Ministro Mario Marcel suspende su viaje a Suiza y no participará del Foro Económico Mundial de Davos

Más de 20 reuniones tenia agendado el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en su presencia al encuentro del Foro Económico Mundial que se desarrolla en Davos, Suiza. Sin embargo, el único representante de Chile en el encuentro -según informó ayer la cartera- ya no participará de la cita para enfocarse en la agenda legislativa que tiene su cartera en Chile durante estos días.

“La revisión de temas como la reforma previsional, los proyectos que modifican diversos cuerpos legales, con el objeto de adoptar medidas para combatir el sobreendeudamiento; el que regula las apuestas en línea, traspaso de la División de Gobierno Digital desde el Ministerio secretaría general de la Presidencia al Ministerio de Hacienda; el proyecto de Registro de Deuda Consolidada; entre otras”, fue la justificación que dieron desde la cartera de Hacienda para informar la suspensión del viaje de Marcel al encuentro organizado hace 54 años por el WEF (World Economic Forum).

Davos, Suiza

El evento en cuestión comenzó hoy y se desarrollará hasta el 19 de enero, donde se espera la participación de grandes líderes políticos, empresariales y académicos del mundo.

La agenda que tendría Marcel en el evento y que fue dada a conocer este domingo por el Ministerio de Hacienda consistía en diálogos con José Manuel Entrecanales, CEO de Acciona; Ricardo Falú, senior VP de AES Corporation; Verónica Scotti, de Swiss Re; Henrique Braun, senior VP de Coca-Cola; Doug Mcmillon, CEO de Walmart; Linda Kirkpatrick, presidente para las Américas de Mastercard; Catherine MacGregor, CEO de Engie; Wang Jianfeng , senior VP and President, Public Affairs de Huawei Technologies; Michael Punke, VP Global Public Policy de Amazon; y Jakob Stausholm, CEO Rio Tinto.

La presencia de Marcel en Davos también contemplaba un almuerzo organizado por The Washington Post, donde también participarán líderes políticos, financieros, de medios de comunicación y tecnológicos de todo el mundo. Entre los asistentes estaban: la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde; la directora general de la Organización Mundial del Comercio, Ngozi Okonjo-Iweala,; Mathias Cormann, Secretario General de la OCDE; Odile Renaud-Basso, presidenta del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD); Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan Chase; Brian Moynihan, director ejecutivo del Bank of America; Ruth Porat, presidenta, directora de inversiones y directora financiera de Google; Stephen Schwarzman, director ejecutivo del Grupo Blackstone; y David Rubenstein, cofundador y copresidente de The Carlyle Group.

“Este año un tema muy central es la recuperación del crecimiento, una tarea que no solamente vemos aquí en Chile, sino que es un desafío en todo el mundo, Además, los avances tecnológicos que están ocurriendo, particularmente en materia de Inteligencia Artificial, están muy presentes en la agenda de esta reunión”, dijo el ministro respecto a sus expectativas del evento y por medio de un comunicado que fue enviado este fin de semana.

Otro de los rol que tenía Marcel era como expositor en los foros de “Construyendo la integración regional a través de la economía digital”, “Acelerando el hidrógeno verde en la Economía Latinoamericana” y “Realismo económico de América Latina”.

Desde la cartera también comentaron que no asistirá otra persona en representación de Chile. Además, explicaron que la invitación a los encuentros es exclusiva al ministro Marcel y el organizador no permite transferir la representación a un tercero.