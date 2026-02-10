SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Mucho futuro, poca humanidad

    Roberto CamhiPor 
    Roberto Camhi

    Hay una escena que se repite una y otra vez cuando hablamos del futuro: pantallas llenas de promesas, gráficos ascendentes, tecnologías cada vez más sofisticadas y, al mismo tiempo, una sensación incómoda de que algo esencial se nos está escapando de las manos. El Congreso Futuro 2026, entre muchos temas interesantes, puso ese malestar sobre la mesa con claridad, mostrándonos que no estamos frente a una crisis tecnológica, sino frente a una crisis de humanidad.

    La reflexión de la destacada socióloga y filósofa de Eslovenia Renata Salecl sobre la necesidad de amabilidad y empatía en tiempos de IA me resonó profundamente porque tocó un punto crítico en el que no había puesto suficiente foco. Es un hecho de la causa que la tecnología puede magnificar lo mejor o lo peor de nosotros y, en su exposición, ella puso el dedo en la llaga al mostrarlo con claridad.

    Mirando el ecosistema digital en el cual vivimos, podemos ver que la rudeza ya no es un rasgo aislado, sino un modelo de interacción premiado por los algoritmos. Experimentos con feeds de redes sociales han demostrado que la reordenación de contenidos influye significativamente en la polarización emocional de los usuarios, amplificando emociones como el enojo más que la calma o la reflexión. Y un experimento reciente que invitó a jóvenes a dejar TikTok e Instagram durante una semana mostró que los síntomas de depresión disminuyeron casi 25 % y la ansiedad un 16 % cuando se redujo el uso de estas plataformas. Algo de esto seguramente ya sabemos, ya que hay evidencia científica de que el uso intenso de algoritmos y notificaciones constantes está vinculado a mayores niveles de ansiedad y estrés.

    Sin embargo, la tecnología sigue avanzando más rápido que nuestra capacidad de regularla éticamente. En áreas como la nanotecnología, los marcos regulatorios no logran cubrir su impacto potencial en la salud y el medioambiente, dejando a las comunidades vulnerables a enfrentar sus consecuencias sin protección. Y en algo tan básico como la comida, la adulteración de productos, como la miel, el aceite de oliva, el pescado y hasta la carne, podría convertirse en un problema global de salud pública en paralelo a la erosión de la confianza social.

    Frente a la crisis climática, Salecl mencionó que la urgencia es igualmente clara. Los océanos y sus bosques marinos están amenazados por la acidificación y la inacción política. Decimos amar la naturaleza, pero muchas veces la tratamos como un accesorio en lugar de reconocer que somos parte de un sistema vivo.

    En el trabajo, la IA ya está reemplazando tareas cognitivas significativas y exige una actualización de habilidades humanas, como el pensamiento crítico, la creatividad y el juicio ético. Esto rompe con la vieja promesa de que la educación formal nos protegería frente a la automatización, por lo que propuestas como la semana laboral de cuatro días sin reducción salarial no parecen utopías, sino respuestas basadas en evidencia que muestran beneficios reales en bienestar y salud mental, sin mermar productividades a corto plazo. La generación más joven, por ejemplo, ve en esta forma de trabajo una manera de equilibrar productividad con calidad de vida.

    Tal vez la lección más potente de este debate y de la charla en cuestión es que, aunque miremos el universo y busquemos señales de vida en exoplanetas, la verdadera unidad de especie se juega aquí, en cómo tratamos a las personas, a nuestro planeta y a nuestras tecnologías hoy. Cuando dejemos de pensar que el futuro está escrito por la tecnología y nos demos cuenta de que está escrito por las decisiones que tomamos sobre a quién beneficia y qué valores colocamos en el centro, nos haremos una nueva pregunta, mucho más difícil y que va más allá de la inteligencia de nuestras máquinas: ¿Seguiremos siendo lo suficientemente humanos para merecer el futuro que estamos construyendo?

    *El autor de la columna es fundador de Mapcity y Apanio, advisor y director de startups, autor de “Piensa al revés”, “Hackea tu Mente” y “TÚ”.

