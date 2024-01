Nueva modalidad de pago del Subsidio Familiar beneficiará miles de niños, niñas y adolescentes

Desde un local de pago de Caja Los Héroes en el centro de Santiago, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, en conjunto con las subsecretarias de Servicios Sociales y Evaluación Social, Francisca Gallegos y Paula Poblete, y el director del Instituto de Previsión Social (IPS), Juan José Cárcamo, informaron este jueves sobre el pago del Subsidio Familiar Automático que beneficiará a 390.414 niños, niñas y adolescentes de todo el país.

Según detallaron en un comunicado, esta nueva forma de otorgar el Subsidio Familiar se empezó a implementar desde este mes y tiene como objetivo entregar un aporte económico de manera automática y sin necesidad de postulaciones a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que forman parte del 40% más vulnerable de la población, según la Calificación Socioeconómica (CSE) del Registro Social de Hogares.

El monto del subsidio corresponde a $20.328 por cada causante, esto es niños, niñas u otros. Si se trata de un causante con discapacidad acreditada, el monto será de $40.656 mensual.

En este sentido, la titular de la cartera de Desarrollo Social, destacó el trabajo colaborativo entre las instituciones y enfatizó el compromiso del Presidente Boric respecto a dar soluciones que logren alivianar el coste de vida.

“El Presidente Boric nos ha mandatado a trabajar todos los días por apoyar a las familias, sobre todo en darles apoyo económico frente a un alza del costo de la vida. En ese sentido, desde el Ministerio de Desarrollo Social, aquí con las dos subsecretarias que me acompañan, hemos trabajado intensamente en poder ir acercando el Estado a las familias, y que no sean las personas, las familias, las que tengan que ir a buscar al Estado, porque sabemos que a veces eso es difícil, a veces no se tiene toda la información. Por eso estamos en estas tareas, en estos avances muy activos como el lanzamiento de la guía de beneficios, pero especialmente este pago del SUF Automático”, dijo Toro.

Por su parte, el director nacional del Instituto de Previsión Social, Juan José Cárcamo, sostuvo que a pesar de que ya se está pagando más de 900 mil en subsidio tradicional a más de dos millones de causantes, “la ministra y su equipo se da cuenta que igual hay un grupo de personas que no accede (…), que no sabían que tenían este beneficio por sus hijos. Los niños menores de 18 años tienen acceso a este beneficio, y por lo tanto, a partir de este mes se le otorga de manera automática, sin postular”.

La ministra Toro también señaló que “con esto son más de 390 mil niños, niñas y adolescentes, que no estaban recibiendo este subsidio, que lo empiezan a recibir de manera automática, y ello por supuesto es un apoyo muy importante a las familias, y va en esta línea, en la que estamos trabajando activamente como Gobierno”.

El pago del Subsidio Familiar Automático se realizará a quienes tengan a su cuidado un niño, niña o adolescente, quienes con su RUT pueden revisar si son beneficiarias del Subsidio Familiar Automático en la página www.sufautomatico.cl, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Para quienes quieran conocer la fecha de pago, deben visitar www.chileatiende.cl del Instituto de Previsión Social, en donde también podrán conocer los requisitos del Subsidio Familiar.

El Subsidio Familiar Tradicional para los hogares dentro del 60% más vulnerable continuará entregándose mediante la solicitud presencial en los municipios.

Los requisitos para acceder son: ser menor de 18 años. Niños y niñas hasta los ocho años deben participar de los programas de salud establecidos por el Ministerio de Salud para la atención infantil. Niños y niñas mayores de seis años deben acreditar que son estudiantes regulares de la enseñanza básica, media, superior u otros equivalentes, en establecimientos del Estado o reconocidos por este, a excepción de que fueran personas con discapacidad. Pertenecer al 40% más vulnerable de acuerdo con la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares.