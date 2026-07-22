Nuevo régimen de inversión reduce exposición que pueden tener las AFP en bancos, grupos empresariales y gestores de inversión

Los actuales cinco multifondos (A, B, C, D, y E) de AFP donde los afiliados al sistema de pensiones tienen invertidos los recursos para su pensión, tienen los días contados. El 1 de abril de 2027 este sistema, que fue creado en 2002, será reemplazado por diez fondos generacionales, donde los afiliados serán agrupados según su año de nacimiento, de acuerdo a lo estipulado en la reforma previsional de 2025.

Se trata del mayor cambio al régimen de inversiones de las AFP en más de dos décadas. Las reglas sobre cómo funcionará este nuevo esquema fue publicado por la Superintendencia de Pensiones para consulta pública el pasado 3 de julio.

Ese borrador de la norma, que aún puede sufrir ajustes, dado que el reglamento definitivo será publicado de aquí al 1 de septiembre, hace cambios en los límites de inversión que tienen las AFP según clase de activos, pero también modifica otros límites que reducen o aumentan la exposición que pueden tener las administradoras en ciertos emisores, como grupos empresariales, bancos, gestores de inversión, o un mismo emisor nacional o extranjero.

Grupos empresariales

El nuevo régimen de inversión reduce la exposición que pueden tener las AFP en empresas que formen parte de un mismo grupo empresarial (como las compañías que son parte de los grupos Luksic, Matte, Angelini, entre otros), desde el actual 15% del valor de los fondos de pensiones, a un 10% del valor de cada fondo generacional.

Esto considera “la suma de las inversiones en acciones, bonos y efectos de comercio, emitidos o garantizados” por empresas de un mismo grupo empresarial.

A juicio del exsuperintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, este cambio “es positivo” para lograr “una mejor diversificación de los fondos”.

Gestores de inversión

A su vez, las AFP tendrán un límite del 20% del valor de cada fondo generacional para invertir en vehículos de gestores de inversión (como Blackrock, Vanguard, entre otros) que pertenezcan a un mismo grupo empresarial, considerando la suma de las inversiones en cuotas de fondos mutuos y de fondos de inversión nacionales y extranjeros, títulos representativos de índices financieros, y cuentas mandatarias.

Macías está de acuerdo con que se incluya un límite de este tipo, aplicado de manera agregada a gestores de fondos, dado que antes solo había restricciones por cada vehículo. Lo considera adecuado para mitigar riesgos de concentración, operacionales y reputacionales, pero estima que este límite debería ser menor. “Me parece excesivo un 20% del fondo en un solo gestor”, puntualiza.

Bancos

El nuevo régimen también reduce la exposición permitida a las AFP en inversiones en un mismo banco, desde el actual 6,5% de cada fondo de pensiones, a 4% del valor total de cada fondo generacional.

Esto considera “la suma de las inversiones que se efectúen con recursos de cada uno de los fondos generacionales en acciones, depósitos en cuentas corrientes y a plazo, otros títulos de deuda emitidos y operaciones con instrumentos derivados calculado en función de la valorización neta de los contratos por contraparte y neto de garantías, emitidos por un mismo banco o institución financiera, constituida en Chile o en el extranjero, o garantizados por ellos”.

Macías explica que este nuevo límite de 4% es “ligeramente más elevado que el límite corporativo de 3,5%, pero sustancialmente más bajo que el actual de 6,5%”. Así, afirma que “existe una rebaja significativa”.

En todo caso, el exsuperintendente de Pensiones puntualiza que la rebaja será gradual: el límite se mantendrá en 6,5% durante los primeros 24 meses desde que entre en vigencia el régimen de inversión (hasta abril de 2029), luego bajará a 5% entre el mes 25 y el mes 36.

Fuentes del sector comentan que, en general, las AFP tendrían una holgura suficiente que no necesariamente restringiría las inversiones vigentes que tienen en bancos por este asunto en particular, pero siguen sacando cálculos y aún no tienen claro si todas las administradoras quedan con holgura en todos los bancos.

De todas maneras, desde la banca estiman que la principal duda está en el futuro: qué tanto podrán invertir las AFP en la industria cuando se reactive la economía del país, junto con la demanda por créditos, y los bancos salgan a emitir más deuda; efecto que en todo caso dependerá también de qué tanto crezcan para ese entonces los activos administrados en los fondos de pensiones.

Sin perjuicio de lo anterior, Macías advierte que hay otro límite que hoy está vigente en el régimen de inversiones para la banca, y que en el borrador actual no se consideró. Este señala que “la suma de las inversiones con recursos de los fondos de pensiones de una misma AFP, en depósitos en cuentas corrientes y a plazo y en títulos de deuda emitidos por un banco o institución financiera y sus filiales, o garantizados por ellos, no podrá exceder el producto de un múltiplo único para todas las instituciones financieras fijado por el Banco Central y el patrimonio del banco o entidad financiera de que se trate. El valor del múltiplo único aludido variará entre 0,5 y 1,5″.

Macías señala que “esto no es consistente con los límites a emisores corporativos, que sí lo tienen. Además, este límite es importante para mantener la característica de las AFP como inversionistas pasivos, para que no adquieran gran poder sobre emisores”. A raíz de ello, plantea que “debiera reincorporarse un límite similar”.

Emisores corporativos y extranjeros

Otro cambio que trae el borrador del régimen de inversión es que se aumenta el límite de inversión por cada emisor en el extranjero (como Apple, Microsoft, o Nvidia) desde el 1% permitido actualmente sobre el valor de los fondos de pensiones, a un 3,5% del valor de cada fondo generacional. Esto incluye capital y deuda. A juicio de Macías, este cambio es “muy importante”, porque se está “ampliando las opciones de inversión en grandes emisores extranjeros”, lo que “es positivo para la diversificación de los fondos”.

Por otra parte, Macías destaca que también se propone un nuevo límite para emisores corporativos, de 3,5% sobre cada fondo generacional. Detalla que en la actualidad, para emisores corporativos, el límite es de un 3% del valor de cada fondo, por un factor de riesgo promedio ponderado. Pero ahora se aumenta este límite para emisiones de empresas.

Una misma serie de bonos

Por otro lado, se aumentó el límite permitido que tiene cada AFP sobre la suma de inversiones en bonos o efectos de comercio de una misma serie. Hoy, cada AFP no puede exceder un 35% de la serie, pero el borrador del nuevo régimen lo sube a 50% de esa emisión particular. Macías considera que este incremento es “excesivo”, porque argumenta que “disminuye liquidez y dificulta una mejor formación de precios”.