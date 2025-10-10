Nicolás Eyzaguirre estima que el ajuste fiscal de US$ 6.000 millones de Kast llevaría a Chile a una recesión

El economista y exministro durante el período de la Concertación y la Nueva Mayoría, Nicolás Eyzaguirre, criticó la propuesta de recortar US$ 6.000 millones en 18 meses por parte del candidato presidencial José Antonio Kast. Eyzaguirre estimó que la iniciativa del candidato del Partido Republicano llevaría a Chile a una recesión.

En su participación en el programa el Prime Café de Radio Cooperativa, el economista se sumó a los diversos sectores que cuestionan la medida de reducción de gasto de Kast. “Hay que saber mínima macroeconomía para saber que si tú hundes el gasto fiscal en US$ 6.000 millones, con Chile, que tiene tasas de interés bajas, tú produces una recesión. Eso no lo ha dicho nadie”, criticó.

Según consignó radio Cooperativa, el economista defendió su análisis apuntando que “yo soy partidario de mejorar el rendimiento de los funcionarios públicos y de reasignarlos para prioridades con mayor foco, sin duda alguna. También soy partidario de cortar unos US$ 2.000 millones en el nivel del gasto público para hacer más sostenible la deuda, pero pasarle tabla rasa (al Estado y cortar) US$ 6.000 millones (es despropocionado)“.

“Es políticamente imposible (de llevar adelante); desde el punto de vista de asignación de recursos es una cosa sin sentido, y desde el punto de vista macroeconómico es el preludio de una recesión. O sea,no tiene pies ni cabeza”, añadió.

La nota de Cooperativa también resaltó que Eyzaguirre planteó que la propuestas económicas de Kast son populistas. "Es realmente un peligro", enfatizó.