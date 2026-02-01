Natureza: CMPC obtiene concesión para terminal portuario en Brasil donde desembolsará cerca de US$170 millones

"Estamos en proceso de obtener los permisos medioambientales necesarios para todos los estudios técnicos del proyecto", añadió el CEO de CMPC.

CMPC sigue avanzando en los diversos permisos que tiene que sortear para el proyecto estrella que prepara en Brasil: Natureza. La papelera del grupo Matte planea un inversión de US$4.600 millones para este proyecto, el que, pronostican, elaborará unas 2,5 millones de toneladas de celulosa al año.

El 20 de enero, Natureza logró un hito importante: CMPC recibió la concesión que necesitaba para construir un terminal portuario privado en el Puerto de Rio Grande, Brasil.

Esta infraestructura, observa la papelera, es un pilar logístico clave para el desarrollo de Natureza, iniciativa que construirá una nueva planta de celulosa en las cercanías de Barra do Ribeiro. La firma dio a conocer esta información en sus resultados financieros, entregando, posteriormente, detalles en su conference call.

“Nos sentimos muy bien con eso porque el puerto es un aspecto crucial en este tipo de proyecto. Muy crucial. Hoy en día contamos con una operación en la que tenemos la capacidad para el molino, y para la operación que tenemos hasta la fecha allí. Esta concesión es muy importante”, dijo el gerente general de CMPC, Francisco Ruiz-Tagle, en el conference call de la compañía.

En la ocasión, Ruiz-Tagle dio a conocer la inversión que estiman para la iniciativa. “La inversión aún está en proceso de análisis. No puedo decir exactamente cuánto es, pero entre US$150 y US$170 millones, más o menos. Y no está incluido en los US$4,6 millones”, detalló. Y advirtió que “su materialización está sujeta a la ejecución del proyecto, que se espera sea sometido a la aprobación del directorio de CMPC a mediados de 2026”.

“Estamos en un proceso de preparar a la empresa para este posible proyecto, y digo posible porque aún no ha sido aprobado por la junta. La situación actual es que todavía estamos en proceso de obtener los permisos medioambientales necesarios para todos los estudios técnicos del proyecto. Esperamos presentar el proyecto al consejo de administración a mediados de mayo o mediados de 2026”, añadió el timonel de CMPC, quien agregó que cuentan con avances importantes en materia de ingeniería del proyecto en general y negociaciones.

Como panorama general, CMPC reportó el jueves utilidades durante 2025 por US$202 millones, una caída de 59% frente al ejercicio previo. En cuanto a los ingresos la firma totalizó US$7.475 millones. Esto representó una disminución de 3% comparado con 2024.

Frente a estos resultados, y la inversión que está impulsando en Brasil, CMPC ha definido el desarrollo de la monetización de activos. Anteriormente, han explicado que están optando por instrumentos temporales, como monetizar masa forestal. En este proceso es que han identificado locaciones en San Pedro de La Paz, donde cuentan con cerca de 120 hectáreas que se podrían vender.

Afectación por incendios

En su informe financiero, la empresa dio a conocer hasta el 28 de enero un impacto de 1.926 hectáreas de plantaciones por causa de los incendios en algún grado . CMPC cuantifica 225 incendios rurales en diferentes regiones: 100 en la Araucanía, 97 en Biobío, 22 en Maule, 5 en Ñuble y uno en Los Ríos.

El gerente general de CMPC explicó que han “tenido días muy cálidos y la semana pasada hubo algunos incendios importantes. CMPC, por supuesto, se vio afectada. Hasta ahora hemos perdido menos de 2.000 hectáreas, lo cual es poco significante si se considera toda la base forestal que tenemos. Así que nuestras instalaciones no se verán afectadas por eso”.

Justamente, el impacto dista de la totalidad de hectáreas que tiene la papelera a nivel local, ya que en Chile CMPC cuenta con 427 mil hectáreas. Así, la afectación por incendios corresponde al 0,5% de la totalidad de las tierras que tiene la empresa en el país. La compañía tiene en total 627 mil hectáreas si se suman las tierras en Brasil (140 mil) y Argentina (60 mil).

El ejecutivo sinceró que la temporada de incendios siempre es una situación preocupante, aunque no proyecta ninguna detención operativa. “Vemos cierta intencionalidad o negligencia aquí. Esto es algo que nos preocupa, pero tenemos un equipo muy bueno preparado para atacar el fuego y para prevenirlos. Estoy en el sur de Chile y esta mañana conocí a la gente y estamos, diría que muy bien organizados para afrontar esta situación. Pero, por supuesto, es una preocupación en Chile en esta época del año. Pero no esperamos detener ninguna de nuestras operaciones”, concluyó.