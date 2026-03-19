Ministro Quiroz también apunta a restricciones de Ley Uber

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se sumó a los reparos que ha planteado su par de Transportes, Louis De Grange, en torno a las restricciones que establece la Ley que regula a las Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT), también conocida como Ley Uber, la cual fue aprobada en 2023, pero cuya entrada en vigencia está condicionada a la publicación de un reglamento por parte del actual gobierno.

En un exposición sobre su visión de la economía y los desafíos de la actual administración, Quiroz destacó la importancia de la libertad de permisos, los retornos y la dignidad para los que quieran emprender.

“La opinión pública tiene que empezar a tomar conciencia de que estamos en una situación distinta con un cambio de naturaleza que puede ser estructural o durar mucho tiempo. Bueno, ¿cómo salimos de este declive? y yo siempre digo bueno, tenemos que salir con lo que han crecido las economías del mundo en los últimos 200 años", señaló.

Al respecto enfatizó que lo que ha permitido a las economías occidentales desarrollarse son tres principios. El primero afirmó “es la libertad de permiso, que es un ambiente donde las personas pueden emprender sin excesivas regulaciones. Si tienen una idea que la hagan, libertad de permiso es poder tener el Uber y no tener al regulador dictando una ley que tiene que tener licencia clase A, porque el taxista también tiene clase A y nadie dice bueno, entonces ¿por qué no todos tenemos clase B? eso es libertad de permiso, influye directamente en la productividad".

Precisó que “y si uno pone una regulación donde a lo mejor, según estimaciones de economistas muy destacados, podrían perderse 100.000 empleos que son empleos productivos porque están mejorando la productividad del uso del capital en el país, es un ejemplo así cotidiano, libertad de permiso”.

Respecto al retorno del que innova señaló que, el que inventa algo, el que crea algo lo hace en parte porque quiere un retorno económico entonces, afirmó “si queremos que haya libertad de permiso, que emprendan, pero después cuando emprenden y les va bien, viene el estado y les quita todas las ganancias bueno, no tenemos el sistema que funciona, el sistema funciona con retorno”.

Añadió que el tercer punto es la dignidad que es un tema cultural. “Emprender, crear empresa, hacer crecer la empresa, tener éxito, en muchas culturas que han tenido éxito es objeto sino de admiración al menos de respeto, y eso se llama dignidad y cuando se desdibuja la dignidad hay un elemento que es disuasivo de la inversión que es el crecimiento, puedes tener buenas tasas de impuestos, puedes tener libertad de permiso, pero si llegas a un país donde todo el mundo considera que los que emprenden y les va bien son semi criminales eso tampoco va a ocurrir”.

Uber ok Marcelo Justo

Postergación del reglamento

La semana pasada, a horas del cambio de administración, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) decidió postergar definitivamente la publicación del reglamento que regula a las Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT), norma que debía aterrizar la ley aprobada hace más de dos años para ordenar el funcionamiento de plataformas como Uber, Cabify o DiDi, entre otras.

La ley EAT fue aprobada en 2023 tras años de debate parlamentario y buscaba poner reglas a una industria que creció rápidamente durante la última década. Entre otros puntos, establece requisitos para conductores, condiciones técnicas para los vehículos y obligaciones de información para las plataformas. Sin embargo, mientras el reglamento no se publique y las plataformas tecnológicas no estén completamente operativas, la norma seguirá sin poder aplicarse plenamente.

Ahora el ministro De Grange deberá definir el contenido final del reglamento y el calendario de entrada en vigencia de la ley. De acuerdo a las estimaciones del ministro el nuevo reglamento debiera emitirse dentro de 2 a 3 meses.