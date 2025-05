Nueva gira: empresarios chilenos buscan más inversiones de España, a menos de una semana del Chile Day

Chile sigue buscando oportunidades para atraer inversiones y nuevos negocios, en medio de las bajas tasas de crecimiento de la economía. Y a menos de una semana del Chile Day que tuvo como epicentro Nueva York, se suma ahora una iniciativa privada que busca objetivos similares pero esta vez en Europa, concretamente en España.

Hasta ese país llegó una delegación compuesta por más de 80 empresarios y los principales gremios del país, encabezados por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y la Sofofa.

El objetivo principal es mostrar a España el atractivo que ofrece Chile en una serie de sectores estratégicos como la construcción, la agroindustria, la energía y, por supuesto, la minería.

España es el tercer país en importancia para Chile en materia de inversiones. De acuerdo a los datos de la Subrei, la inversión del país ibérica en el país llegó a US$ 20.687 millones en 2023, sólo por detrás de Estados Unidos (US$ 28.820 millones) y Canadá (US$ 40.233 millones).

Además, se calcula que las empresas de ese país han generado en torno a 140 mil puestos laborales en Chile.

La delegación chilena se reunió en Madrid y Bilbao y tuvieron como anfitriones a La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), el equivalente a la CPC de ese país.

“Nos juntamos con nuestro par de la CPC en España, que es la CEOE en un foro con los 80 visitantes chilenos, empresarios y empresarias, pero también un número que casi duplicaba de empresarios españoles, inversionistas, y ha sido un diálogo muy fructífero, la verdad”, dijo la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, en conversación con Radio Duna.

La delegación chilena en España, encabezada por Susana Jiménez.

La dirigente gremial sostuvo que hay varias cosas en común con España que son favorables para un mayor intercambio comercial y de inversiones entre ambos países, algo en lo que coincidió el vicepresidente primero de CEOE, Andrés Montero.

El dirigente sostuvo que materias como la inmigración, la reducción de la jornada laboral, los marcos fiscales y el déficit de infraestructuras son temas que, “pese a nuestras diferencias institucionales, nos obligan a trabajar unidos como gremios empresariales para dialogar con los gobiernos”.

Desde ICEX-Invest in Spain, su directora de Proyectos, Vanesa Álvarez aportó una perspectiva institucional al resaltar laconfianza que inspira Chile entre los inversores. Con 164 empresas chilenas instaladas en España y un stock de inversión creciente afirmó que “España mantiene su compromiso con la apertura y seguirá siendo un socio robusto, confiable e idóneo para los negocios. Chile es el país con mayor stock de inversión extranjera directa en relación a su PIB, lo que da cuenta de la solidez de su tejido empresarial”.

Sofofa y la CPC en España

Sobre la visión que tienen los inversionistas españoles sobre nuestro país, Jiménez afirmó que lo ven como un polo atractivo dentro de la región, “pero por supuesto también levantando las dificultades que en Chile hemos hablado tantas veces: de permisos, de trámites, etcétera”.

La economía española creció a un ritmo anual de 3,2% en 2024, más que el 2,4% de Chile en el mismo periodo y que el 2,3% del primer trimestre.

En ese contexto, la presidenta de Sofofa, Rosario Navarro, hizo un llamado a recuperar el dinamismo de la actividad, destacando la necesidad de volver a las tasas de expansión del PIB del 4%.

Las reuniones entre empresarios chilenos y españoles partieron el domingo y, a la luz de las conversaciones, se espera que este encuentro se repita en 2026.