño desde junio de 2024 (-0,7%).

    Ante este contexto, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, planteó que “un Imacec que no se expande interanualmente, por supuesto que no nos deja contentos, pero no debemos sobreinterpretarlo”.

    De esta forma, el secretario de Estado destacó que el Imacec, en términos desestacionalizados, aumentó un 0,2% respecto a diciembre pasado.

    “En términos anualizados, un crecimiento de ese monto es equivalente a una velocidad cercana al 2,4% anual, que coincide con la predicción para el año completo que tenemos en el último Informe de Finanzas Públicas del Ministerio de Hacienda. O sea, que el crecimiento desestacionalizado mes a mes se ve relativamente alineado con las expectativas del mercado, del Banco Central y también de nosotros en el Ministerio de Hacienda”, comentó vía una declaración enviada por la cartera.

    Otro de los análisis que planteó fue que en enero de 2025 se reportó un alto Imacec en doce meses; en aquella oportunidad la economía creció un 3%.

    “Enero del 2025 es muy exigente como base de comparación, porque tuvimos choques positivos en comercio y recuperación de la demanda local que estaba atrasada en ese momento. Asimismo, este enero del 2026 tuvo un día hábil menos que el mismo mes del año anterior. Este es uno de los factores que generó un factor estacional calendario de 0,7% peor, y eso por supuesto que tuvo impacto en este Imacec que acabamos de conocer”, comentó.

    De cara al estado de la economía a futuro, el ministro Grau destacó que la economía no minera está en sus rendimientos prepandemia y “eso debiera continuar así en los próximos años”.

    Además, resaltó el efecto positivo en la economía que tendrán las inversiones previstas para Chile: “Esta es una de las áreas que está empezando a dar fruto, con una inversión creciendo al 7% en 2025, y en la que trabajamos mucho durante el Gobierno, y a la cual vamos a seguir apoyando constructivamente desde lo que nos toque hacer en el futuro”.