    Más sobre:Opinión

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Millicom se queda con Telefónica en Chile

    Cerrar brechas energéticas

    Seremi de Salud de Valparaíso prohíbe baño en cuatro playas de Santo Domingo por presencia de fragata portuguesa

    Boric carga contra Trump y destaca show de Bad Bunny en el Super Bowl LX como un “acto geopolítico”

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó

    Fiscalía pide suspensión de audiencia en que se vería solicitud de desafuero de Claudio Orrego como gobernador de la RM

    Lo más leído

    1.
    Quiebra empresa de lácteos para marcas propias para supermercados: pérdida de contratos e “inseguridad delictual” entre las razones

    Quiebra empresa de lácteos para marcas propias para supermercados: pérdida de contratos e “inseguridad delictual” entre las razones

    2.
    Futuro ministro de Defensa, Fernando Barros, reportó que no tiene acciones en Oxiquim tras su salida de la empresa

    Futuro ministro de Defensa, Fernando Barros, reportó que no tiene acciones en Oxiquim tras su salida de la empresa

    3.
    Industria del litio y Codelco arremeten contra iniciativa del gobierno para declarar áreas protegidas en Salar de Atacama

    Industria del litio y Codelco arremeten contra iniciativa del gobierno para declarar áreas protegidas en Salar de Atacama

    4.
    El dólar vuelve a caer y anota nuevos mínimos en más de cinco años

    El dólar vuelve a caer y anota nuevos mínimos en más de cinco años

    5.
    Latam Airlines anuncia sexta venta secundaria de acciones por unos US$583 millones

    Latam Airlines anuncia sexta venta secundaria de acciones por unos US$583 millones

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    El gobierno de Trump investiga a Nike por una supuesta “discriminación contra los trabajadores blancos”

    El gobierno de Trump investiga a Nike por una supuesta “discriminación contra los trabajadores blancos”

    Servicios

    Dónde ver a la Roja Sub 17 por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    Dónde ver a la Roja Sub 17 por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    Dónde ver el ATP de Buenos Aires: este martes juegan Alejandro Tabilo y Tomás Barrios

    Dónde ver el ATP de Buenos Aires: este martes juegan Alejandro Tabilo y Tomás Barrios

    Temblor hoy, martes 10 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 10 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Seremi de Salud de Valparaíso prohíbe baño en cuatro playas de Santo Domingo por presencia de fragata portuguesa
    Chile

    Seremi de Salud de Valparaíso prohíbe baño en cuatro playas de Santo Domingo por presencia de fragata portuguesa

    Boric carga contra Trump y destaca show de Bad Bunny en el Super Bowl LX como un “acto geopolítico”

    Fiscalía pide suspensión de audiencia en que se vería solicitud de desafuero de Claudio Orrego como gobernador de la RM

    Millicom se queda con Telefónica en Chile
    Negocios

    Millicom se queda con Telefónica en Chile

    Cerrar brechas energéticas

    Coca-Cola Company decepciona por sus ingresos al último trimestre y por sus proyecciones para 2026

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio
    Tendencias

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    El gobierno de Trump investiga a Nike por una supuesta “discriminación contra los trabajadores blancos”

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Colo Colo y la UC se sacuden, Coquimbo vuelve al triunfo y hay dos líderes: lo que dejó la Fecha 2 de la Liga de Primera
    El Deportivo

    Colo Colo y la UC se sacuden, Coquimbo vuelve al triunfo y hay dos líderes: lo que dejó la Fecha 2 de la Liga de Primera

    Cristiano Ronaldo vs. Arabia Saudita: los detalles de la “huelga” de CR7 contra el modelo de negocios del PIF

    Neven Ilic sale en defensa de Natalia Duco: “Cometió un tremendo error, pero pagó”

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón
    Tecnología

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    PlayStation anuncia un nuevo State of Play: esto es lo que sabemos

    Día de Internet Seguro: 5 recomendaciones clave para identificar y bloquear estafas

    “Pato” Pimienta revela detalles de la vuelta de El Club de la Comedia y desdramatiza críticas de ex miembros
    Cultura y entretención

    “Pato” Pimienta revela detalles de la vuelta de El Club de la Comedia y desdramatiza críticas de ex miembros

    Your time is gonna come: el día en que Keith Moon bautizó sin querer a Led Zeppelin

    Rooster: de qué trata y cuándo llega la nueva serie de Steve Carell

    Trump apuesta por las estatuas: levantará una de Cristóbal Colón en la Casa Blanca y otra suya en la sede de la cumbre del G20 en Miami
    Mundo

    Trump apuesta por las estatuas: levantará una de Cristóbal Colón en la Casa Blanca y otra suya en la sede de la cumbre del G20 en Miami

    Las autoridades de Gaza cifran en más de 585 los muertos a manos de Israel pese al alto el fuego

    China expresa su apoyo a Cuba y critica la “interferencia extranjera” y las “prácticas inhumanas” contra la isla

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó
    Paula

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl