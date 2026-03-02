La economía decepciona en enero: Imacec cae y marca su peor dato desde junio de 2024

Cómo le fue al Imacec en enero 2026

La economía chilena tuvo un decepcionante desempeño en el arranque del año. El Banco Central informó que el Imacec de enero de 2026 cayó 0,1% en comparación con igual mes del año anterior, muy por debajo de las expectativas que no tenían en mente un registro negativo.

Las proyecciones de los expertos consultados por el emisor esperaban un alza en torno a 1,9%, mientras que la media de los especialistas entrevistados por Pulso tras los índices sectoriales estimaban un crecimiento de 1%.

Se trata del peor desempeño de la economía desde junio de 2024, cuando el Imacec se contrajo 0,7%.

Según indicó el organismo, “la serie desestacionalizada aumentó 0,2% respecto del mes precedente y 0,5% en doce meses”. El mes registró un día hábil menos que enero de 2025.

De acuerdo con la información preliminar, “el resultado del Imacec se explicó por la caída de la producción de bienes, lo que fue compensado en parte por el desempeño de los servicios”.

El Imacec no minero no presentó variación anual. En cifras ajustadas por estacionalidad, creció 0,1% respecto del mes anterior y 0,7% en doce meses.

Producción de bienes

La producción de bienes cayó 1,5% en términos anuales, resultado incidido por todos sus componentes.

En la industria se registró una menor elaboración de productos químicos y de alimentos, mientras que en el resto de bienes la baja fue explicada por la actividad agropecuario-silvícola. La minería disminuyó “en línea con una menor extracción de cobre”.

Cómo le fue al Imacec en enero 2026 Ivan Alvarado

En términos desestacionalizados, la producción de bienes presentó una disminución de 0,7% respecto del mes precedente, explicada principalmente por el resto de bienes.

Comercio

La actividad comercial aumentó 0,4% en términos anuales. El Banco Central señaló que este resultado fue explicado por el comercio minorista y automotor, lo que fue compensado en parte por menores ventas mayoristas.

En el comercio minorista se registraron mayores ventas en almacenes de comestibles, establecimientos especializados de vestuario y plataformas de venta online. El comercio automotor creció en línea con las ventas de vehículos.

Cómo le fue al Imacec en enero 2026 Andres Perez

En contraste, el comercio mayorista cayó por menores ventas de alimentos, en particular de las exportadoras de frutas.

Las cifras desestacionalizadas mostraron una contracción de 0,1% respecto del mes anterior, incidida por el comercio mayorista.

Servicios

Los servicios aumentaron 1,4% en términos anuales, resultado que se explicó principalmente por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud.

En cifras ajustadas por estacionalidad, el sector presentó un crecimiento de 0,8% respecto del mes precedente, determinado por los servicios personales.