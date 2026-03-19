Ministro Mas dice que Freeport espera que tramitación de expansión de El Abra demore “aproximadamente tres años”

En menos de una semana han ingresado a evaluación ambiental dos proyectos mineros millonarios. Primero fue el proyecto de BHP por US$ 5.150 millones, y esta mañana, aunque anunciado anoche, y tal como adelantó Pulso, la iniciativa de El Abra, de Freeport-McMoRan, por US$ 7.500 millones. Juntos superan US$ 12 mil millones de inversión.

Ambos proyectos fueron destacados durante la jornada de este lunes en que el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, junto al subsecretario de la cartera, se reunió con el country manager de Freeport-McMoRan Chile, Mario Larenas.

Mas sostuvo que “el Presidente Kast lo que nos ha pedido es que desatemos la inversión en Chile para generar progreso social y transformarle la vida a las personas”.

Ambos proyectos, el de BHP y Freeport, “no sólo son US$12.500 millones, son miles de empleos que vamos a crear en la Región de Antofagasta si es que los proyectos llegan a concretarse, lo cual nos tiene muy contentos”.

A su turno, Larenas afirmó que se encuentran “confiados en que sea aprobado, y a partir de eso, nosotros podamos tener una inversión de largo plazo que asegure la continuidad operacional del Abra”.

El ejecutivo de Freeport dijo estar contento de entregar contentos un documento muy sólido. “Confiamos en que en la institucionalidad se va a evaluar como corresponde, a los tiempos que correspondan”.

Al ser consultado sobre el financiamiento del cuantioso proyecto, Larenas dijo que están abocados por ahora en la tramitación de la iniciativa, y que este avance de forma correcta. “Esos temas vienen después” , cerró.

El proyecto de El Abra, propiedad de Freeport-McMoRan (51%) y Codelco (49%), extenderá la vida útil de la operación en 40 años, y desarrollará una planta concentradora, una planta desalinizadora, un sistema de impulsión de agua, un depósito de relaves espesados, la expansión de la mina y la continuidad de las operaciones de lixiviación.

El proyecto minero de Freeport-McMoRan, ubicado en Calama en la Región de Antofagasta, es relevante tanto para la compañía como a nivel nacional. Si en 2025 El Abra produjo 91 mil toneladas métricas de cobre fino; con la iniciativa alcanzará una producción de 350 mil toneladas. El incremento representa una sorprendente alza de 285%.

“Estamos en nuestra segunda semana como Gobierno y queremos que esa sea la línea que logremos generar de inversión en este tiempo”, declaró Mas. También abordó el tiempo de tramitación que proyectan para el proyecto de Freeport. “Lo que nos dijo la compañía es que se demoraría aproximadamente tres años”, concluyó.